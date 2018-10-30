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30.10.2018 10:19  Новая версия Bison 3.2, системы для написания синтаксических анализаторов

Доступна новая версия развиваемого проектом GNU пакета для написания синтаксических анализаторов - Bison 3.2. На основании заданных правил грамматики в специальной нотации, Bison позволяет сгенерировать готовый парсер на языке Си. Bison обратно совместим с yacc.

В новом выпуске Bison существенно расширена поддержка каркаса lalr1.cc для генерации парсеров на языке C++. При надлежащей поддержке компилятором обеспечена возможность использования семантики определения типов на базе оператора "move". Помимо C++98 добавлена поддержка стандартов C++11 и C++17. Прекращена поддержка инструментария DJGPP. Объявлены устаревшими заголовочные файлы stack.hh и position.hh. Решены проблемы с совместимостью с MinGW и VS2015.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Новая версия Bison 3.0, системы для написания синтаксических анализаторов
  3. OpenNews: Новая версия Bison 2.7, системы для написания синтаксических анализаторов
  4. OpenNews: Mozilla развивает ScanJS, статический анализатор кода для JavaScript
  5. OpenNews: Facebook открыл код статического анализатора для языка JavaScript
  6. OpenNews: Google открыл код SyntaxNet, системы восприятия естественного языка
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: bison, parser
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  • 1, Аноним (1), 13:05, 30/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –5 +/
    Не нужно
     
     
  • 3, A.Stahl (ok), 13:24, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Ага, что может быть увлекательней написания парсеров в полностью ручном режиме?
     
     
  • 4, Аноним (4), 15:45, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    И часто вы их пишите?
     
  • 2, Штунц (?), 13:16, 30/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Наверно удобная отправная точка для реализации code completion в какой-нибудь IDE
     

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