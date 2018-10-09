09.10.2018 21:41  Bloomberg раскрыл источник сведений о шпионском чипе в платах Supermicro

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|1.1, Michael Shigorin (ok), 22:05, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Никаких фотографий чипа и доказательств его наличия
> по-прежнему не предоставлено.
Да уж, блюмберг за репутацией перестал следить совсем.
> Йосси Эплбаумом
...или это у них такой расизм в части доверия? ;-)
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|1.3, Apple (?), 22:19, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> изначально заявлялось о получении информации из 23 источников
Так еще 22 источника не вскрыты. В EFI/Supermicro тоже нашли дыры, ждите еще открытий.
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|3.16, Ivan_83 (ok), 23:27, 09/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Советую научится читать.
В уставе комм компаний на первом месте получение прибыли.
Вот если бы это было НКО...
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|3.17, Apple (?), 00:11, 10/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Вы наверное не знали, но после помощи ФБР и АНБ с анализом проблем Supermicro мы пришли к общему соглашению сливать все данные iCloud и шифрованные данные наших клиентов государству!
Это превосходно! Наши инвесторы в восторге!
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|2.13, пох (?), 23:02, 09/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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а в чем проблема? Источник, пардон май иврит, решительно не боится преследований со стороны китайцев (и вообще чо-та ржот), равно как американцев, хоть правительственных, хоть корпоративных.
и, вероятнее всего, предоставил Блумбергу право его раскрыть, если понадобится (а то ж отжать блумберговых денег за ним тоже ж не заржавело бы).
но история странная - в смысле, это явно не тот чип, не та технология и, с одной стороны, NSA может спать спокойно, а с другой - провижу очередное падение акций супермикры. Потому что вот это - явно ширпотребное решение, а не специализированное. Причем без всяких там сложных ходов.
чо, у кого сетевухи с шилдиком?
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