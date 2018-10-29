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29.10.2018 09:53  Выпуск дистрибутива Nitrux 1.1 с рабочим столом Nomad

Доступен релиз дистрибутива Nitrux 1.1, построенного на пакетной базе Ubuntu и технологиях KDE. Дистрибутив развивает собственный рабочий стол Nomad, который представляет собой надстройку над пользовательским окружением KDE Plasma. Для установки дополнительных приложений продвигается система самодостаточных пакетов AppImages и собственный центр установки приложений NX Software Center. Размер загрузочного образа составляет 1.4 Гб. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями.

Рабочий стол Nomad предлагает иное стилевое оформление, собственную реализацию системного лотка, центра вывода уведомлений и различных плазмоидов, таких как конфигуратор сетевых соединений и мультимедийный апплет, сочетающий средства для регулирования громкости с интерфейсом управления воспроизведением мультимедийного контента. Из развиваемых проектом приложений также выделяется интерфейс для настройки межсетевого экрана Nomad Firewall, позволяющий управлять сетевым доступом на уровне отдельных приложений. Среди входящих в базовую поставку приложений: файловый менеджер Index (можно использовать и Dolphin), текстовый редактор Kate, архиватор Ark, эмулятор терминала Konsole, браузер Chromium, музыкальный проигрыватель VVave, видеопроигрыватель VLC, офисный пакет LibreOffice и просмотрщик изображений Pix.

В новом выпуске:

  • Добавлен новый компонент znx, предоставляющий инструменты для управления операционной системой. В частности, znx позволяет решать такие задачи, как установка нескольких операционных систем на одном устройстве без ручной разбивки разделов, организация атомарных обновлений системы и откат обновлений в случае проблем;
  • Представлен собственный фреймворк построения интерфейса пользователя MauiKit, основанный на Qt Quick Controls 2. Фреймворк предлагает готовый набор стилевых решений, виджетов и шаблонов элементов интерфейса, которые можно использовать на разных платформах и видах устройств. Построенные на базе MauiKit приложения могут быть собраны для стационарных рабочих столов Linux, Android и Plasma Mobile;
  • Одним из приложений, построенных на базе MauiKit, является музыкальный проигрыватель VVave, предлагающий инструменты для управления музыкальной коллекцией и поддерживающий извлечение метаданных через online-сервисы.
  • На базе MauiKit проектом также развивается файловый менеджер Index, имеющий встроенный эмулятор терминала, поддерживающий предпросмотр различных видов контента (музыка, видео, текст, изображения) и доступный не только для стационарных Linux-дистрибутивов, но и для Android.
  • Реализована система ведения заметок Buho;
  • Создан новый просмотрщик изображений Pix, включающий функции управления галереей фотографий. Программа также доступна для платформы Android;
  • В качестве основного метода установки новых программ теперь позиционируется AppImages. Поддержка установки пакетов из PPA-репозиториев прекращена;
  • Предложена альтернативная реализация меню приложений Nomad Simplemenu, позволяющая пользователю на своё усмотрение группировать программы по категориям;
  • Прекращена поддержка установки на системах с BIOS и таблицей разделов MBR. Поддерживается только UEFI и GPT;
  • Обновлены версии компонентов дистрибутива: KDE Plasma 5.14.2, KDE Frameworks 5.52.0, Qt 5.11.2, ядро Linux 4.19.0, Ubuntu 18.04.1 LTS.


  1. Главная ссылка к новости (https://medium.com/nitrux/the-...)
  2. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.14
  3. OpenNews: Обновление дистрибутива Solus, развивающего рабочий стол Budgie
  4. OpenNews: Вышел Elive 3.0, Linux-дистрибутив с рабочим столом Enlightenment
  5. OpenNews: Выпуск рабочего стола Jade 0.6
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Elementary OS 5 "Juno"
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nomad, nitrux, ubuntu
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 10:32, 29/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Когда станет совсем скучно, то можно попробовать создать форк ls и организовать для его демонстрации отдельный дистр. Нужно только название по-эпичней придумать.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:52, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Зачем делать форк? Можно и так - ls OS.
     
     
  • 3.14, anonymous (??), 13:16, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    И обязательно на Electron
     
  • 1.3, Fracta1L (ok), 10:43, 29/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –3 +/
    > Реализована система ведения заметок Buho;

    Да, когда ты buho, заметки вести весьма полезно.

    А вообще, крутая новость. Наконец-то на базе KDE стали делать что-то особенное и интересное. Заценим.

     
     
  • 2.4, Fracta1L (ok), 10:44, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –13 +/
    Жаль только, что на базе Убунты, а не Арча.
     
  • 1.5, vitalif (ok), 11:18, 29/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Кде-макос? Да чот как то нинада...
     
     
  • 2.20, marks (?), 14:21, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ох уж эти очень важные мнения в комментариях. Любой вариант с панелью сверху и доком снизу сразу заподазривается в макофилии и ненужности.
     
     
  • 3.24, bOOster (ok), 15:06, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А ты хочешь оспорить каноны современного авторского права?
     
  • 3.28, Qwerty (??), 15:25, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >вариант с панелью сверху и доком снизу сразу заподазривается в макофилии и ненужности

    Именно, что ненужно. Это красиво и удобно только в MacOS, в "свободных" DE это выглядит мещански и "как у бохатых".

     
  • 1.6, Аноним (6), 11:24, 29/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Снова очередная нескучная сборка...
     
  • 1.10, Аноним (10), 12:41, 29/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Без нормальной поддержки таким пользоваться - это самоубийство Выглядит не как ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Аноним (11), 12:44, 29/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    elementaryos kde edition?
     
  • 1.12, Annoynymous (ok), 13:01, 29/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ух ты! В кеды завезли дизайн!
     
     
  • 2.13, Аноним (10), 13:14, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В кеды вроде как давно дизайн завезли. https://www.youtube.com/watch?v=8hcfpWNLL2M
     
     
  • 3.17, Annoynymous (ok), 13:50, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Качнул ISO. Это он и есть, расходимся.
     
  • 3.21, Jubaca (?), 14:27, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это дефолтные кеды или с расширениями? Глобальное меню выглядит круто.
     
  • 1.18, Аноним (18), 14:03, 29/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    На досуге стоит попробовать, но выглядит сыровато.
     
  • 1.19, marks (?), 14:17, 29/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >Создан новый просмотрщик изображений Pix, включающий функции управления галереей фотографий. Программа также доступна для платформы Android;

    Всё новое - хорошо забытое старое? Pix давно как бы есть, если я не запутался вообще в этих названиях всех.

     
  • 1.22, vz_2 (?), 14:43, 29/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Атомарное обновление, dmz, ой простите, appimage, глобальное меню, что-то напоминает. Гнобить не буду, любителям окошек и макос посвящается, главное чтоб core-образ рабочий и не дырявый был.
     
  • 1.23, vz_2 (?), 14:45, 29/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ъ, nxos.org в ростелекоме заблокирован, опять Browsec включать надо.
     
  • 1.25, Аноним (25), 15:12, 29/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Игра - раскрась окошки :-D
     
  • 1.26, Fracta1L (ok), 15:18, 29/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Посмотрел в виртуалке, очень неплохо. Есть крутые штуки.
     
     
  • 2.32, Попугай Кеша (?), 17:02, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Какие крутые штуки есть?
     
  • 1.27, annual slayer (?), 15:21, 29/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    а могли бы просто сделать пёструю тему для GTK+3

    выглядит то так же в итоге

     
  • 1.31, BERKWIT (?), 16:47, 29/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А корованы оно умеет грабить
     

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