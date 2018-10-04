04.10.2018 18:35  Противоречивые сведения о выявлении шпионского чипа на платах Supermicro

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|2.9, орнитолог (?), 20:37, 04/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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IPMI от supermicro и без дыр по умолчанию, если не подключен ipmi порт в свитч, переключается на первый сетевой интерфейс
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|3.36, ssh (ok), 23:48, 04/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> если не подключен ipmi порт в свитч, переключается на первый сетевой интерфейс
У серверов HP начального уровня, сервис процессор не имеет отдельного порта и "шарит" один из встроенных. ;)
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|1.6, Аноним (6), 20:16, 04/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Пролистал по диагонали оригинальную статью не увидел никакой конкретики о том, что конкретно эта железка делает и что могла бы, со своими тремя ногами
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|2.21, пох (?), 21:43, 04/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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ну это ж блумберг, странно было бы ожидать понимания журналистом технических деталей и траты времени его информаторами на разжевывание.
Три ноги вполне достаточно для data in/out/power (ну или in-out,strobe,power), а сильно больше их делать и не стоило, если не хочешь светить лишнюю разводку и лишние микросхемы.
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|3.31, BSA (?), 22:48, 04/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Вообще-то сам чип может быть bga (выводы под чипом), а снаружи видимость транзистора с тремя ногами. Но, имхо, значительно проще чип внедрить под внешние слои печатной платы. Если в этом месте поверх него (снаружи) распаять обычный чип (не bga), то даже на рентгене он в глаза вряд ли бросится.
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|2.22, пох (?), 21:46, 04/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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угу. Причем тот деятель так и не признался, с чьими серверами имел дело, следы исчезали где-то в направлении Крафтвэя, клеившего свои шильдики много на что.
вполне вероятно, что он успел раньше nsa и fbi, но, увы, было крайне неудачной идеей сдавать свою находку в ФСБ.
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|2.34, Тот Самый (?), 23:27, 04/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Я просто оставлю это здесь: https://xakep.ru/2011/12/26/58104/
Спасибо за ссылку! Получил истинное удовольствие. Шедевриальное графоманство! Я догадывался, что бывает бред сивой кобылы, но чтобы до такой степени!
Например:
"Система, в которой аппаратура виртуализации применялась бы для высокопроизводительных вычислений, не создана до сих пор, а уж в то время я вообще был первопроходцем в этой области."
или
"Применение иностранных криптографических средств с длиной ключа более 40 бит запрещено на территории России законодательно"
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|1.28, Michael Shigorin (ok), 22:13, 04/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Неофициально высказываются подозрения, что источники
> Bloomberg целенаправленно ввели издание в заблуждение
> с целью организации обвала акций Supermicro.
Вот это пока "на ощупь" больше всего и смахивает на правду.
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|1.37, Dimez (ok), 23:56, 04/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Неофициально высказываются подозрения, что источники Bloomberg целенаправленно ввели издание в заблуждения с целью организации обвала акций Supermicro. После публикации стоимость акций Supermicro снизилась более чем в два раза с $21.40 до $8.65 за акцию.
Аналитики говорят, что до обвала капитализация была чуть больше ярда, и блум врядли рисковал бы ради такой мелочи.
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|1.38, ua9oas (ok), 00:16, 05/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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И а возможно ли антивирусы научить выявлять подобную "химию"?
(И еще я слышал, что в свое время в т.ч. и на наши оборонные предприятия попадали такие импортные микросхемы, которые имели и скрытый функционал- искать wi-fi сети, прицепляться к ним и сливать через них кому-то информацию).
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