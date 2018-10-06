06.10.2018 10:20  Выпуск дистрибутива Mageia 6.1, форка Mandriva Linux

Спустя более года с момента прошлого обновления опубликован релиз Linux-дистрибутива Mageia 6.1, в рамках которого независимым сообществом энтузиастов развивается форк проекта Mandriva. Для загрузки доступны 32- и 64-разрядные DVD-сборки (2.3 Гб), минималистичный образ для установки по сети (32 Мб) и набор Live-сборок на базе GNOME, KDE и Xfce.

Версия 6.1 позиционируется как корректирующее обновление ISO-образов, содержащие исправления ошибок и уязвимостей. Установка нового выпуска имеет смысл для новых пользователей и обладателей Mageia 5, так как пользователи Mageia 6.0 уже получили все обновления через штатные репозитории. Из обновлений версий отмечается ядро Linux 4.14.70, Firefox 60.2, Chromium 68, LibreOffice 5.3.7.2, KDE Plasma 5.12.2, GNOME 3.24.3, Xfce 4.12.0, VLC 3.0.2, новые версии видеодрайверов NVIDIA.

Следующий значительный выпуск Mageia 7 уже находится в разработке, но план формирования тестовый выпусков и релиза пока не определён. Из наиболее заметных планируемых изменений можно отметить переход на пакетный менеджер DNF, поставку по умолчанию Python 3, задействование GRUB 2 для загрузки Live-сборок, задействование NetworkManager и nm-вместо drakx, поддержку гибридной графики (системы Optimus, сочетающие дискретной видеокарты NVIDIA и интегированного GPU Intel).



