09.10.2018 16:31  Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.14

Представлен релиз пользовательской оболочки Plasma 5.14, построенной с использованием платформы KDE Frameworks 5 и библиотеки Qt 5 с применением OpenGL/OpenGL ES для ускорения отрисовки. Оценить работу нового выпуска можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE neon. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице. Ключевые улучшения: Реализован новый виджет для настройки параметров экрана, удобный при организации показа презентаций (добавлена опция для предотвращения блокировки экрана и автоматического перехода в спящий режим);

В виджет управления громкостью добавлен встроенный тест громкоговорителей, который перенесён из конфигуратора мультимедийной подсистемы Phonon;

В виджет управления подключением к сети возвращена поддержка создания туннелей при помощи SSH;

Обеспечена более гладкая смена основного монитора при присоединении и отключении дополнительных мониторов;

Проведена работа по усилению безопасности и удобства работы функции смены пользователя в режиме блокировки экрана;

Добавлена возможность импорта зашифрованных файлов из приложения для шифрования конфиденциальных данных Plasma Vault;

В меню приложений Kickoff реализовано автоматическое переключение вкладок при наведении на них мыши;

В менеджере задач улучшена совместимость с LibreOffice;

В теме оформления Breeze для виджетов лучше проработаны тени;

В реализацию глобального меню, в котором меню программы переносится из локального окна на общую системную панель, добавлена полноценная поддержка приложений, использующих библиотеку GTK;

В системный монитор добавлено новое меню 'Tools', в котором предложены дополнительные инструменты, такие как запуск терминала, KSysGuard и Filelight, выполнение произвольной команды, принудительное закрытие окон и вывод информации о системе;

Модернизировано оформление панелей и виджетов. Переработан стиль меню на панели задач, изменены пиктограммы; Было: Стало:

Реализован вывод предупреждения при попытке завершения работы в случае наличия активных сеансов других пользователей;

Заметно расширена функциональность менеджера установки приложений и дополнений (Plasma Discover), в том числе: Интегрирована поддержка инструментария fwupd для автоматизации обновления прошивок. В интерфейсе реализована возможность просмотра зависимостей и сортировки списка приложений по времени последнего релиза. Добавлена поддержка каналов для загрузки пакетов в формате Snap. При установке пакетов Flatpak обеспечен вывод предложения по установке бэкенда Flatpak в случае его отсутствия. Добавлен вывод предупреждения, если обновление одного пакета приведёт к замене других пакетов. Отточен интерфейс, например, кнопка обновления теперь становится неактивной в процессе проверки наличия обновлений, визуально унифицированы страницы с настройками и обновлениями, улучшен блок рецензирования, обеспечена сортировка обновлений по степени их применения.

Улучшена поддержка Wayland. Решены проблемы с копированием через буфер обмена между GTK и не-GTK приложениями. Исправлено некорректное центрирование интерфейса переключения между задачами. Добавлена поддержка протоколов XdgShell и XdgOutput для обеспечения интеграции приложений с элементами рабочего стола;

Улучшены реализации многих визуальных эффектов в KWin. Полностью переписаны эффекты Dim Inactive и Glide, добавлен новый эффект для масштабирования.







