31.10.2018 10:57  Ветка Xfce 4.14 оценивается готовой на 80%

Шон Дэвис (Sean Davis), лидер проекта Xubuntu и один из ключевых разработчиков рабочего стола Xfce, оценил Xfce 4.14 готовым к релизу на 80%. Из 80 компонентов окружения 55 уже полностью доведены до готовности, а для многих других отмечается существенный прогресс в разработке. Напомним, что наиболее значительным новшеством Xfce 4.14 является переход на библиотеку GTK+ 3.

На днях проектом Xfce также был опубликован первый выпуск приложения Gigolo, переведённый на GTK+ 3. Gigolo предоставляет графический интерфейс для настройки совместного доступа к хранилищам по сети, используя GIO/GVfs. Программа позволяет быстро примонтировать удалённую файловую систему и управлять закладками на внешние хранилища в файловом менеджере.