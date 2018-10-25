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25.10.2018 14:10  Выпуск PipelineDB 1.0.0, надстройки к PostgreSQL для непрерывной обработки потоков

Состоялся релиз PipelineDB 1.0, дополнения к СУБД PostgreSQL с реализацией средств для непрерывной обработки потока данных в формате временного ряда (срезы значений параметров через заданные промежутки времени). PipelineDB позволяет при помощи непрерывно выполняемых SQL-запросов обрабатывать и агрегировать постоянно поступающий поток данных, таких как показания датчиков, метрики системы мониторинга или статистика рекламных сетей. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0.

PipelineDB может на лету агрегировать, фильтровать и вычищать поступающий поток данных, суммируя входящие данные в разрезе фиксированных временных промежутков (1 сек, 2 мин, 1 день, 30 дней и т.п.). Результат первичной обработки сохраняются в таблицы или отбрасывается (PipelineDB не сохраняет все raw-данные в БД, а оставляет только агрегированные значения, полученные в результате выполнения непрерывных SQL-запросов над входящим потоком данных). В дальнейшем сохранённые суммированные данные могут применяться для решения задач аналитики и формирования отчётов. Например, при обработке данных о посещении сайта можно раз в час сохранять суммарные сведения о пришедших пользователях и открытых страницах, а в случае сбора данных с датчиков сохранять каждую минуту максимальное, среднее и минимальное показание.

Основным элементом для непрерывной обработки данных выступает специальный тип представлений - CONTINUOUS VIEW, отличающийся от обычных представлений возможностью использования потоков в качестве источника данных для SELECT-запросов. По мере поступления новых данных в потоке, выдаваемый представлением вывод непрерывно обновляется. PipelineDB также поддерживает вероятностные структуры данных и возможность слияния непрерывно наполняемых таблиц.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.pipelinedb.com/blo...)
  2. OpenNews: Первый выпуск PipelineDB, СУБД для непрерывной обработки потоков
  3. OpenNews: Для PostgreSQL предложено новое хранилище zheap
  4. OpenNews: Для PostgreSQL подготовлено расширение TopN
  5. OpenNews: Яндекс опубликовал Odyssey, многопоточный балансировщик соединений для PostgreSQL
  6. OpenNews: Релиз СУБД PostgreSQL 11
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: pipelinedb, postgresql
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  • 1.1, Qwerty (??), 15:28, 25/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –6 +/
    Вы серьёзно? Этого нет из коробки?
     
     
  • 2.2, Evgueni (?), 15:48, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    А подобное где-то есть из коробки? В смысле возможность обработки потока с разрядкой данных по времени для сохранения?
     
     
  • 3.4, ЯПодумал (?), 18:08, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    RRD Tool? RoundRobinBatabase?
    Поправьте, если ошибся.
     
     
  • 4.5, Аноним (5), 18:23, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ошибся, поправляю. И не надо сравнивать эту поделку с полноценной SQL базой.
     
     
  • 5.6, ЯПодумал (?), 18:34, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Я про функционал временных срезов и только.
     
  • 1.7, Аноним (7), 20:12, 25/10/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А просто создания триггера для этого мало?
     

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