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06.10.2018 14:22  Для включения в состав ядра Linux предложен VPN WireGuard

Для включения в состав ветки net-next, на основе которой формируется начинка сетевой подсистемы для будущего выпуска ядра Linux, предложен набор патчей с седьмой версией VPN-интерфейса от проекта WireGuard. Проект предлагает минималистичную реализацию VPN на основе современных методов шифрования, очень быструю, простую в использовании и лишённую усложнений. WireGuard развивается с 2015 года, прошёл аудит и формальную верификацию применяемых методов шифрования. VPN уже хорошо зарекомендовал себя в ряде крупных внедрений, обрабатывающих большие объёмы трафика. Поддержка WireGuard уже интегрирована в NetworkManager и systemd, VPN входит в базовый состав дистрибутивов Debian Unstable, Mageia, Alpine, Arch, Gentoo, OpenWrt, NixOS и Subgraph.

В WireGuard применяется концепция маршрутизации по ключам шифрования, которая подразумевает привязку к каждому сетевому интерфейсу закрытого ключа и применение для связывания открытых ключей. Обмен открытыми ключами для установки соединения производится по аналогии с SSH. Для согласования ключей и соединения без запуска отдельного демона в пространстве пользователя применяется механизм Noise_IK из Noise Protocol Framework, похожий на поддержание authorized_keys в SSH. Передача данных осуществляется через инкапсуляцию в пакеты UDP. Поддерживается смена IP-адреса VPN-сервера (руминг) без разрыва соединения и автоматической перенастройкой клиента.

Для шифрования используется потоковый шифр ChaCha20 и алгоритм аутентификации сообщений (MAC) Poly1305, разработанные Дэниелом Бернштейном (Daniel J. Bernstein), Таней Ланге (Tanja Lange) и Питером Швабе (Peter Schwabe). ChaCha20 и Poly1305 позиционируются как более быстрые и безопасные аналоги AES-256-CTR и HMAC, программная реализация которых позволяет добиться фиксированного времени выполнения без задействования специальной аппаратной поддержки. Для генерации совместного секретного ключа применяется протокол Диффи-Хеллмана на эллиптических кривых в реализации Curve25519, также предложенной Дэниелом Бернштейном. Для хэширования используются алгоритм BLAKE2s (RFC7693).

Кроме применения быстрых алгоритмов для повышения производительности было решено отказаться от использования предоставляемого ядром crypto API, который достаточно медленный из-за дополнительной буферизации. Собственные реализации примитивов ChaCha20, Poly1305, Blake2s и Curve25519 вынесены в отдельную библиотеку Zinc, которая может дополнить текущий crypto API и предоставить основу для будущей переработки.

При тестировании производительности WireGuard продемонстрировал в 3.9 раза более высокую пропускную способность и в 3.8 раз более высокую отзывчивость, по сравнению с OpenVPN (256-bit AES c HMAC-SHA2-256). По сравнению с IPsec (256-bit ChaCha20+Poly1305 и AES-256-GCM-128) в WireGuard наблюдается небольшое опережение по производительности (13-18%) и снижению задержек (21-23%).



  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2018/10/...)
  2. OpenNews: Разработчики VPN WireGuard представили новую криптографическую библиотеку Zinc
  3. OpenNews: Релиз OpenWrt 18.06
  4. OpenNews: В systemd 237 запланирована поддержка VPN WireGuard
  5. OpenNews: Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.14
  6. OpenNews: В рамках проекта WireGuard подготовлена новая реализация VPN для Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: wireguard, vpn, tunnel
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 14:37, 06/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Что-то эта штука не выглядит как то, что должно быть в ядре. Они бы ещё туда аудиоплеер запихнули и парсер TeX.
     
     
  • 2.3, AnonPlus (?), 14:42, 06/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Оно как раз и обгоняет OpenVPN за счёт того, что выполнено в виде модуля ядра. Теперь проект достиг зрелости (Линус, помню, восхищался тем, как минималистично и красиво написан код).
     
     
  • 3.5, A.Stahl (ok), 14:52, 06/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Если аудиоплеер впихнуть в ядро, то он тоже будет обгонять юзерспейсные плееры. Но это не повод для впихивания.

     
     
  • 4.9, AnonPlus (?), 15:19, 06/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Аудиоплееры не страдают от "тормознутости" и не нагружают заметно процессор. А вот WireGuard позволяет более полно утилизировать пропускную способность и хорош тем, что снижает нагрузку на всяких там роутерах, где процессоры не особо мощные.
     
     
  • 5.21, Crazy Alex (ok), 16:49, 06/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А что он забыл на роутерах?
     
     
  • 6.26, НяшМяш (ok), 17:30, 06/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вломился вот и спрашивает "что там про меня Crazy Alex думает?"
     
  • 3.20, Andrey Mitrofanov (?), 16:39, 06/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >(Линус, помню, восхищался тем,
    > как минималистично и красиво написан код).

    Пральна, т-щ Линус!, нужно втащить в ядро бОООльше минималистичного, а то оно кокраснело, разбухло и облотварилось[I]!

     
  • 2.6, Аноним (6), 14:56, 06/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Лолшто? Накой черт VPN'у TeX? Не понимаю каким ты местом думаешь...VPN должен уметь проигрывать подкасты и показывать торрент-тв, если подгрузились сетевухи, что бы скучно не было по ночам.
     
     
  • 3.7, A.Stahl (ok), 14:58, 06/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    А субтитры для подкастов ты в чём хранить будешь? То-то же!
     
     
  • 4.8, Аноним (6), 15:02, 06/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Подъе"№"№ал ты меня. Согласен на TeX
     
  • 3.17, Аноним (17), 16:31, 06/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Лолшто? Накой черт VPN'у TeX? Не понимаю каким ты местом думаешь.

    Думает он тем же местом, что и разработчики systemd.

     
  • 1.2, Аноним (2), 14:37, 06/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему с tinc'ом нет сравнений? Хотя, полагаю он будет где-то около openvpn, т.к. юзерспейсный. Но всё же ...
     
  • 1.4, mikevmk (??), 14:50, 06/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Производительность это хорошо, но не главное. Главное - это аудит самих алгоритмов шифрования/авторизации на предмет хорошо замаскированных закладок. А его, боюсь, никто не осилит
     
     
  • 2.19, evkogan (?), 16:35, 06/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Судя по новости сделали.
    Хотя надо бы посмотреть отчет и кто делал.
     
  • 1.10, rm1 (?), 15:34, 06/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > предложен набор патчей с седьмой версией VPN-интерфейса от проекта WireGuard.

    "PATCH v7" = "седьмая версия VPN-интерфейса"? Уж где, а здесь-то казалось бы редакторы должны разбираться в подобных вещах.

     
  • 1.11, Аноним (11), 15:47, 06/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Передача данных осуществляется через инкапсуляцию в пакеты UDP.

    А если UDP заблокирован?

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 15:52, 06/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Это поможет, привет из Китая https github com wangyu- udp2raw-tunnel https g... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.14, Аноним (14), 16:24, 06/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "а если интернет вообще отключили?"

    примерно так же.

     
  • 1.13, Аноним (13), 15:54, 06/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    а где будет этот впн если оба или один из пиров за натом?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 16:31, 06/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Если только один пир за натом то никаких проблем не будет если на нем включить опцию persistent-keepalive.
     
  • 1.15, Анти Крот (?), 16:25, 06/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Очередной зонд от АНБ
     
     
  • 2.18, Аноним (17), 16:34, 06/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А где в новости про принадлежность или участие разработчиков от АНБ?
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 16:50, 06/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот это всего подозрительней.
     
  • 3.25, Аноним (25), 17:26, 06/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Эллиптические кривые давно известный ломаемый АНБ протокол на Кубитовых гиперПекарях
     
  • 1.23, Аноним_ка (?), 16:58, 06/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Было бы отлично, но ситуацию усугубляет то, что на впсках один хрен дистры предлагаются с ядром куда древнее.
     
     
  • 2.24, merifri (ok), 17:20, 06/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, если уж так сильно хочется - выбираем kvm/xen виртуализацию и собираем ядрышко ручками. Если хотим впсочку за 50 рублей... ну, упс.
     

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