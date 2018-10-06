06.10.2018 14:22  Для включения в состав ядра Linux предложен VPN WireGuard

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|2.3, AnonPlus (?), 14:42, 06/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Оно как раз и обгоняет OpenVPN за счёт того, что выполнено в виде модуля ядра. Теперь проект достиг зрелости (Линус, помню, восхищался тем, как минималистично и красиво написан код).
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|3.5, A.Stahl (ok), 14:52, 06/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Если аудиоплеер впихнуть в ядро, то он тоже будет обгонять юзерспейсные плееры. Но это не повод для впихивания.
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|4.9, AnonPlus (?), 15:19, 06/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Аудиоплееры не страдают от "тормознутости" и не нагружают заметно процессор. А вот WireGuard позволяет более полно утилизировать пропускную способность и хорош тем, что снижает нагрузку на всяких там роутерах, где процессоры не особо мощные.
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|3.20, Andrey Mitrofanov (?), 16:39, 06/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>(Линус, помню, восхищался тем,
> как минималистично и красиво написан код).
Пральна, т-щ Линус!, нужно втащить в ядро бОООльше минималистичного, а то оно кокраснело, разбухло и облотварилось[I]!
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|2.6, Аноним (6), 14:56, 06/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Лолшто? Накой черт VPN'у TeX? Не понимаю каким ты местом думаешь...VPN должен уметь проигрывать подкасты и показывать торрент-тв, если подгрузились сетевухи, что бы скучно не было по ночам.
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|3.17, Аноним (17), 16:31, 06/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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>Лолшто? Накой черт VPN'у TeX? Не понимаю каким ты местом думаешь.
Думает он тем же местом, что и разработчики systemd.
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|1.4, mikevmk (??), 14:50, 06/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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Производительность это хорошо, но не главное. Главное - это аудит самих алгоритмов шифрования/авторизации на предмет хорошо замаскированных закладок. А его, боюсь, никто не осилит
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|1.10, rm1 (?), 15:34, 06/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
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> предложен набор патчей с седьмой версией VPN-интерфейса от проекта WireGuard.
"PATCH v7" = "седьмая версия VPN-интерфейса"? Уж где, а здесь-то казалось бы редакторы должны разбираться в подобных вещах.
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|2.16, Аноним (16), 16:31, 06/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Если только один пир за натом то никаких проблем не будет если на нем включить опцию persistent-keepalive.
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|2.24, merifri (ok), 17:20, 06/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну, если уж так сильно хочется - выбираем kvm/xen виртуализацию и собираем ядрышко ручками. Если хотим впсочку за 50 рублей... ну, упс.
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