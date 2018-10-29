29.10.2018 09:53  Выпуск дистрибутива Nitrux 1.1 с рабочим столом Nomad

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|1.1, A.Stahl (ok), 10:32, 29/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+6 +/–
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Когда станет совсем скучно, то можно попробовать создать форк ls и организовать для его демонстрации отдельный дистр. Нужно только название по-эпичней придумать.
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|1.3, Fracta1L (ok), 10:43, 29/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–3 +/–
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> Реализована система ведения заметок Buho;
Да, когда ты buho, заметки вести весьма полезно.
А вообще, крутая новость. Наконец-то на базе KDE стали делать что-то особенное и интересное. Заценим.
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|2.20, marks (?), 14:21, 29/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ох уж эти очень важные мнения в комментариях. Любой вариант с панелью сверху и доком снизу сразу заподазривается в макофилии и ненужности.
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|3.28, Qwerty (??), 15:25, 29/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>вариант с панелью сверху и доком снизу сразу заподазривается в макофилии и ненужности
Именно, что ненужно. Это красиво и удобно только в MacOS, в "свободных" DE это выглядит мещански и "как у бохатых".
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|1.19, marks (?), 14:17, 29/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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>Создан новый просмотрщик изображений Pix, включающий функции управления галереей фотографий. Программа также доступна для платформы Android;
Всё новое - хорошо забытое старое? Pix давно как бы есть, если я не запутался вообще в этих названиях всех.
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|1.22, vz_2 (?), 14:43, 29/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Атомарное обновление, dmz, ой простите, appimage, глобальное меню, что-то напоминает. Гнобить не буду, любителям окошек и макос посвящается, главное чтоб core-образ рабочий и не дырявый был.
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