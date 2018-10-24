The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

24.10.2018 10:02  Релиз http-сервера Apache 2.4.37 с поддержкой TLSv1.3

Опубликован релиз HTTP-сервера Apache 2.4.37 (выпуск 2.4.36 был пропущен), в котором представлено 17 изменений.

Наиболее заметные изменения:

  • В mod_ssl добавлена поддержка OpenSSL 1.1.1 и протокола TLSv1.3;
  • Устранены проблемы с работой HTTP/2 при сборке с OpenSSL 1.1.1;
  • Устранён крах mod_ssl при повторном согласовании SSL-соединения при выставленной опции OptRenegotiate, в случае если клиентский сертификат тот же, что в изначальном соединении, но требует верификации;
  • В mod_brotli и mod_deflate восстановлена раздельная обработка ответов "304 Not Modified";
  • Улучшена обработка ошибок в mod_proxy_scgi и mod_proxy_uwsgi;
  • В mod_http2 в обработчик конца потока добавлен код для защиты от ситуации пропуска сигнала окончания потока (eos buckets) от обработчика запроса;
  • В утилиту ab добавлена поддержка клиентских сертификатов;
  • В mod_status и mod_echo налажено отображение клиентских IPv6-адресов (ранее адрес обрезался до 31 символа, что недостаточно для IPv6). Вместо поля 'client' в worker_score добавлено новое поле 'client64'.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Уязвимости в Apache httpd и Apache Tomcat
  3. OpenNews: Проблемы в systemd и Apache httpd при обработке DNS-имён с символом подчёркивания
  4. OpenNews: Выпуск nginx 1.15.3 с поддержкой TLS 1.3
  5. OpenNews: Опубликован RFC для TLS 1.3
  6. OpenNews: Релиз http-сервера Apache 2.4.35
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: apache, httpd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
 Добавить комментарий
Имя:
E-Mail:
Заголовок:
Текст:
  Закладки на сайте
  Проследить за страницей 		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
Hosting by Ihor