09.10.2018 16:31  Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.14

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|1.2, Аноним (2), 16:42, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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>> Реализован вывод предупреждения при попытке завершения работы в случае наличия активных сеансов других пользователей;
Проверил календарь, оказывается 1998 уже прошел.
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|2.10, iPony (?), 16:59, 09/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А представь, если этак в 2020 году сделают корректное завершение приложений при выключении, то просто крышу сорвёт.
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|1.3, Vitaliy Blats (?), 16:44, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Имеется трансформер от Dell. Дорогой, шустрый, красивый. Сенсорный планшет, куча датчиков.
При повороте экрана в Windows - все работает нормально.
При повороте экрана в Android - все работает нормально.
При повороте экрана в KDE - экран поворачивается, а тачскрин остается как был. Это лол.
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