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15.10.2018 19:32  Проект KDE получил пожертвование, размером 300 тысяч долларов

Разработчики KDE сообщили о получении в качестве подарка на 22 летие проекта пожертвования от сообщества Handshake.org. Из полученных 300 тысяч долларов 100 тысяч выделено на разработку свободного офисного пакета Calligra.

Напомним, что несколько месяцев назад Handshake.org также финансово поддержал проект GNOME, передав ему 400 тысяч долларов (100 тысяч передано для GIMP). Handshake.org также заявил о поддержке проектов и организаций Apache, Arch Linux, Babel, Debian, EFF, FSF, GNU, Internet Archive, LibreJS, LibreSSL, Mozilla, Open Source Initiative, OpenSSL, Replicant, Software Freedom Conservancy, Tor и Wikipedia.

Сообщество Handshake.org развивает новую децентрализованную систему доменных имён и цифровых сертификатов, которая может использоваться как независимая, надёжная и верифицируемая альтернатива корневым серверам DNS и удостоверяющим центрам, не подконтрольная конкретным лицам и не подверженная цензуре. Проект Handshake не нацелен на вытеснение протокола DNS, а ставит перед собой задачу ухода от централизованных корневых зон и корневых серверов в пользу распределённой базы, построенной на базе блокчейна и P2P-коммуникаций. В рамках кампании по совместному финансированию Handshake.org удадось собрать более 10.2 млн долларов на развитие платформы, что значительно больше чем нужно, поэтому 70% от полученной суммы было решено потратить на помощь значительным свободным проектам.

  1. Главная ссылка к новости (https://dot.kde.org/2018/10/15...)
  2. OpenNews: GNOME Foundation выделил 100 тысяч долларов на развитие GIMP
  3. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Elisa 0.3, развиваемого сообществом KDE
  4. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.14
  5. OpenNews: Релиз офисного пакета Calligra 3.0, развиваемого проектом KDE
  6. OpenNews: Релиз офисного пакета Calligra 3.1, развиваемого проектом KDE
Автор новости: Bklrexte
Тип: К сведению
Ключевые слова: handshake, kde
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  • 1.1, Аноним (1), 20:04, 15/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    >> офисного пакета Calligra

    им кто-то пользуется?

     
     
  • 2.2, Fracta1L (ok), 20:07, 15/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Я бы пользовался, если бы Writer не падал постоянно. Надеюсь, теперь допилят и будет норм. LibreOffice в KDE выглядит как дерьмо.
     
     
  • 3.8, Бур (?), 20:27, 15/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Согласен. Вот Kdenlive, кстати, недавно отрефакторили. Раньше падал часто, по-первости рефакторенная версия тоже падала (даже ещё больше), но начиная месяца полтора назад - тьфу-тьфу-тьфу, весьма и весьма стабильная штука стала! Работаешь вполне спокойно, чего отродясь не бывало ни с одним более-менее навороченным опенсорсным видеоредактором под Линукс.
     
  • 3.12, iPony (?), 20:35, 15/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > LibreOffice в KDE выглядит как дерьмо.

    Я бы это высказывание обобщил и на KDE, и на Libreoffice...

    А так-то если уж у LibreOffice получается (эээ щас буду придумывать помягче выражения) продукт низкой стабильности с неоднозначной практической целесообразностью применения, то я как-то даже боюсь представить, что в KDE офисе происходит...

    И сомнения про совместимости между LO и KDE Office тоже весьма большие.

     
  • 1.3, Аноним (-), 20:15, 15/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    KDE $300K
    Gnome $400K

    Справедливо.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 20:18, 15/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    может наймут адекватных дизайнеров? ах, мечты-мечты...
     
     
  • 3.7, эффективный (?), 20:26, 15/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    дизайнеров - точно наймем!

    Пару лишних программистов - уволим, нaxрен не нужны!

     
     
  • 4.13, Аноним (6), 20:35, 15/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    без нормальных дизайнеров интерфейсов программисты тоже не сильно нужны. что толку от красивого кода, если пользоваться программой неудобно?
     
  • 1.4, Дуплик (ok), 20:16, 15/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >100 тысяч выделено на разработку свободного офисного пакета Calligra.

    Читать как: кто-то ушлый прихватил пожертвование себе.

     
     
  • 2.10, Аноним84701 (ok), 20:30, 15/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >>100 тысяч выделено на разработку свободного офисного пакета Calligra.
    > Читать как: кто-то ушлый прихватил пожертвование себе.

    А вот это можно читать как:
    "На опеннете по прежнему любят считать чужие денги и бесплатно консультировать всех желающих (и не очень и даже совсем не желающих) как их лучше потратить" …

     
  • 1.5, Аноним (6), 20:16, 15/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >LibreJS

    блокировку несвободного js? забавно

     
  • 1.9, пох (?), 20:30, 15/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    10.2ляма зелени на муровину вокруг модных баззвордов "блокчейн", "p2p" и прочую муть?

    вот это даааа... нет, скажите мне кто-нибудь, что это не отмыв денег, это столько дураков с лишними деньгами, заработанными честным трудом.

     
     
  • 2.11, пох (?), 20:33, 15/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а, и причем сбор устроен как-то так, что можно разбрасывать эти деньги на любые ремонты провалов, от kde до librejs, вместо названной цели, хотя она еще даже не в проекте, а в "organization charts", и неизвестно, будет ли вообще, и никто не отберет за нецелевое расходование.

    чорт. чорт. Чорт! Я занимаюсь всю жизнь какой-то ненужной xepней.

     

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