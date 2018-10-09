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09.10.2018 16:31  Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.14

Представлен релиз пользовательской оболочки Plasma 5.14, построенной с использованием платформы KDE Frameworks 5 и библиотеки Qt 5 с применением OpenGL/OpenGL ES для ускорения отрисовки. Оценить работу нового выпуска можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE neon. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице.

Ключевые улучшения:

  • Реализован новый виджет для настройки параметров экрана, удобный при организации показа презентаций (добавлена опция для предотвращения блокировки экрана и автоматического перехода в спящий режим);
  • В виджет управления громкостью добавлен встроенный тест громкоговорителей, который перенесён из конфигуратора мультимедийной подсистемы Phonon;
  • В виджет управления подключением к сети возвращена поддержка создания туннелей при помощи SSH;
  • Обеспечена более гладкая смена основного монитора при присоединении и отключении дополнительных мониторов;
  • Проведена работа по усилению безопасности и удобства работы функции смены пользователя в режиме блокировки экрана;
  • Добавлена возможность импорта зашифрованных файлов из приложения для шифрования конфиденциальных данных Plasma Vault;
  • В меню приложений Kickoff реализовано автоматическое переключение вкладок при наведении на них мыши;
  • В менеджере задач улучшена совместимость с LibreOffice;
  • В теме оформления Breeze для виджетов лучше проработаны тени;
  • В реализацию глобального меню, в котором меню программы переносится из локального окна на общую системную панель, добавлена полноценная поддержка приложений, использующих библиотеку GTK;
  • В системный монитор добавлено новое меню 'Tools', в котором предложены дополнительные инструменты, такие как запуск терминала, KSysGuard и Filelight, выполнение произвольной команды, принудительное закрытие окон и вывод информации о системе;
  • Модернизировано оформление панелей и виджетов. Переработан стиль меню на панели задач, изменены пиктограммы;

    Было:

    Стало:

  • Реализован вывод предупреждения при попытке завершения работы в случае наличия активных сеансов других пользователей;
  • Заметно расширена функциональность менеджера установки приложений и дополнений (Plasma Discover), в том числе:
    • Интегрирована поддержка инструментария fwupd для автоматизации обновления прошивок.
    • В интерфейсе реализована возможность просмотра зависимостей и сортировки списка приложений по времени последнего релиза.
    • Добавлена поддержка каналов для загрузки пакетов в формате Snap.
    • При установке пакетов Flatpak обеспечен вывод предложения по установке бэкенда Flatpak в случае его отсутствия.
    • Добавлен вывод предупреждения, если обновление одного пакета приведёт к замене других пакетов.
    • Отточен интерфейс, например, кнопка обновления теперь становится неактивной в процессе проверки наличия обновлений, визуально унифицированы страницы с настройками и обновлениями, улучшен блок рецензирования, обеспечена сортировка обновлений по степени их применения.
  • Улучшена поддержка Wayland. Решены проблемы с копированием через буфер обмена между GTK и не-GTK приложениями. Исправлено некорректное центрирование интерфейса переключения между задачами. Добавлена поддержка протоколов XdgShell и XdgOutput для обеспечения интеграции приложений с элементами рабочего стола;
  • Улучшены реализации многих визуальных эффектов в KWin. Полностью переписаны эффекты Dim Inactive и Glide, добавлен новый эффект для масштабирования.



  1. Главная ссылка к новости (https://dot.kde.org/2018/10/09...)
  2. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Elisa 0.3, развиваемого сообществом KDE
  3. OpenNews: Выпуск KDE Neon на базе Ubuntu 18.04
  4. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.5, продолжающего развитие KDE 3.5
  5. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.13
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kde
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 16:32, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    О блин, как внезапно)
     
  • 1.2, Аноним (2), 16:42, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    >> Реализован вывод предупреждения при попытке завершения работы в случае наличия активных сеансов других пользователей;

    Проверил календарь, оказывается 1998 уже прошел.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 16:46, 09/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Еще небось и задолго до рождения, вот облом-то ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, iPony (?), 16:59, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А представь, если этак в 2020 году сделают корректное завершение приложений при выключении, то просто крышу сорвёт.
     
     
  • 3.12, КО (?), 17:13, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А в каком научатся восстанавливать приложение в состояние до выключения?
     
  • 1.3, Vitaliy Blats (?), 16:44, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Имеется трансформер от Dell. Дорогой, шустрый, красивый. Сенсорный планшет, куча датчиков.

    При повороте экрана в Windows - все работает нормально.
    При повороте экрана в Android - все работает нормально.
    При повороте экрана в KDE - экран поворачивается, а тачскрин остается как был. Это лол.

     
     
  • 2.5, Аноним (4), 16:47, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Имеется трансформер от Dell. Дорогой, шустрый, красивый.

    Красненький, да?

     
  • 2.6, Аноним (6), 16:52, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    KDE какие? Из тухлой ubuntu небось?
     
     
  • 3.15, Vitaliy Blats (?), 17:21, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    neon-useredition-20180816-1023-amd64.iso
     
  • 2.8, Аноним (8), 16:58, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это ты wayland не пробовал. "тачскрин и мышка поворачиваются, экран - не поворачивается"
     
  • 1.9, Славапутинизму (?), 16:58, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Когд ж уже на Вэйлянде по умолчухе? или эт уж филосовск вопр...
     
  • 1.11, Аноним (8), 16:59, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Скоро, скоро qt-6...
     
     
  • 2.13, Славапутинизму (?), 17:16, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    года через 2 кк миним?)
     
  • 2.14, Аноним (14), 17:18, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Скорей бы уже, а то годами не исправляемые глюки пятой ветки достали.
     

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