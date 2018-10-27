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27.10.2018 09:41  Microsoft успешно завершил сделку по покупке GitHub

После получения одобрения от антимонопольных служб США и Евросоюза компания Microsoft сообщила о полном завершении сделки по покупке сервиса совместной разработки GitHub за 7.5 миллиардов долларов. Новым руководителем GitHub назначен Нэт Фридмэн (Nat Friedman), который в своё время совместно с Мигелем де Икаса (Miguel De Icaza) основал компании Ximian и Xamarin, занимавшиеся разработкой и поддержкой решений на базе GNOME и Mono. После покупки Xamarin в 2016 году, Нэт Фридмэн занял в Microsoft пост вице-президента.

В составе Microsoft сервис GitHub продолжит работу в качестве независимого бизнес-подразделения и сохранит статус общедоступной платформы, бесплатной для открытых проектов, независимой от языков программирования, лицензий, операционной системы и инструментов разработки. GitHub также сохранит прежнюю философию в отношении построения своих продуктов и продолжит ориентироваться на удовлетворение интересов и потребностей разработчиков.

Со своей стороны Microsoft планирует начать форсировать продвижение коммерческих сервисов GitHub для предприятий, используя свою сеть продаж и партнёрские каналы для увеличения клиентской базы. GitHub также может использоваться как площадка для продвижения инструментов для разработки и сервисов Microsoft среди новой аудитории.

Кроме увеличения аудитории, из планов по дальнейшему развитию GitHub отмечается продолжение усовершенствования инструментов для сообществ и команд разработчиков, а также проведение работы по усилению надёжности, безопасности и производительности сервиса. Из ближайших планов называется усовершенствование таких областей, как поиск, система уведомлений, средства ведения проектов и отслеживания ошибок (issues), а также развитие интерфейса для мобильных устройств и продвижение сервиса GitHub Actions.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.github.com/2018-1...)
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  3. OpenNews: Microsoft присоединился к организации LOT Network, защищающей от патентных троллей
  4. OpenNews: Google, Microsoft, Twitter и Facebook основали проект по обеспечению переносимости данных
  5. OpenNews: Microsoft пообещал переименовать GVFS из-за пересечения имени с виртуальной ФС GNOME
  6. OpenNews: Компания Microsoft объявила о покупке GitHub за 7.5 миллиардов долларов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: microsoft, github
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  • 1.1, Дегенератор (?), 09:53, 27/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Потрачено
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:57, 27/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    MS GitHub
     
  • 1.3, Сырно (?), 10:00, 27/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Пушка сдохла, все п*****!
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:01, 27/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > система уведомлений

    Рассылки с предложением миграции на десяточку?

     
  • 1.5, Вася (??), 10:03, 27/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Я уже настроил свой гитлаб.
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:03, 27/10/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот и поминки
     
  • 1.7, Аноним (7), 10:04, 27/10/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересна судьба Atom, прямого конкурента мелкомягкого VS Code.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:07, 27/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Они не конкуренты: VS Code оперативы намного меньше жрёт и шустрее работает, Atom ффтoпку.
     
     
  • 3.9, КГБ СССР (?), 10:15, 27/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как люди раньше без всего этого жили? И написали при этом Unix, Plan 9, VMS, NT и множество других полезных программ.
     

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