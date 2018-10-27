27.10.2018 09:41  Microsoft успешно завершил сделку по покупке GitHub

После получения одобрения от антимонопольных служб США и Евросоюза компания Microsoft сообщила о полном завершении сделки по покупке сервиса совместной разработки GitHub за 7.5 миллиардов долларов. Новым руководителем GitHub назначен Нэт Фридмэн (Nat Friedman), который в своё время совместно с Мигелем де Икаса (Miguel De Icaza) основал компании Ximian и Xamarin, занимавшиеся разработкой и поддержкой решений на базе GNOME и Mono. После покупки Xamarin в 2016 году, Нэт Фридмэн занял в Microsoft пост вице-президента.

В составе Microsoft сервис GitHub продолжит работу в качестве независимого бизнес-подразделения и сохранит статус общедоступной платформы, бесплатной для открытых проектов, независимой от языков программирования, лицензий, операционной системы и инструментов разработки. GitHub также сохранит прежнюю философию в отношении построения своих продуктов и продолжит ориентироваться на удовлетворение интересов и потребностей разработчиков.

Со своей стороны Microsoft планирует начать форсировать продвижение коммерческих сервисов GitHub для предприятий, используя свою сеть продаж и партнёрские каналы для увеличения клиентской базы. GitHub также может использоваться как площадка для продвижения инструментов для разработки и сервисов Microsoft среди новой аудитории.

Кроме увеличения аудитории, из планов по дальнейшему развитию GitHub отмечается продолжение усовершенствования инструментов для сообществ и команд разработчиков, а также проведение работы по усилению надёжности, безопасности и производительности сервиса. Из ближайших планов называется усовершенствование таких областей, как поиск, система уведомлений, средства ведения проектов и отслеживания ошибок (issues), а также развитие интерфейса для мобильных устройств и продвижение сервиса GitHub Actions.



