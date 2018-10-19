19.10.2018 17:35  Релиз открытой федеративной платформы публикаций Hubzilla 3.8

Увидел свет новый выпуск открытой федеративной платформы публикаций Hubzilla 3.8. Код проекта написан на PHP и Javascript и распространяется под лицензией MIT. Hubzilla представляет собой коммуникационный сервер, интегрируемый с системами web-публикации, снабжённый прозрачной системой идентификации и средствами управления доступом в децентрилизованных сетях Fediverse. Проект сочетает в себе элементы социальной сети, облачного хранилища, блога, форума и системы управления контентом, которые интегрированы в общую децентрализованную сеть. Распределённая система управления доступом на базе nomadic identity позволяет обеспечить единый уровень доступа к любой публикации на уровне каналов и участников сети, в том числе для каналов на других серверах, по всей сети. Также обеспечивается возможность полностью прозрачного клонирования содержимого каналов на двух и более узлах Hubzilla, включая все типы публикаций, комментариев и мультимедиа файлов. Возможности системы: Построение децентрализованной сети "Grid" из независимых узлов;



Система каналов и контактов разного назначения;



Прозрачная миграция и клонирование профилей и каналов в сети;



Контроль доступа к размещённым данным во всей сети;



Использование защищённого протокола Zot;



Поддержка обширного стека протоколов для возможности обмена данными со всеми популярными децентрализованным социальными сетями, включая Diaspora, Friendica, Mastodon, GNU Social и других.

Среди главных новшеств в релизе следует отметить: Полностью переработанная система пользовательских настроек. Благодаря переносу большей их части из общего раздела на уровень приложений заметно упрощена персонализация возможностей для новых пользователей.



Добавлена поддержка таблиц в языке разметки Markdown, который является опциональным по отношению к стандартному для Hubzilla BBcode.



Новый модуль репутации пользователей для каналов сообществ.



Добавлен модуль платной подписки на контент для модуля расширения "Cart", который предоставляет функционал онлайн магазина для размещения, обработки и оплаты заказов.



Новое приложение WYSIWYG редактора для всех типов публикаций.



Экспериментальный модуль обработчика очереди обмена данными с другими узлами Fediverse.



Оптимизирована схема баз данных с учётом новшеств MySQL 8.



Обеспечено корректное склонение числительных на уровне frontend для ряда языков, включая и русский.



Большое количество оптимизаций и исправлений ошибок, замеченных с моменты выхода предыдущей версии.



