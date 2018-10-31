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31.10.2018 10:57  Ветка Xfce 4.14 оценивается готовой на 80%

Шон Дэвис (Sean Davis), лидер проекта Xubuntu и один из ключевых разработчиков рабочего стола Xfce, оценил Xfce 4.14 готовым к релизу на 80%. Из 80 компонентов окружения 55 уже полностью доведены до готовности, а для многих других отмечается существенный прогресс в разработке. Напомним, что наиболее значительным новшеством Xfce 4.14 является переход на библиотеку GTK+ 3.

На днях проектом Xfce также был опубликован первый выпуск приложения Gigolo, переведённый на GTK+ 3. Gigolo предоставляет графический интерфейс для настройки совместного доступа к хранилищам по сети, используя GIO/GVfs. Программа позволяет быстро примонтировать удалённую файловую систему и управлять закладками на внешние хранилища в файловом менеджере.



  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/bluesabred...)
  2. OpenNews: Релиз файлового менеджера Thunar 1.8.0, развиваемого проектом Xfce
  3. OpenNews: Релиз медиаплеера Parole 1.0.0, развиваемого проектом Xfce
  4. OpenNews: Доступен GTK+ 3.94, экспериментальный выпуск GTK+ 4
  5. OpenNews: Выпуск панели Xfce 4.13, переведённой на GTK+3
  6. OpenNews: План разработки Xfce 4.14
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: xfce
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  • 1, Fracta1L (ok), 10:59, 31/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Скоро GTK 4 выйдет, слоупоки XD
     
     
  • 3, vz_2 (?), 11:14, 31/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Он не сильно отличается, к тому же поддержку GTK3 сразу не выбросят.
    Или нужно сразу на фэнтезийный GTK5 писать для опережения.
     
  • 2, Аноним (2), 11:11, 31/10/2018 [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Не знаю, что там у них готово, но Thunar 1 8 2 регулярно падает и виснет, а 1 6 ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4, vz_2 (?), 11:16, 31/10/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
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