05.10.2018 07:59  Microsoft присоединился к организации LOT Network, защищающей от патентных троллей

Компания Microsoft объявила о присоединении к организации LOT Network, которая занимается борьбой с патентными троллями и защитой разработчиков от патентных исков. Организация была основана в 2014 году компанией Google, кроме которой к инициативе также присоединились Wikimedia Foundation, Red Hat, Dropbox, Netflix, Uber, Ford, Mazda, GM, Honda и ещё около 300 участников.

Метод защиты LOT Network основан на кросс-лицензировании патентов каждого участника для всех остальных участников, если эти патенты попадают в руки патентного тролля. Присоединившись к LOT Network компания Microsoft обязалась бесплатно лицензировать свои патенты для других членов LOT Network, если эти патенты будут проданы другим компаниям. Отмечается, что в сумме LOT Network теперь охватывает около 1.35 млн патентов.



