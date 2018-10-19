19.10.2018 17:35  Релиз открытой федеративной платформы публикаций Hubzilla 3.8

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|1.1, Аноним (-), 19:12, 19/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+10 +/–
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> Увидел свет
Неодушивленный предмет не может увидеть свет. Он вообще ничего не видит. Как фигура речи это выражение не подходит ни к реальным, ни к виртуальным материям, когда же вы это поймете...
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|3.36, Аноним (36), 21:21, 19/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Нет, он преобразует электромагнитное излучение оптического диапазона в электрические сигналы.
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|3.44, xm (ok), 22:37, 19/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Да ну оставьте. Чувак "жи"-"ши" не освоил покамест, а уже в зиц-Розентали метит.
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|1.3, Гриндевальд (?), 19:20, 19/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+6 +/–
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Diaspora так и не взлетела (как я понял), а вот про Mastodon слышу даже от друзей, кто-то странички завел там вместо твиттера. Ему ж вроде меньше года, а юзеров больше 10 миллионов. В чем причина популярности? Что он смог, чего не смогла Diaspora?
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|3.21, Аноним (21), 20:24, 19/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Это только одна часть. Сеть очень разнородная, там и сжв и прочих небинарностей всех мастей хватает.
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|2.16, феникс (?), 19:46, 19/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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На самом деле, пока больше 2 миллионов. Но до 10 он обязательно дорастёт.
Мастодон смог предоставить а) современный интерфейс б) дополнительные возможности, которых (пока?) нет в Твиттере и в) хорошие пиар-кампании в крупных новостных ресурсах.
Вокруг проекта выросло активное сообщество разработчиков. Как результат - масса мобильных клиентов (у диаспоры 1 клиент под Android и всё ещё нет API). Что также обеспечило главному разработчику стабильную финансовую компенсацию в виде пожертвований. Это единственный федеративный проект, где разработчик может себе позволить заниматься только им 24/7. Все остальные, включая диаспору, разрабатываются "в свободное от работы время", что существенно снижает темпы развития.
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|3.17, Аноним (17), 19:48, 19/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–4 +/–
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От этого современного интерфейса у меня на десктопе чуть глаза не вытекли. Кто счета оплачивать будет теперь?
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|2.20, Аноним (20), 20:21, 19/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Господи, ну вот откуда в open source community такой брендинг? Что, для многих нога гнома - приятная ассоциация? Сиськозуб теперь вот ещё.
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|2.7, Майор (??), 19:25, 19/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+7 +/–
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Какая-то диверсия, не иначе! Все знают что Вконтакте лучшая социальная сеть. Там есть все что надо.
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|2.13, xm (ok), 19:42, 19/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> они не федерируются по ActivityPub
Проблема в том, что другие сети которые используют ActivityPub (протокольчик, к слову, весьма похбаненький) его поддерживают хуже (sic!) чем Hubzilla, для которой он "родным" не является.
Не далее как вчера, автор Mastodon это признал в форме анонса расширения поддержки ActivityPub.
https://mastodon.social/@Gargron/100912995182399808
Та же история и с Diaspora и её протоколом, кстати говоря.
Ещё одним моментом является вопрос этики и права при дистрбьюции контента в федеративных сетях. К примеру, RSS перепосты, как правило, не федерируются.
Так что не надо с больной головы на здоровую.
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|3.27, Кома (?), 20:43, 19/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Внезапно, нет. Она прекрасно работает и выполняет ровно одну задачу (не считая встроенного чата, который в текущем виде бесполезен, поэтому я его просто отключил). Летом была сырой и даже не умела сбрасывать пароль — да, сейчас же намного лучше.
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|4.33, Аноним (33), 21:05, 19/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Я даже знаю какую. Ответ на произвольный пост в федиверсе. Но для этого у неё слишком перегруженный интерфейс.
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|2.26, Vasya474987897 (ok), 20:36, 19/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Мои попытки познакомиться со всей этой федерацией показали начилие большого числа платформ микроблогинга, а что есть, кроме Hubzilla, для макроблогов?
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|3.28, Кома (?), 20:46, 19/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Как я уже говорил, Plume. Friendica, вроде бы, уже реализовала поддержку ActivityPub. Socialhub в процессе. Есть проприетарный https://write.as, который умеет федерироваться по ActivityPub, но оно не особо лучше того же Plume — разве что интерфейсом.
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|3.31, xm (ok), 21:02, 19/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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В общем, ничего близкого по набору возможностей нет и пока не просматривается в перспективе.
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|3.22, Аноним (21), 20:27, 19/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Которые хорошо подходят для того, чтобы твои сообщения выглядели говном в остальном федиверсе.
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|3.25, Vasya474987897 (ok), 20:31, 19/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Большое спасибо! Как я понимаю, на хабе Zotum установлено расширение, которое на обычных хабах не используется?
И раз уж в вас чувствуется большой опыт, то можете объяснить в чём различие между обычным постом и article?
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