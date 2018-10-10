10.10.2018 19:00  Компания Microsoft присоединилась к инициативе по защите Linux от патентных претензий

Организация Open Invention Network (OIN), ставящая перед собой цель защиты экосистемы Linux от патентных претензий, объявила о присоединении компании Microsoft к числу участников OIN, которые обязуются не выдвигать патентные претензии и безвозмездно разрешают использовать некоторые запатентованные технологии в проектах, связанных с экосистемой Linux. В качестве своего вклада в общее дело компания Miсrosoft передала участникам OIN право на использование более 60 тысяч своих патентов.

Подписавшие соглашение компании получают доступ к имеющимся в руках OIN патентам, в обмен на обязательство не предъявлять судебных претензий за использование технологий, применяемых в экосистеме Linux. В рамках OIN сформирован патентный пул, куда попадают скупаемые или безвозмездно передаваемые участниками патенты, связанные с Linux. Патентный пул OIN включает более 1300 патентов. В число участников OIN входит 2650 компаний, сообществ и организаций, подписавших лицензионное соглашение о совместном использовании патентов. Среди основных участников OIN, обеспечивающих формирование защищающего Linux патентного пула, такие компании, как Google, IBM, NEC, Toyota, SUSE, Philips, Red Hat, HP, Juniper, Facebook, Cisco, Fujitsu и Sony.

Примечательно, что одной из причини появления OIN в своё время была агрессивная политика Miсrosoft в отношении Linux. В частности, компания Microsoft утверждала, что в Linux нарушаются более 300 её патентов, при этом не раскрывая список этих патентов и используя его для оказания давления на коммерческие структуры и заключения патентных соглашений. Через какое-то время патентные претензии стали выдвигаться против Android и данная платформа была принята под защиту OIN. Для противостояния Microsoft участники OIN приобрели группу патентов, в которых фигурируют одни из первых упоминаний технологий создания динамического web-контента, которые предвосхитили появление таких систем, как ASP от Microsoft, JSP от Sun/Oracle и PHP.

Теперь Microsoft кардинально изменила свою позицию и выступила на стороне защитников экосистемы Linux и открытого ПО. Microsoft отныне обязуется не использовать свои патенты против Linux и открытого ПО, и признаёт модель совместной разработки ключевым элементом для создания инноваций. Участие Microsoft в OIN существенно снижает риск патентной агрессии против компаний, использующих и создающих открытые продукты, и является важным сигналом для других представителей индустрии.



