16.10.2018 09:09  Firefox, Chrome, Edge и Safari прекратят поддержку TLS 1.0 и TLS 1.1

Разработчики браузеров Firefox, Chrome, Edge и Safari предупредили о грядущем прекращении поддержки протоколов TLS 1.0 и TLS 1.1: В Firefox поддержка TLS 1.0/1.1 будет прекращена в марте 2020 года, но в тестовых и ночных сборках данные протоколы будут отключены раньше.

В Chrome поддержка TLS 1.0/1.1 будет прекращена начиная с Chrome 81 который ожидается в январе 2020 года. В Chrome 72, который выйдет в январе 2019 года, при открытии сайтов с использованием TLS 1.0/1.1 начнёт выводится специальное предупреждение о применении устаревшей версии TLS. Настройка, дающая возможность вернуть поддержку TLS 1.0/1.1 будет сохранена до января 2021 года.

В Safari и движке WebKit поддержка TLS 1.0/1.1 будет прекращена в марте 2020 года.

В Microsoft Edge и Internet Explorer 11 удаление TLS 1.0 и TLS 1.1 ожидается в первой половине 2020 года. Спецификация TLS 1.0 была опубликована в январе 1999 года. Спустя семь лет было выпущено обновление TLS 1.1 с улучшениями безопасности, связанными с генерацией векторов инициализации и добавочного заполнения. В настоящее время комитет IETF (Internet Engineering Task Force), занимающийся развитием протоколов и архитектуры интернета, уже опубликовал черновик спецификации, переводящей протоколы TLS 1.0/1.1 в разряд устаревших. Подавляющее большинство пользователей и серверов уже применяют TLS 1.2+: Доля запросов с использованием TLS 1.0 в Web составляет 0.4% для пользователей Chrome и 1% для пользователей Firefox.

Из миллиона крупнейших сайтов по рейтингу Alexa только 2% ограничены TLS 1.0 и 0.1% - TLS 1.1.

По статистике Cloudflare около 9.3% запросов через сеть доставки контента данной компании производится с использованием TLS 1.0. TLS 1.1 используется в 0.2% случаев.

По данным сервиса SSL Pulse компании Qualys протокол TLS 1.2 поддерживают 94% web-сайтов, допускающих установку защищённых соединений.

Данные Mozilla, собранные через систему телеметрии в Firefox, показывают, что лишь 1.11% защищённых соединений было установлено с использованием протокола TLS 1.0. Для TLS 1.1 этот показатель составляет 0.09%, для TLS 1.2 - 93.12%, для TLS 1.3 - 5.68%. Главными проблемами TLS 1.0/1.1 является отсутствие поддержки современных шифров (например ECDHE и AEAD) и требование поддержки старых шифров, надёжность которых на современном этапе развития вычислительной техники поставлена под сомнение (например, требуется поддержка TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA, для проверки целостности и аутентификации используется MD5 и SHA-1). Поддержка устаревших алгоритмов уже приводила к появлению таких атак, как ROBOT, DROWN, BEAST, Logjam и FREAK. Тем не менее, данные проблемы непосредственно не являлись уязвимостями протокола и закрывались на уровне его реализаций. В самих протоколах TLS 1.0/1.1 отсутствуют критические уязвимости, которые можно использовать для осуществления практических атак.



