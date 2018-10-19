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19.10.2018 17:35  Релиз открытой федеративной платформы публикаций Hubzilla 3.8

Увидел свет новый выпуск открытой федеративной платформы публикаций Hubzilla 3.8. Код проекта написан на PHP и Javascript и распространяется под лицензией MIT.

Hubzilla представляет собой коммуникационный сервер, интегрируемый с системами web-публикации, снабжённый прозрачной системой идентификации и средствами управления доступом в децентрилизованных сетях Fediverse. Проект сочетает в себе элементы социальной сети, облачного хранилища, блога, форума и системы управления контентом, которые интегрированы в общую децентрализованную сеть. Распределённая система управления доступом на базе nomadic identity позволяет обеспечить единый уровень доступа к любой публикации на уровне каналов и участников сети, в том числе для каналов на других серверах, по всей сети. Также обеспечивается возможность полностью прозрачного клонирования содержимого каналов на двух и более узлах Hubzilla, включая все типы публикаций, комментариев и мультимедиа файлов.

    Возможности системы:
    • Построение децентрализованной сети "Grid" из независимых узлов;
    • Система каналов и контактов разного назначения;
    • Прозрачная миграция и клонирование профилей и каналов в сети;
    • Контроль доступа к размещённым данным во всей сети;
    • Использование защищённого протокола Zot;
    • Поддержка обширного стека протоколов для возможности обмена данными со всеми популярными децентрализованным социальными сетями, включая Diaspora, Friendica, Mastodon, GNU Social и других.

    Среди главных новшеств в релизе следует отметить:

    • Полностью переработанная система пользовательских настроек. Благодаря переносу большей их части из общего раздела на уровень приложений заметно упрощена персонализация возможностей для новых пользователей.
    • Добавлена поддержка таблиц в языке разметки Markdown, который является опциональным по отношению к стандартному для Hubzilla BBcode.
    • Новый модуль репутации пользователей для каналов сообществ.
    • Добавлен модуль платной подписки на контент для модуля расширения "Cart", который предоставляет функционал онлайн магазина для размещения, обработки и оплаты заказов.
    • Новое приложение WYSIWYG редактора для всех типов публикаций.
    • Экспериментальный модуль обработчика очереди обмена данными с другими узлами Fediverse.
    • Оптимизирована схема баз данных с учётом новшеств MySQL 8.
    • Обеспечено корректное склонение числительных на уровне frontend для ряда языков, включая и русский.
    • Большое количество оптимизаций и исправлений ошибок, замеченных с моменты выхода предыдущей версии.


  1. Главная ссылка к новости (https://hub.somaton.com/channe...)
  2. OpenNews: Релиз открытой платформы федеративных сетей Hubzilla 3.6
  3. OpenNews: Выпуск свободного движка социальной сети Diaspora 0.7
  4. OpenNews: Релиз федеративной социальной сети Socialhome 0.7.0
  5. OpenNews: Релиз открытой платформы создания социальных сетей Hubzilla 3.4.1
  6. OpenNews: Релиз открытой платформы федеративных сетей Hubzilla 3.6
Автор новости: xm
Тип: Программы
Ключевые слова: hubzilla
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  • 1.1, Аноним (-), 19:12, 19/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +10 +/
    > Увидел свет

    Неодушивленный предмет не может увидеть свет. Он вообще ничего не видит. Как фигура речи это выражение не подходит ни к реальным, ни к виртуальным материям, когда же вы это поймете...

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 19:15, 19/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +8 +/
    зануда
     
  • 2.14, xm (ok), 19:42, 19/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    В граммар наци записывают только с филологическим дипломом.
     
  • 2.34, Аноним (34), 21:09, 19/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Робот с камерой не может видеть?
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 21:21, 19/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Нет, он преобразует электромагнитное излучение оптического диапазона в электрические сигналы.
     
  • 2.38, A.Stahl (ok), 21:41, 19/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    >>Неодушивленный
    >Ши

    Я на тебя даже патрон не потратил бы. Верёвка.

     
     
  • 3.41, trahminator9000 (?), 21:56, 19/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Я бы твою мaмy за яйца подвесил, можно даже без веревки)
     
  • 2.43, Аноним (43), 22:14, 19/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Это фразеологизм, они не всегда логичны и грамматически правильны Меньше пишите... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.44, xm (ok), 22:37, 19/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да ну оставьте. Чувак "жи"-"ши" не освоил покамест, а уже в зиц-Розентали метит.
     
  • 1.3, Гриндевальд (?), 19:20, 19/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Diaspora так и не взлетела (как я понял), а вот про Mastodon слышу даже от друзей, кто-то странички завел там вместо твиттера. Ему ж вроде меньше года, а юзеров больше 10 миллионов. В чем причина популярности? Что он смог, чего не смогла Diaspora?
     
     
  • 2.4, xm (ok), 19:21, 19/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Он смог привлечь японцев с забаненным в Твиттер лоликоном.
     
     
  • 3.6, Гриндевальд (?), 19:23, 19/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Ну ок, а моих друзей он чем привлек, женатых мужиков? Японским лоликоном?)
     
     
  • 4.8, xm (ok), 19:26, 19/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А что, разве не этим?
     
  • 3.21, Аноним (21), 20:24, 19/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это только одна часть. Сеть очень разнородная, там и сжв и прочих небинарностей всех мастей хватает.
     
     
  • 4.37, xm (ok), 21:24, 19/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, как минимум, половина Мастодона это фапающие на лоли японцы.
     
     
  • 5.42, Аноним (-), 21:57, 19/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Я смотрю ты хорошо осведомлен в этом...
     
  • 2.16, феникс (?), 19:46, 19/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На самом деле, пока больше 2 миллионов. Но до 10 он обязательно дорастёт.

    Мастодон смог предоставить а) современный интерфейс б) дополнительные возможности, которых (пока?) нет в Твиттере и в) хорошие пиар-кампании в крупных новостных ресурсах.

    Вокруг проекта выросло активное сообщество разработчиков. Как результат - масса мобильных клиентов (у диаспоры 1 клиент под Android и всё ещё нет API). Что также обеспечило главному разработчику стабильную финансовую компенсацию в виде пожертвований. Это единственный федеративный проект, где разработчик может себе позволить заниматься только им 24/7. Все остальные, включая диаспору, разрабатываются "в свободное от работы время", что существенно снижает темпы развития.

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 19:48, 19/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    От этого современного интерфейса у меня на десктопе чуть глаза не вытекли. Кто счета оплачивать будет теперь?
     
  • 3.19, xm (ok), 20:03, 19/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Согласно независимых источников около 1500K зарегистрированных из них были активны в прошедшие 30 дней около 450K
    https://the-federation.info/mastodon
     
  • 2.20, Аноним (20), 20:21, 19/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Господи, ну вот откуда в open source community такой брендинг? Что, для многих нога гнома - приятная ассоциация? Сиськозуб теперь вот ещё.
     
  • 1.5, КГБ СССР (?), 19:22, 19/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Што это? Зачем это?
     
     
  • 2.7, Майор (??), 19:25, 19/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Какая-то диверсия, не иначе! Все знают что Вконтакте лучшая социальная сеть. Там есть все что надо.
     
  • 1.9, Кома (?), 19:26, 19/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Держу у себя на сервере инстанс Hubzilla Если честно, понятия не имею, где можн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Майор (??), 19:28, 19/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Держите на в курсе, и оставайтесь на месте.
     
  • 2.13, xm (ok), 19:42, 19/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > они не федерируются по ActivityPub

    Проблема в том, что другие сети которые используют ActivityPub (протокольчик, к слову, весьма похбаненький) его поддерживают хуже (sic!) чем Hubzilla, для которой он "родным" не является.
    Не далее как вчера, автор Mastodon это признал в форме анонса расширения поддержки ActivityPub.
    https://mastodon.social/@Gargron/100912995182399808
    Та же история и с Diaspora и её протоколом, кстати говоря.
    Ещё одним моментом является вопрос этики и права при дистрбьюции контента в федеративных сетях. К примеру, RSS перепосты, как правило, не федерируются.
    Так что не надо с больной головы на здоровую.

     
  • 2.23, Аноним (21), 20:31, 19/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    А плерома то точно не вечносырая Пользовался тем инстансом, так вечно перебрасы... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.27, Кома (?), 20:43, 19/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Внезапно, нет. Она прекрасно работает и выполняет ровно одну задачу (не считая встроенного чата, который в текущем виде бесполезен, поэтому я его просто отключил). Летом была сырой и даже не умела сбрасывать пароль — да, сейчас же намного лучше.
     
     
  • 4.33, Аноним (33), 21:05, 19/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я даже знаю какую. Ответ на произвольный пост в федиверсе. Но для этого у неё слишком перегруженный интерфейс.
     
  • 2.26, Vasya474987897 (ok), 20:36, 19/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Мои попытки познакомиться со всей этой федерацией показали начилие большого числа платформ микроблогинга, а что есть, кроме Hubzilla, для макроблогов?
     
     
  • 3.28, Кома (?), 20:46, 19/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как я уже говорил, Plume. Friendica, вроде бы, уже реализовала поддержку ActivityPub. Socialhub в процессе. Есть проприетарный https://write.as, который умеет федерироваться по ActivityPub, но оно не особо лучше того же Plume — разве что интерфейсом.
     
     
  • 4.29, Кома (?), 20:48, 19/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Socialhome, точнее.
     
  • 3.31, xm (ok), 21:02, 19/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В общем, ничего близкого по набору возможностей нет и пока не просматривается в перспективе.
     
  • 3.45, Аноним (-), 22:44, 19/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Все это платформы для зaдрoтов, а есть ли для нормальных людей?
     
     
  • 4.47, xm (ok), 22:54, 19/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Идите в... Одноклассники
     
  • 1.12, Vasya474987897 (ok), 19:41, 19/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Увидел Markdown, зарегистрироваться на start.hubzilla.org, но в окне создания поста вижу только bbcode. Как включить православный Markdown?
     
     
  • 2.15, xm (ok), 19:45, 19/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    https://zotum.net/channel/hub/?f=&mid=5338a2a42fcacf153e8c6fb2dada9405cdea3c73

    Но не рекомендую, т.к. в BBCode есть Hubzilla специфичные (и чертовски крутые) теги.

     
     
  • 3.22, Аноним (21), 20:27, 19/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Которые хорошо подходят для того, чтобы твои сообщения выглядели говном в остальном федиверсе.
     
     
  • 4.24, xm (ok), 20:31, 19/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Отнюдь - они дальше Hubzilla не уходят, а дело делают.
    https://project.hubzilla.org/help/member/bbcode
     
  • 3.25, Vasya474987897 (ok), 20:31, 19/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Большое спасибо! Как я понимаю, на хабе Zotum установлено расширение, которое на обычных хабах не используется?
    И раз уж в вас чувствуется большой опыт, то можете объяснить в чём различие между обычным постом и article?
     
     
  • 4.30, xm (ok), 20:57, 19/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Сами себе объясните. Чтением.
    https://tiksi.net/articles/net/hubzilla-publishing-explained
     
  • 4.32, xm (ok), 21:05, 19/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Набор поддерживаемых функций и протоколов определяется администратором узла.
    Посмотреть можно так
    https://zotum.net/siteinfo.json
     
  • 4.46, Аноним (-), 22:46, 19/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше понять как затащить на ту же диаспору обычных людей, иначе с кем тогда общаться?
     
  • 2.40, xm (ok), 21:55, 19/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Ещё момент, касательно использования start hubzilla org как стартовой площадки ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.18, Аноне (?), 20:03, 19/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    И что мне делать с этой хабзиллой? На что она годится?
     
  • 1.35, Аноним (35), 21:12, 19/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    В этих ваших хабзиллах русскоязычное сообщество есть?
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 21:54, 19/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Начни с себя. Зарегайся и создай сообщество! Будь мужиком, блеат.
     
  • 1.48, Аноним (-), 23:03, 19/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Больше децентрализованных платформ! Будущее за P2P.
     

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