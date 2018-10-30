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30.10.2018 19:22  Релиз njs 0.2.5, интерпретатора JavaScript от NGINX

Доступна новая версия njs 0.2.5, интерпретатора языка JavaScript для веб-сервера nginx. Интерпретатор njs реализует стандарты ECMAScript и позволяет расширять возможности nginx по обработке запросов с помощью скриптов в конфигурации. Скрипты могут использоваться в файле конфигурации для определения расширенной логики обработки запросов, формирования конфигурации, динамической генерации ответа, модификации запроса/ответа или быстрого создания заглушек с решением проблем в web-приложениях.

В новом выпуске улучшена поддержка спецификации ECMAScript 5.1, исправлено более 13 ошибок, улучшена обработка различных значений в функции Array.prototype.slice(), реализована поддержка дробей без целочисленной части, добавлена поддержка объекта "arguments" для обработки в функциях произвольного числа аргументов и переопределения встроенных функций.

  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
  2. OpenNews: В HTTP-сервер nginx встроена поддержка JavaScript
  3. OpenNews: Выпуск nginx 1.15.4
  4. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.5 с поддержкой Node.js
Автор новости: Аноним
Тип: Программы
Ключевые слова: njs, nginx
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  • 1.1, Он самый (?), 20:50, 30/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    и сюда js прокрался, ну почему...
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:52, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Ну, если люди кодят на js, то почему бы и не появиться
     
  • 2.4, Сверчок (?), 20:55, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    JS настолько хорош, что подходит почти для любой сферы, от веба до embedded, вот только с научными расчётами проблема.
     
  • 2.8, Аноним (8), 21:03, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    все лучше чем lua
     
  • 1.3, Сверчок (?), 20:52, 30/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Зачем плодить сущности, когда можно было взять года готовый движок? Благо выбор есть: V8, Spidemonkey, Duktape тот же.
     
     
  • 2.7, Дмитрий (??), 21:02, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тут разработчики объясняют почему V8, SpiderMonkey и Duktape неподходят
    https://youtu.be/Jc_L6UffFOs?t=645
     
  • 1.5, Аноним (5), 20:57, 30/10/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, а "более 13" это сколько?
     
  • 1.6, Аноним (8), 21:02, 30/10/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > добавлена поддержка объекта "arguments"

    А разве его не выпилили в ES6?, есть же spread

     

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