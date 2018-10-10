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10.10.2018 19:00  Компания Microsoft присоединилась к инициативе по защите Linux от патентных претензий

Организация Open Invention Network (OIN), ставящая перед собой цель защиты экосистемы Linux от патентных претензий, объявила о присоединении компании Microsoft к числу участников OIN, которые обязуются не выдвигать патентные претензии и безвозмездно разрешают использовать некоторые запатентованные технологии в проектах, связанных с экосистемой Linux. В качестве своего вклада в общее дело компания Miсrosoft передала участникам OIN право на использование более 60 тысяч своих патентов.

Подписавшие соглашение компании получают доступ к имеющимся в руках OIN патентам, в обмен на обязательство не предъявлять судебных претензий за использование технологий, применяемых в экосистеме Linux. В рамках OIN сформирован патентный пул, куда попадают скупаемые или безвозмездно передаваемые участниками патенты, связанные с Linux. Патентный пул OIN включает более 1300 патентов. В число участников OIN входит 2650 компаний, сообществ и организаций, подписавших лицензионное соглашение о совместном использовании патентов. Среди основных участников OIN, обеспечивающих формирование защищающего Linux патентного пула, такие компании, как Google, IBM, NEC, Toyota, SUSE, Philips, Red Hat, HP, Juniper, Facebook, Cisco, Fujitsu и Sony.

Примечательно, что одной из причини появления OIN в своё время была агрессивная политика Miсrosoft в отношении Linux. В частности, компания Microsoft утверждала, что в Linux нарушаются более 300 её патентов, при этом не раскрывая список этих патентов и используя его для оказания давления на коммерческие структуры и заключения патентных соглашений. Через какое-то время патентные претензии стали выдвигаться против Android и данная платформа была принята под защиту OIN. Для противостояния Microsoft участники OIN приобрели группу патентов, в которых фигурируют одни из первых упоминаний технологий создания динамического web-контента, которые предвосхитили появление таких систем, как ASP от Microsoft, JSP от Sun/Oracle и PHP.

Теперь Microsoft кардинально изменила свою позицию и выступила на стороне защитников экосистемы Linux и открытого ПО. Microsoft отныне обязуется не использовать свои патенты против Linux и открытого ПО, и признаёт модель совместной разработки ключевым элементом для создания инноваций. Участие Microsoft в OIN существенно снижает риск патентной агрессии против компаний, использующих и создающих открытые продукты, и является важным сигналом для других представителей индустрии.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openinventionnetwo...)
  2. OpenNews: Microsoft присоединился к организации LOT Network, защищающей от патентных троллей
  3. OpenNews: Организация OIN включила 395 новых пакетов в программу защиты Linux от патентных претензий
  4. OpenNews: Компания Toyota присоединилась к инициативе по защите Linux от патентных претензий
  5. OpenNews: В программу защиты Linux от патентных претензий включено 115 новых пакетов
  6. OpenNews: Организация OIN включила Android в программу защиты Linux от патентных претензий
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Ключевые слова: openinventionnetwork, patent, microsoft
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  • 1.1, KROT (?), 19:11, 10/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Браво майки!
     
  • 1.2, Аноним (2), 19:12, 10/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Чего они лезут туда, куда им лезть вообще нельзя?
     
     
  • 2.7, оттуда (?), 19:16, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Чтобы узнать как там всё изнутри устроено и воткнуть шило в задницу в очередной раз.
     
  • 1.3, swine (ok), 19:13, 10/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Тут какой-то подвох.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 19:28, 10/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    после покупки Гитхаба, уже не знаешь чего еще ждать сказал бы кто мне про это в ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним (4), 19:13, 10/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Пропал Калабуховский дом.
     
  • 1.5, Crazy Alex (ok), 19:14, 10/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Забавно :-)
     
  • 1.6, RIM0 (ok), 19:15, 10/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Шрифты входят?
     
  • 1.8, Аноним 80_уровня (ok), 19:18, 10/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    ... но борьба за мир будет такая, что камня на камне не останется (c) анекдот.
     
  • 1.9, Анонимм (??), 19:19, 10/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    не можешь победить - ...
     
  • 1.10, Аноним (-), 19:24, 10/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    при Линусе такой фигни не было
     
  • 1.11, Анонимусис (?), 19:26, 10/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
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    И ради этого Линуса бросили в тюрьму?
     

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