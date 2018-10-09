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09.10.2018 21:41  Bloomberg раскрыл источник сведений о шпионском чипе в платах Supermicro

В ответ на категорическое отрицание компаниями Apple, Amazon и Supermicro информации о шпионском чипе в серверных материнских платах Supermicro, издание Bloomberg раскрыло источник сведений (изначально заявлялось о получении информации из 23 источников). Данные о шпионском чипе были переданы Йосси Эплбаумом (Yossi Appleboum), ранее служившим в Разведывательном корпусе израильской армии, а ныне занимающим пост директора компании Sepio System, специализирующейся на компьютерной безопасности.

Никаких фотографий чипа и доказательств его наличия по-прежнему не предоставлено. Проблемные платы также до сих пор не были переданы для изучения независимым экспертам. Более того, в новой статье приводится описание принципиально иного импланта, который по данным Эплбаума был найден в серверах Supermicro в инфраструктуре одной из крупных телекоммуникационных компаний США. Название компании не названо.

Вместо ранее описанного подключения шпионского чипа к шине BMC-контроллера, в новом материале утверждается об интеграции чипа в Ethernet порт, используя метод, очень похожий на описание импланта из документов АНБ, попавших в открытый доступ в 2013 году. Новое описание вызвало ещё больше вопросов, начиная от того, как подаётся питание на чип (Ethernet без PoE не способен обеспечить энергией чип который по информации из статьи греется) и заканчивая упоминание типовой металлической оболочки коннектора как возможного признака подстановки вредоносного чипа (утверждается, что металлический корпус необходим для отвода тепла от чипа).



  1. Главная ссылка к новости (https://www.bloomberg.com/news...)
  2. OpenNews: Противоречивые сведения о выявлении шпионского чипа на платах Supermicro
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: supermicro
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  • 1.1, Michael Shigorin (ok), 22:05, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > Никаких фотографий чипа и доказательств его наличия
    > по-прежнему не предоставлено.

    Да уж, блюмберг за репутацией перестал следить совсем.

    > Йосси Эплбаумом

    ...или это у них такой расизм в части доверия? ;-)

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:24, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    А чего стесняться, весь мир живет под методичкам BBC.
     
     
  • 3.7, Michael Shigorin (ok), 22:27, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Не хотел бы я жить в _том_ мире...
     
     
  • 4.18, Dapredator (?), 00:28, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Не хотел бы я жить в _том_ мире...

    Методички Россия24 ближе? ;)

     
  • 3.11, Annoynymous (ok), 22:51, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > А чего стесняться, весь мир живет под методичкам BBC.

    Меньше половины.

     
  • 1.2, Аноним (2), 22:16, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    В общем, ложечки нашлись, но осадок остался...
     
  • 1.3, Apple (?), 22:19, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > изначально заявлялось о получении информации из 23 источников

    Так еще 22 источника не вскрыты. В EFI/Supermicro тоже нашли дыры, ждите еще открытий.

     
     
  • 2.4, zloykakpes (ok), 22:21, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Apple

    ты же должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему!

     
     
  • 3.8, Apple (?), 22:30, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Хорошими делами прославиться нельзя.
     
  • 3.16, Ivan_83 (ok), 23:27, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Советую научится читать.
    В уставе комм компаний на первом месте получение прибыли.
    Вот если бы это было НКО...
     
  • 3.17, Apple (?), 00:11, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы наверное не знали, но после помощи ФБР и АНБ с анализом проблем Supermicro мы пришли к общему соглашению сливать все данные iCloud и шифрованные данные наших клиентов государству!
    Это превосходно! Наши инвесторы в восторге!
     
  • 1.6, Амазон (?), 22:24, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    I'm an employee at Amazon, working on computer security. News of the spy chip is bullshit.
     
     
  • 2.12, xm (ok), 23:00, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ОБС
     
  • 1.9, Аноним (9), 22:33, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Либо Блумберг охренели сдавать своих источников, либо их заставили сдать источни... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, пох (?), 23:02, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а в чем проблема? Источник, пардон май иврит, решительно не боится преследований со стороны китайцев (и вообще чо-та ржот), равно как американцев, хоть правительственных, хоть корпоративных.

    и, вероятнее всего, предоставил Блумбергу право его раскрыть, если понадобится (а то ж отжать блумберговых денег за ним тоже ж не заржавело бы).

    но история странная - в смысле, это явно не тот чип, не та технология и, с одной стороны, NSA может спать спокойно, а с другой - провижу очередное падение акций супермикры. Потому что вот это - явно ширпотребное решение, а не специализированное. Причем без всяких там сложных ходов.

    чо, у кого сетевухи с шилдиком?

     
  • 2.15, Григорий Федорович Конин (?), 23:03, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > В любом случае, теперь Блумбергу никто ничего не сольёт, раз они так фейлят в защите источников.

    заказная PR статья в блумберге, подумаешь.

     
  • 1.19, Аноним (19), 00:40, 10/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    готов поработать анонимным источником, источник чистый без примесей.
    Встреча каждый четверг в Брюсселе на пересечении улиц Stoofstraat и Eikstraat.
     

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