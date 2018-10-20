20.10.2018 18:26  Выпуск системы инициализации sysvinit 2.91

Представлен релиз классической системы инициализации sysvinit 2.91, которая широко применялась в дистрибутивах Linux во времена до systemd и upstart. В новом выпуске: Обеспечена возможность отслеживания уровней запуска на системах без utmp, например в дистрибутивах на базе системной библиотеки musl. Текущей уровень запуска сохраняется в файле /var/run/runlevel, который учитывается такими командами, как "runlevel", "halt" и "reboot". На системах с utmp, процесс инициализации дополнительно отражает уровень запуска и в БД utmp;

Порядок следования сборочных флагов откорректирован для упрощения изменения уровня оптимизациии (флаги оптимизации теперь могут задаваться в CFLAGS);

В утилиту pidof добавлена опция "-q" для выполнения без вывода на экран (используется код возврата: 0 если процесс найден, 1 - не найден);

Добавлена проверка параметра ядра "init.autocon=1" и открытие процессом init собственной консоли.



