06.10.2018 10:20  Выпуск дистрибутива Mageia 6.1, форка Mandriva Linux

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|2.3, saahriktu (ok), 10:32, 06/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Так стабильный же дистрибутив. Его надо сравнивать со стабильным Debian'ом в который недавно тоже 60-й Firefox пришёл. При этом никто не запрещает собрать и поставить более новые версии пакетов.
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|3.9, Fracta1L (ok), 11:51, 06/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–5 +/–
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Не знаю как это по-медицински называется, но ты почему-то говоришь "стабильность" вместо "старость".
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|1.2, bkstan (ok), 10:29, 06/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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На Магии 6.0 (x64) на Lenovo не заработал встроенный в ноутбук 3G-модем. Моих силенок не хватило, чтоб победить, думал понемногу несколько месяцев, искал, пробовал. Поставил Федору - там всё встало на раз-два (достаточно оказалось установить ModemManager). Марка Sierra Wireless EM7345 4G LTE Mobile Broadband, ноут ThinkPad X250.
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|3.5, AS (??), 11:18, 06/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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сижу на 'системе для тестировщиков красношляпных' уже 10 лет. что она и в том числе 'для тестировщиков' не означает , что с ней что-то не так.
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|3.6, 0x0 (?), 11:21, 06/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Логика твердокаменная : железная рука, стабильная работа и никаких тестирований ))
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|3.21, bkstan (ok), 15:20, 06/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Так в Сетевом центре Магии он определялся, была возможность поднять соединение, оно типа было запускается и потом долго-долго не может получить данные от dhcp. А в Федоре не так, там даже не было указания на то, что кроме проводного инета и wifi есть ещё 3g модем. Но в Модем менеджере он появился, легко настроился. И соединение стало доступно из трея, как и все.
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|1.10, Аноним (8), 11:58, 06/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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24.12.2019
В Магиа 7 планируется: ядро Linux 4.14.74, Firefox 61.0.1, Chromium 69, LibreOffice 5.4.7, KDE Plasma 5.13, GNOME 3.25.3, Xfce 4.12.2, VLC 3.0.3, новые версии видеодрайверов NVIDIA.
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|2.13, saahriktu (ok), 12:07, 06/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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В Cauldron'е уже ядро 4.18.12, firefox 62.0.3, chromium-browser-stable 69.0.3497.81, libreoffice 6.1.1.2, plasma-desktop 5.13.4, gnome-shell 3.30.0, xfce4-session 4.13.1 и vlc-3.0.3. И это только сейчас. До релиза всё будет перепиливаться и обновляться.
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|5.18, Аноним (18), 12:31, 06/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Понятно. Во упрятали, лучше бы после или вовремя установки, появлялось сообщение о такой возможности.
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|1.23, anonymous (??), 15:49, 06/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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>переход на пакетный менеджер DNF
Похоже на ненужное распыление ресурсов. Пакетный менеджер из федоры, формат пакетов из федоры, патчи из федоры, но зато своё зоопарк зависимостей. Пилили бы тогда бы уж по образцу убунты, но на базе федоры. Была бы совместимость на базе спеков хотя бы.
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|2.24, saahriktu (ok), 16:02, 06/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Нет, тут своя атмосфера. И .rpm пакеты которые могут спокойно устанавливаться в Магейе могут не устанавливаться в Федоре (в Федоре более жёсткие требования к .rpm пакетам на уровне пакетного менеджера). Да и .spec файлы при портировании нужно править, поскольку везде свои макросы.
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|3.26, anonymous (??), 16:36, 06/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Так я о чём. Смысл зоопарк разводить? Это равносильно тому, что взять дебиан и все зависимости иначе обозвать. Других отличий в упор не наблюдается. Как, впрочем, и смысла терять на это время.
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|4.27, saahriktu (ok), 16:43, 06/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Смысл в своей стабильной уютной атмосфере. И несовместимости бывают разные.
Менее жёсткие требования к пакетам позволяют меньше напрягаться при создании своих юзерских пакетов. А среди более жёстких требований к пакетам у Федоровского rpm'а есть и, например, уникальность строк в секциях %files для разных пакетов. Поэтому придётся напрягаться и вписывать туда полные уникальные пути. А в Магейе можно просто прописывать нечто наподобие "/usr" и не заморачиваться по поводу.
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