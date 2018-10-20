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20.10.2018 18:26  Выпуск системы инициализации sysvinit 2.91

Представлен релиз классической системы инициализации sysvinit 2.91, которая широко применялась в дистрибутивах Linux во времена до systemd и upstart.

В новом выпуске:

  • Обеспечена возможность отслеживания уровней запуска на системах без utmp, например в дистрибутивах на базе системной библиотеки musl. Текущей уровень запуска сохраняется в файле /var/run/runlevel, который учитывается такими командами, как "runlevel", "halt" и "reboot". На системах с utmp, процесс инициализации дополнительно отражает уровень запуска и в БД utmp;
  • Порядок следования сборочных флагов откорректирован для упрощения изменения уровня оптимизациии (флаги оптимизации теперь могут задаваться в CFLAGS);
  • В утилиту pidof добавлена опция "-q" для выполнения без вывода на экран (используется код возврата: 0 если процесс найден, 1 - не найден);
  • Добавлена проверка параметра ядра "init.autocon=1" и открытие процессом init собственной консоли.


  1. Главная ссылка к новости (http://lists.nongnu.org/archiv...)
  2. OpenNews: Выпуск системы инициализации sysvinit 2.90
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Devuan 2.0, форка Debian 9 без systemd
  4. OpenNews: Выпуск системы инициализации sysvinit 2.89
  5. OpenNews: OpenWrt начинает интеграцию собственной минималистичной системы инициализации procd
  6. OpenNews: Первый выпуск системы инициализации Epoch
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sysvinit
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  • 1.1, Аноним (1), 18:35, 20/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –4 +/
    обладатели  musl'овского войд-линукса должны быть рады релизу. хмм... хотя таких будет полтора человека.
     
     
  • 2.4, Ыыых (?), 19:08, 20/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Alpine тоже на musl'ях)) и намного популярнее воЁда)
     
  • 1.2, Аноним (2), 18:41, 20/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    надо sysvinit переписать на Rust
     
     
  • 2.5, ляликс (?), 19:38, 20/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    на lua! :D
     
  • 2.6, proninyaroslav (ok), 19:40, 20/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Что уж мелочиться, лучше на Electron
     

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