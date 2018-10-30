30.10.2018 19:22  Релиз njs 0.2.5, интерпретатора JavaScript от NGINX

Доступна новая версия njs 0.2.5, интерпретатора языка JavaScript для веб-сервера nginx. Интерпретатор njs реализует стандарты ECMAScript и позволяет расширять возможности nginx по обработке запросов с помощью скриптов в конфигурации. Скрипты могут использоваться в файле конфигурации для определения расширенной логики обработки запросов, формирования конфигурации, динамической генерации ответа, модификации запроса/ответа или быстрого создания заглушек с решением проблем в web-приложениях.

В новом выпуске улучшена поддержка спецификации ECMAScript 5.1, исправлено более 13 ошибок, улучшена обработка различных значений в функции Array.prototype.slice(), реализована поддержка дробей без целочисленной части, добавлена поддержка объекта "arguments" для обработки в функциях произвольного числа аргументов и переопределения встроенных функций.



