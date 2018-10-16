16.10.2018 09:09  Firefox, Chrome, Edge и Safari прекратят поддержку TLS 1.0 и TLS 1.1

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|2.3, Аноним (3), 11:11, 16/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Человек хочет что то администрировать, но не знает как установить ESR?
Не по Ваньке шапка.
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|2.12, пох (?), 12:51, 16/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Закрыть ради того чтобы закрыть.
чего-йта мне вот кажется, что не только ради, и кто-то таки научился ломать прекрасные шифры djb/Ланге, на которые всех старательно спихивают.
уж больно много усилий вложено с самых разных направлений.
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|2.8, J.L. (?), 12:19, 16/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Да, попадос на ИБП, сетевые устройства, бытовуху... Отключить - я бы ещё
> понял. Но зачем выпиливать???
вы что, не умеете использовать curl для администрирования через вебморду?
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|1.9, Аноним (9), 12:36, 16/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+2 +/–
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«В самих протоколах TLS 1.0/1.1 отсутствуют критические уязвимости, которые можно использовать для осуществления практических атак.»
Вот поэтому и хотят поменять=)
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|2.16, Аноним (16), 13:09, 16/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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так выпиливай у себя, никто не мешает. за одно ipv4 выпили тоже, а то он типа старый и немодный тоже :)
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|3.18, Ilya Indigo (ok), 13:49, 16/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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1 Через 2 года (к середине 20-ого) выпилю обязательно!
1.0 и 1.1 Выпилил более года назад.
2 Я не знаю не одного провайдера в России и в Украине, который бы мне мог выдать ipv6 (искал).
Так что ipv4 у нас будет жить ещё долго.
P.S. Вы понимаете разницу между потенциальной безопасностью и хипстерством?
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