15.10.2018 19:32  Проект KDE получил пожертвование, размером 300 тысяч долларов

Разработчики KDE сообщили о получении в качестве подарка на 22 летие проекта пожертвования от сообщества Handshake.org. Из полученных 300 тысяч долларов 100 тысяч выделено на разработку свободного офисного пакета Calligra.

Напомним, что несколько месяцев назад Handshake.org также финансово поддержал проект GNOME, передав ему 400 тысяч долларов (100 тысяч передано для GIMP). Handshake.org также заявил о поддержке проектов и организаций Apache, Arch Linux, Babel, Debian, EFF, FSF, GNU, Internet Archive, LibreJS, LibreSSL, Mozilla, Open Source Initiative, OpenSSL, Replicant, Software Freedom Conservancy, Tor и Wikipedia.

Сообщество Handshake.org развивает новую децентрализованную систему доменных имён и цифровых сертификатов, которая может использоваться как независимая, надёжная и верифицируемая альтернатива корневым серверам DNS и удостоверяющим центрам, не подконтрольная конкретным лицам и не подверженная цензуре. Проект Handshake не нацелен на вытеснение протокола DNS, а ставит перед собой задачу ухода от централизованных корневых зон и корневых серверов в пользу распределённой базы, построенной на базе блокчейна и P2P-коммуникаций. В рамках кампании по совместному финансированию Handshake.org удадось собрать более 10.2 млн долларов на развитие платформы, что значительно больше чем нужно, поэтому 70% от полученной суммы было решено потратить на помощь значительным свободным проектам.



