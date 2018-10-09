09.10.2018 21:41  Bloomberg раскрыл источник сведений о шпионском чипе в платах Supermicro

В ответ на категорическое отрицание компаниями Apple, Amazon и Supermicro информации о шпионском чипе в серверных материнских платах Supermicro, издание Bloomberg раскрыло источник сведений (изначально заявлялось о получении информации из 23 источников). Данные о шпионском чипе были переданы Йосси Эплбаумом (Yossi Appleboum), ранее служившим в Разведывательном корпусе израильской армии, а ныне занимающим пост директора компании Sepio System, специализирующейся на компьютерной безопасности.

Никаких фотографий чипа и доказательств его наличия по-прежнему не предоставлено. Проблемные платы также до сих пор не были переданы для изучения независимым экспертам. Более того, в новой статье приводится описание принципиально иного импланта, который по данным Эплбаума был найден в серверах Supermicro в инфраструктуре одной из крупных телекоммуникационных компаний США. Название компании не названо.

Вместо ранее описанного подключения шпионского чипа к шине BMC-контроллера, в новом материале утверждается об интеграции чипа в Ethernet порт, используя метод, очень похожий на описание импланта из документов АНБ, попавших в открытый доступ в 2013 году. Новое описание вызвало ещё больше вопросов, начиная от того, как подаётся питание на чип (Ethernet без PoE не способен обеспечить энергией чип который по информации из статьи греется) и заканчивая упоминание типовой металлической оболочки коннектора как возможного признака подстановки вредоносного чипа (утверждается, что металлический корпус необходим для отвода тепла от чипа).