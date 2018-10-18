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18.10.2018 12:12  Злоумышленники добавили вредоносный код в скрипт установки хостинг-панели VestaCP

В установочном скрипте панели управления хостингом VestaCP выявлен код, выполняющий отправку параметров аутентификации для доступа к системе пользователя. В частности, в штатную систему отправки телеметрии, которая в ответ на внешний запрос осуществляет вывод названия дистрибутива, добавлены дополнительные параметры, выдающие пароль администратора и IP текущего хоста.

Индикатором утечки данных является наличие в логе запросов вида "http://vestacp.com/test/?ip=x.x.x.x". Если данная активность наблюдается, то вероятно уже недостаточно просто сменить пароль администратора. После получения параметров доступа, атакующие устанавливали бэкдор, который мог выглядеть как системный файл /usr/bin/dhcprenew, реализующий командный сервер для участия в совершении DoS-атак и предоставляющий скрытый shell. После запуска указанный бэкдор маскируется под видом процесса "[kworker/1:1]".

В ходе начального разбора инцидента выяснилось, что код удалось изменить в результате взлома некоторых серверов инфраструктуры проекта. Взлом произведён при помощи новой уязвимости, вызванной ошибкой в API, появившейся в апрельском выпуске 0.9.8-20. Проблемы устранены в выпуске 0.9.8-23. Дополнительные подробности пока не сообщаются.

  1. Главная ссылка к новости (https://forum.vestacp.com/view...)
  2. OpenNews: Критическая уязвимость и массовые взломы хостинг-панели VestaCP
  3. OpenNews: Вышло обновление панели управления хостингом Vesta 0.9.8-15
  4. OpenNews: Уязвимость в панели управления хостингом Vesta, позволяющая получить права root
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: vestacp
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  • 1.1, Аноним (1), 13:47, 18/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    > штатную систему отправки телеметрии

    Ух. Хорошо зашли.

     
     
  • 2.7, А (??), 14:51, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > которая в ответ на внешний запрос осуществляет вывод названия дистрибутива

    ха-а-арошая какая телеметрия. она еще и запросы штатно принимает. вообще класс. штатную телеметрию  модернизировали до телеуправления.

     
  • 1.2, mikhailnov (ok), 14:07, 18/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Повесил на вход в админку Vesta на нестандартном порте дополнительную HTTP-авторизацию средствами nginx. Уже вторая уязвимость мимо.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:29, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Если не забывать о том, что введенные вами логин/пароль пробрасываются в весту в заголовке BasicAuth, ни разу не мимо. Их могло запросто отправить вместе с прочей "телеметрией".
     
  • 2.8, Аноним (8), 15:06, 18/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Как это спасёт от бэкдора в установочном скрипте Безопасности удалятся 0, ин... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, CHERTS (ok), 14:37, 18/10/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ох и рeшето... других слов просто нет.
     
  • 1.5, Аноним (5), 14:39, 18/10/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Давно знал что майкрософты ужасное по делают
     
  • 1.6, Аноним (6), 14:43, 18/10/2018 [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Индикатором утечки данных является наличие в логе запросов вида http vestacp... весь текст скрыт [показать]
     

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