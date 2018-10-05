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05.10.2018 07:59  Microsoft присоединился к организации LOT Network, защищающей от патентных троллей

Компания Microsoft объявила о присоединении к организации LOT Network, которая занимается борьбой с патентными троллями и защитой разработчиков от патентных исков. Организация была основана в 2014 году компанией Google, кроме которой к инициативе также присоединились Wikimedia Foundation, Red Hat, Dropbox, Netflix, Uber, Ford, Mazda, GM, Honda и ещё около 300 участников.

Метод защиты LOT Network основан на кросс-лицензировании патентов каждого участника для всех остальных участников, если эти патенты попадают в руки патентного тролля. Присоединившись к LOT Network компания Microsoft обязалась бесплатно лицензировать свои патенты для других членов LOT Network, если эти патенты будут проданы другим компаниям. Отмечается, что в сумме LOT Network теперь охватывает около 1.35 млн патентов.

  1. Главная ссылка к новости (https://azure.microsoft.com/en...)
  2. OpenNews: Google и Microsoft договорились о прекращении патентной войны
  3. OpenNews: Microsoft продолжает заключение патентных соглашений, связанных с Android и ChromeOS
  4. OpenNews: Размер отчислений Samsung за связанные с Android патенты Microsoft составил миллиард долларов в год
  5. OpenNews: Большинство патентов Microsoft, связанных с Android, не подлежат коммерческому лицензированию
  6. OpenNews: Китай раскрыл список патентов, используемых Microsoft для сбора отчислений за платформу Android
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: microsoft, patent
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  • 1.1, Аноним (1), 08:10, 05/10/2018 [ответить]     [к модератору]
    		• +3 +/
    Чтобы патенты попали в лапы тролля, надо ему их сначала продать То есть цель о... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Анонзо (?), 08:20, 05/10/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Пчёлы против мёда?
     
     
  • 2.3, Инсайдер (?), 08:27, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Бедную MS патентно унижают после релиза Windows 10.
     
     
  • 3.4, Анонзо (?), 08:38, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нихрена себе, что-то я не в курсе, честно говоря. Я и 10-ку то их не видел ни разу, слава богу общение, и так не очень частое, остановилось на 7-ке. Неужто МС нарвались на троллей?
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:23, 05/10/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Лиса в курятнике?
     
  • 1.6, Аноним (6), 09:26, 05/10/2018 [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Зашел на их сайт Какие около 300 участников Где эти около 300 участнико... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, anonymous (??), 09:30, 05/10/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так оно само - патентный тролль. EEE в действии.
     
  • 1.8, qwerty_qwerty1 (?), 09:35, 05/10/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Похоже всех магких менеджеров поимели когда они не успели к раздаче по Open source и теперь они вступают куда только могут.
     

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