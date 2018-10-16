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16.10.2018 09:09  Firefox, Chrome, Edge и Safari прекратят поддержку TLS 1.0 и TLS 1.1

Разработчики браузеров Firefox, Chrome, Edge и Safari предупредили о грядущем прекращении поддержки протоколов TLS 1.0 и TLS 1.1:

  • В Firefox поддержка TLS 1.0/1.1 будет прекращена в марте 2020 года, но в тестовых и ночных сборках данные протоколы будут отключены раньше.
  • В Chrome поддержка TLS 1.0/1.1 будет прекращена начиная с Chrome 81 который ожидается в январе 2020 года. В Chrome 72, который выйдет в январе 2019 года, при открытии сайтов с использованием TLS 1.0/1.1 начнёт выводится специальное предупреждение о применении устаревшей версии TLS. Настройка, дающая возможность вернуть поддержку TLS 1.0/1.1 будет сохранена до января 2021 года.
  • В Safari и движке WebKit поддержка TLS 1.0/1.1 будет прекращена в марте 2020 года.
  • В Microsoft Edge и Internet Explorer 11 удаление TLS 1.0 и TLS 1.1 ожидается в первой половине 2020 года.

Спецификация TLS 1.0 была опубликована в январе 1999 года. Спустя семь лет было выпущено обновление TLS 1.1 с улучшениями безопасности, связанными с генерацией векторов инициализации и добавочного заполнения. В настоящее время комитет IETF (Internet Engineering Task Force), занимающийся развитием протоколов и архитектуры интернета, уже опубликовал черновик спецификации, переводящей протоколы TLS 1.0/1.1 в разряд устаревших.

Подавляющее большинство пользователей и серверов уже применяют TLS 1.2+:

  • Доля запросов с использованием TLS 1.0 в Web составляет 0.4% для пользователей Chrome и 1% для пользователей Firefox.
  • Из миллиона крупнейших сайтов по рейтингу Alexa только 2% ограничены TLS 1.0 и 0.1% - TLS 1.1.
  • По статистике Cloudflare около 9.3% запросов через сеть доставки контента данной компании производится с использованием TLS 1.0. TLS 1.1 используется в 0.2% случаев.
  • По данным сервиса SSL Pulse компании Qualys протокол TLS 1.2 поддерживают 94% web-сайтов, допускающих установку защищённых соединений.
  • Данные Mozilla, собранные через систему телеметрии в Firefox, показывают, что лишь 1.11% защищённых соединений было установлено с использованием протокола TLS 1.0. Для TLS 1.1 этот показатель составляет 0.09%, для TLS 1.2 - 93.12%, для TLS 1.3 - 5.68%.

Главными проблемами TLS 1.0/1.1 является отсутствие поддержки современных шифров (например ECDHE и AEAD) и требование поддержки старых шифров, надёжность которых на современном этапе развития вычислительной техники поставлена под сомнение (например, требуется поддержка TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA, для проверки целостности и аутентификации используется MD5 и SHA-1). Поддержка устаревших алгоритмов уже приводила к появлению таких атак, как ROBOT, DROWN, BEAST, Logjam и FREAK. Тем не менее, данные проблемы непосредственно не являлись уязвимостями протокола и закрывались на уровне его реализаций. В самих протоколах TLS 1.0/1.1 отсутствуют критические уязвимости, которые можно использовать для осуществления практических атак.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/secur...)
  2. OpenNews: Опубликован RFC для TLS 1.3
  3. OpenNews: Организация EFF представила инициативу STARTTLS Everywhere
  4. OpenNews: В следующем выпуске Android появится поддержка "DNS over TLS"
  5. OpenNews: Новый метод атаки на TLS, затрагивающий 27 из 100 крупнейших сайтов
  6. OpenNews: В Debian Unstable отключили поддержку TLS 1.0 и 1.1 в OpenSSL
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox, tls, crypt
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  • 1.1, Аноним (1), 10:52, 16/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Отлично, а чем старое железо администрировать?
     
     
  • 2.2, СеменСеменыч777 (?), 11:01, 16/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    очевидно, через telnet.
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:11, 16/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Человек хочет что то администрировать, но не знает как установить ESR?
    Не по Ваньке шапка.
     
  • 2.4, Джава_бот (?), 11:13, 16/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Старыми версиями браузеров.
     
  • 2.11, пох (?), 12:49, 16/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –5 +/
    хромом, разумеется - он и тут оказался вменяемее.

    выведет тебе предупреждение.

     
     
  • 3.19, Ан (??), 14:19, 16/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Читать вы не научились.
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:15, 16/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Охохо! А давайте-ка угадаем, что же мы услышим за месяц-два до дедлайна от мозилки?
     
  • 1.6, Аноним (6), 12:02, 16/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Последние два предложения говорят что проблемы есть но они не опасны и устранимы. Закрыть ради того чтобы закрыть.
     
     
  • 2.12, пох (?), 12:51, 16/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Закрыть ради того чтобы закрыть.

    чего-йта мне вот кажется, что не только ради, и кто-то таки научился ломать прекрасные шифры djb/Ланге, на которые всех старательно спихивают.

    уж больно много усилий вложено с самых разных направлений.

     
     
  • 3.13, СеменСеменыч777 (?), 12:57, 16/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    интересно, кто первый догадается скомбинировать три шифра: AES, бернштейовские и ГОСТы ?
     
  • 1.7, InuYasha (?), 12:07, 16/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, попадос на ИБП, сетевые устройства, бытовуху... Отключить - я бы ещё понял. Но зачем выпиливать???
     
     
  • 2.8, J.L. (?), 12:19, 16/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Да, попадос на ИБП, сетевые устройства, бытовуху... Отключить - я бы ещё
    > понял. Но зачем выпиливать???

    вы что, не умеете использовать curl для администрирования через вебморду?

     
     
  • 3.14, СеменСеменыч777 (?), 12:59, 16/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    если веб-морда вся из себя модная и молодежная (xmlrpc, ajax, node.js, вот это вот все) - да, не умею.
     
  • 1.9, Аноним (9), 12:36, 16/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    «В самих протоколах TLS 1.0/1.1 отсутствуют критические уязвимости, которые можно использовать для осуществления практических атак.»
    Вот поэтому и хотят поменять=)
     
  • 1.10, Аноним (10), 12:47, 16/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    TLS 1.3 тоже пусть выпиливают - всего же чуть больше 5%.
     
  • 1.15, Ilya Indigo (ok), 13:04, 16/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Через 2 года уже TLS 1.3 во всю будет, так что смело и 1.2 к тому времени можно, а то и нужно, будет выпилить.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:09, 16/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    так выпиливай у себя, никто не мешает. за одно ipv4 выпили тоже, а то он типа старый и немодный тоже :)
     
     
  • 3.18, Ilya Indigo (ok), 13:49, 16/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    1 Через 2 года (к середине 20-ого) выпилю обязательно!
    1.0 и 1.1 Выпилил более года назад.
    2 Я не знаю не одного провайдера в России и в Украине, который бы мне мог выдать ipv6 (искал).
    Так что ipv4 у нас будет жить ещё долго.

    P.S. Вы понимаете разницу между потенциальной безопасностью и хипстерством?

     
  • 1.17, Barssn (ok), 13:35, 16/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ой чую что начнётся ерунда творится при подключении на гос-закупки и пр.
     

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