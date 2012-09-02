12.10.2018 10:55  Релиз системы обнаружения атак Snort 2.9.12.0

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|2.3, твой лучший друг (?), 11:37, 12/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>а реальные угрозы как не ловились этой ерундой, так и не будут
ну так напиши правило, препроцессор, код открыт, синтаксис логичен, архитектура прогнозируема. Под свою "реальную угрозу".
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|2.5, пох (?), 11:56, 12/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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тебе ж показали - ловить за руку пользующих на рабочем месте торренты, вполне реальная польза (сам бы я ТАКИХ тентаклей в жизни бы не нашел - в конце-концов дети...зачеркнуто, гугль же смотрит, я стесняюсь такие запросы в него вводить)
ну и кто тором обходит корпоративный прокси через connect, тоже попадет.
А если ты про обнаружение атак - нет, это не тот инструмент. Да и не в том роль ИБ в большинстве современных лавочек.
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|4.7, пох (?), 14:22, 12/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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можно, но это до первого наезда разъяренного достаточно большого, чтобы плевать на твою голову, начальника, у которого не открылось что-то нужное для бизнеса, висящее на 8080 или куда там нынче принято распихивать tomcat.
Бывает и круче - тут вон, к примеру, заблокирована мэйлрушечка. Вроде и разумное решение, в конторе где запрещена неконтролируемая кем-надо переписка и тем более котики в рабочее время?
А вот хрен там - у мэйлрушечки помимо котиков есть еще и infra.mail.ru, что пол-беды, так там еще и консоли виртуалок доступны через порт 6080 - попробуй угадай.
в результате твой прекрасный надежный пакетный фильтр (потому что на ng-firewall денег безопастники зажали) начинает напоминать слово тутошней политикой запрещенное.
А торрент,кстати, прекрасно работает и с 22м портом, и с 80м, я в свое время так как раз и настраивал.
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|5.8, BrainFucker (ok), 14:33, 12/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> А торрент,кстати, прекрасно работает и с 22м портом, и с 80м, я в свое время так как раз и настраивал.
Настроить-то не проблема (разве что из под рута запускать придётся), только вероятность найти такого пира на нужной раздаче близка к нулю, в этом и заключается эффективность этого метода фильтрации торрентов.
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|5.9, имя (?), 15:12, 12/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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начальников что для бизнеса лезут в чужой Tomcat на порту 8080 надо слать лесом. лично я так и делаю обосновав это технически. потому что это не бизнес а детский сад. ни один уважающий себя админ из уважающей себя конторы не повесит Tomcat прямиком в Internet - всенепременно прикроет снаружи при помощи Apache или Nginx
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|4.10, freerdp (?), 15:24, 12/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Не вариант. Вешаешь Openvpn на удаленном сервере на порт 443 и через построенный туннель ходишь куда угодно.
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|5.11, BrainFucker (ok), 15:36, 12/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Тот кто может поднимать vpn, не будет использовать торренты на работе. Этим в основном офисный планктон страдает. А так-то можно просто посмотреть на излишне большой расход трафика, выяснить и наказать штрафом. И никакие заморочки с фильтрацией не нужны будут.
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|6.13, пох (?), 16:06, 12/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> можно просто посмотреть на излишне большой расход трафика,
это в твоем подвальчике только можно. А в конторе, где пользователей первые тысячи - уже нельзя, за всеми не насмотришься.
А бывают конторы - с десятками тысяч.
Штрафы, кстати, тоже нельзя, придет трудинспекция, сделает бо-бо. Можно лишить премии, но это делается приказом, и у него должны быть обоснования - а не "ты куда-то там посмотрел и чего-то понарешал".
Ну да, по хорошему, нехрен при таких масштабах ит-бузинеса экономить на современном файрволе. А на практике - именно у таких и будет линукс с iptables вместо хотя бы и несовременного.
Ну и снорт поверх всего этого, в виде особой вишенки на вафельном тортике от кого-то особо продвинутого из ИБ отдела (или из ИТ, если ИБ вообще не предусмотрена бюджетом)
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|1.12, Аноним (12), 16:00, 12/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Тот факт, что обсуждение системы обнаружения атак свелось к разговорам о её DPI-функционале применительно к торрентам, очень своеобразно характеризует комментаторов.
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|2.14, пох (?), 16:11, 12/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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нет, он систему "обнаружения атак" характеризует. К сожалению. Собственно, перечитай новость, а не комментарии.
Может на коммерческих ruleset'ах и можно куда-то недалеко уехать со снортом, а на стандартных вообще ловить нечего - оно обнаружит только то, что вообще никому неинтересно.
На практике его не получается использовать даже для дублирования коммерческих систем - слишком много ложных срабатываний, и перестают обращать внимание на его алярмы вообще.
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