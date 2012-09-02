12.10.2018 10:55  Релиз системы обнаружения атак Snort 2.9.12.0

4.7 , пох ( ? ), 14:22, 12/10/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – можно, но это до первого наезда разъяренного достаточно большого, чтобы плевать на твою голову, начальника, у которого не открылось что-то нужное для бизнеса, висящее на 8080 или куда там нынче принято распихивать tomcat. Бывает и круче - тут вон, к примеру, заблокирована мэйлрушечка. Вроде и разумное решение, в конторе где запрещена неконтролируемая кем-надо переписка и тем более котики в рабочее время?

А вот хрен там - у мэйлрушечки помимо котиков есть еще и infra.mail.ru, что пол-беды, так там еще и консоли виртуалок доступны через порт 6080 - попробуй угадай. в результате твой прекрасный надежный пакетный фильтр (потому что на ng-firewall денег безопастники зажали) начинает напоминать слово тутошней политикой запрещенное. А торрент,кстати, прекрасно работает и с 22м портом, и с 80м, я в свое время так как раз и настраивал.

5.8 , BrainFucker ( ok ), 14:33, 12/10/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – > А торрент,кстати, прекрасно работает и с 22м портом, и с 80м, я в свое время так как раз и настраивал. Настроить-то не проблема (разве что из под рута запускать придётся), только вероятность найти такого пира на нужной раздаче близка к нулю, в этом и заключается эффективность этого метода фильтрации торрентов.

5.9 , имя ( ? ), 15:12, 12/10/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – начальников что для бизнеса лезут в чужой Tomcat на порту 8080 надо слать лесом. лично я так и делаю обосновав это технически. потому что это не бизнес а детский сад. ни один уважающий себя админ из уважающей себя конторы не повесит Tomcat прямиком в Internet - всенепременно прикроет снаружи при помощи Apache или Nginx

4.10 , freerdp ( ? ), 15:24, 12/10/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – Не вариант. Вешаешь Openvpn на удаленном сервере на порт 443 и через построенный туннель ходишь куда угодно.

5.11 , BrainFucker ( ok ), 15:36, 12/10/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – Тот кто может поднимать vpn, не будет использовать торренты на работе. Этим в основном офисный планктон страдает. А так-то можно просто посмотреть на излишне большой расход трафика, выяснить и наказать штрафом. И никакие заморочки с фильтрацией не нужны будут.

6.13 , пох ( ? ), 16:06, 12/10/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – > можно просто посмотреть на излишне большой расход трафика, это в твоем подвальчике только можно. А в конторе, где пользователей первые тысячи - уже нельзя, за всеми не насмотришься.

А бывают конторы - с десятками тысяч.

Штрафы, кстати, тоже нельзя, придет трудинспекция, сделает бо-бо. Можно лишить премии, но это делается приказом, и у него должны быть обоснования - а не "ты куда-то там посмотрел и чего-то понарешал". Ну да, по хорошему, нехрен при таких масштабах ит-бузинеса экономить на современном файрволе. А на практике - именно у таких и будет линукс с iptables вместо хотя бы и несовременного. Ну и снорт поверх всего этого, в виде особой вишенки на вафельном тортике от кого-то особо продвинутого из ИБ отдела (или из ИТ, если ИБ вообще не предусмотрена бюджетом)