30.10.2018 10:19  Новая версия Bison 3.2, системы для написания синтаксических анализаторов

Доступна новая версия развиваемого проектом GNU пакета для написания синтаксических анализаторов - Bison 3.2. На основании заданных правил грамматики в специальной нотации, Bison позволяет сгенерировать готовый парсер на языке Си. Bison обратно совместим с yacc. В новом выпуске Bison существенно расширена поддержка каркаса lalr1.cc для генерации парсеров на языке C++. При надлежащей поддержке компилятором обеспечена возможность использования семантики определения типов на базе оператора "move". Помимо C++98 добавлена поддержка стандартов C++11 и C++17. Прекращена поддержка инструментария DJGPP. Объявлены устаревшими заголовочные файлы stack.hh и position.hh. Решены проблемы с совместимостью с MinGW и VS2015.



