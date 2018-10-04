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04.10.2018 18:35  Противоречивые сведения о выявлении шпионского чипа на платах Supermicro

Издание Bloomberg опубликовало данные о выявлении на платах Supermicro миниатюрного шпионского чипа, внедрённого для организации утечки госсекретов и коммерческой тайны. Сообщается, что серверное оборудование с шпионскими чипами было продано и успешно внедрено в инфраструктуре 30 компаний из США, среди которых Amazon, Apple и нескольких исполнителей госконтрактов. Bloomberg утверждает, что информация подтверждена шестью неназываемыми источниками из госслужб и 17 анонимными источниками из корпораций.

Отмечается, что чипы были внедрены на этапе производства на заводах Supermicro после оказания давления военным ведомством КНР. Чипы включали бэкдор, позволяющий после активации скомпрометировать сетевую инфраструктуру. Утверждается, что проблема была выявлена в 2015 году после изучения оборудования компании Elemental Technologies, купленной Amazon.

На серверах, изготовленных Supermicro для данной компании, в материнской плате инженерами Amazon был обнаружен миниатюрный имплант, размером с рисовое зёрнышко, который не соответствовал оригинальной схеме и был искусно замаскирован под видом разветвителя сигнала. В 2015 году аналогичные шпионские чипы также были выявлены в платах Supermicro, поставляемых для Apple, что послужило причиной разрыва отношений между Apple и Supermicro в 2016 году. Amazon и Apple информировали спецслужбы и оборонное ведомство о находке, после чего началось тайное расследование, которое заняло три года.

Расследование показало, что чип был подключен к цепям BMC-контроллера и имел доступ к системной памяти и сети. Чип мог отправлять проверочные запросы на внешний хост и получать инструкции для подстановки кода и его выполнения на основном CPU, а также для модификации системной памяти (в качестве примера возможных действий, приводится отключение процедуры аутентификации в ОС).

Компании Amazon и Apple категорически отвергли данную информацию. Amazon сообщил, что выявленные в то время проблемы касались уязвимостей в web-приложении и были устранены. Ни о каких шпионских аппаратных имплантах и модификациях оборудования, выявленных при покупке Elemental, компания не знает и никаких совместных расследований с ФБР не проводилось.

Компания Apple рассказала, что она инициировала аудит оборудования в ответ на поступивший от Bloomberg запрос прокомментировать инцидент. Аудит не выявил никаких доказательств наличия аппаратных имплантов в имеющемся оборудовании Supermicro. Компания Apple также заявила, что никогда не выявляла вредоносные чипы, аппаратные уязвимости серверов или манипуляции с оборудованием, а также не разбирала подобный инцидент с ФБР и другими спецслужбами. Единственным инцидентом с Supermicro было выявление в 2016 году поражённого вредоносным ПО драйвера на сервере в одной из лабораторий Apple. Но это был единичный случай, который не был связан с целенаправленной атакой.

Компания Supermicro заявила, что она не была поставлена в известность о проводимом расследовании и никто из спецслужб не связывался с ней по данному поводу. Неофициально высказываются подозрения, что источники Bloomberg целенаправленно ввели издание в заблуждения с целью организации обвала акций Supermicro. После публикации стоимость акций Supermicro снизилась более чем в два раза с $21.40 до $8.65 за акцию.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.bloomberg.com/news...)
  2. OpenNews: Оценка возможности создания аппаратных бэкдоров, работающих на транзисторном уровне
  3. OpenNews: Представлена техника атаки на микроконтроллеры, встроенные в MicroSD-карты
  4. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в WiFi-чипах Broadcom
  5. OpenNews: Семь уязвимостей в IPMI-прошивках Supermicro
  6. OpenNews: Продемонстрирована атака на Smart TV через подмену сигнала цифрового телевидения
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: backdoor, spy
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  • 1.1, VINRARUS (ok), 20:00, 04/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Напомнило фильм "День вторжения" 2013
     
  • 1.2, Onon (?), 20:01, 04/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Дырки в IPMI были гораздо проще и эффективнее.
     
     
  • 2.9, орнитолог (?), 20:37, 04/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    IPMI от supermicro и без дыр по умолчанию, если не подключен ipmi порт в свитч, переключается на первый сетевой интерфейс


     
     
  • 3.36, ssh (ok), 23:48, 04/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > если не подключен ipmi порт в свитч, переключается на первый сетевой интерфейс

    У серверов HP начального уровня, сервис процессор не имеет отдельного порта и "шарит" один из встроенных. ;)

     
  • 1.3, Аноним (3), 20:03, 04/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Правда, расследование, «длившееся три года», немного смущает в свете последних событий...
     
     
  • 2.10, Константавр (ok), 20:40, 04/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    каких? А то российские службы уже давно во все колокола звонят, а их приспешниками режима за это называют :)
     
  • 1.4, Аноним (4), 20:08, 04/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Настоящая открытая архитектура бэкодра, все на отдельном открытом чипе. Даже не внедряли внутрь кристалов.
     
  • 1.5, OCP US Summit 2018 (?), 20:13, 04/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Приходите на наши стенды Wiwynn с обзором наших платформ OCP (Open Compute Project).

    // С ув. дядюшка Ляо

     
  • 1.6, Аноним (6), 20:16, 04/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Пролистал по диагонали оригинальную статью не увидел никакой конкретики о том, что конкретно эта железка делает и что могла бы, со своими тремя ногами
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 20:19, 04/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://twitter.com/qrs/status/1047869649113759744
     
  • 2.15, Аноним (7), 20:55, 04/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://twitter.com/qrs/status/1047846156510932992
     
  • 2.18, VINRARUS (ok), 21:03, 04/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > со своими тремя ногами

    это ж умный транзистор!

     
  • 2.21, пох (?), 21:43, 04/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ну это ж блумберг, странно было бы ожидать понимания журналистом технических деталей и траты времени его информаторами на разжевывание.

    Три ноги вполне достаточно для data in/out/power (ну или in-out,strobe,power), а сильно больше их делать и не стоило, если не хочешь светить лишнюю разводку и лишние микросхемы.

     
     
  • 3.31, BSA (?), 22:48, 04/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вообще-то сам чип может быть bga (выводы под чипом), а снаружи видимость транзистора с тремя ногами. Но, имхо, значительно проще чип внедрить под внешние слои печатной платы. Если в этом месте поверх него (снаружи) распаять обычный чип (не bga), то даже на рентгене он в глаза вряд ли бросится.
     
     
  • 4.32, Анонимная триада (?), 23:19, 04/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Спецслужбы нам выдали готовый набор с инструкциям.
     
  • 3.43, Аноним (6), 00:48, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > strobe

    clock что ли? А землю куда?

     
  • 1.8, Аноним (8), 20:37, 04/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Я просто оставлю это здесь: https://xakep.ru/2011/12/26/58104/
     
     
  • 2.22, пох (?), 21:46, 04/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    угу. Причем тот деятель так и не признался, с чьими серверами имел дело, следы исчезали где-то в направлении Крафтвэя, клеившего свои шильдики много на что.

    вполне вероятно, что он успел раньше nsa и fbi, но, увы, было крайне неудачной идеей сдавать свою находку в ФСБ.

     
  • 2.34, Тот Самый (?), 23:27, 04/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Я просто оставлю это здесь: https://xakep.ru/2011/12/26/58104/

    Спасибо за ссылку! Получил истинное удовольствие. Шедевриальное графоманство! Я догадывался, что бывает бред сивой кобылы, но чтобы до такой степени!

    Например:
    "Система, в которой аппаратура виртуализации применялась бы для высокопроизводительных вычислений, не создана до сих пор, а уж в то время я вообще был первопроходцем в этой области."
    или
    "Применение иностранных криптографических средств с длиной ключа более 40 бит запрещено на территории России законодательно"

     
  • 1.11, Аноним (11), 20:41, 04/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > с $21.40 до $8.65 за акцию

    Надо брать!

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 20:44, 04/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И друзьям предложить, пока цена горячая для выкупа.
     
  • 2.19, пихто (?), 21:08, 04/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Закупился на $5kk
     
  • 2.27, Аноним (27), 22:09, 04/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я уже ищу где можно купить
     
  • 1.12, Аноним (12), 20:42, 04/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    highly likely
     
     
  • 2.29, Аноним (27), 22:21, 04/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    коментарии opennet похоже пишутся в основном людьми, которые сидят дома и склады... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.35, Michael Shigorin (ok), 23:48, 04/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > коментарии opennet похоже [...] готовы поверить практически любой теории заговора

    Да это прям какая-то теория заговора.

     
  • 1.14, EnemyOfDemocracy (?), 20:49, 04/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Американская поговорка гласит: "обвиняй в том, в чём виноват сам".
     
     
  • 2.40, pavlinux (ok), 00:31, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не надо примазывать высказывания Древнего Рима, этой колонии отбросов. (см. Тита Ливия)
     
  • 1.24, Аноним (27), 22:06, 04/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    чип был подключен к цепям BMC-контроллера и имел доступ к системной памяти и сет... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.25, Аноним (25), 22:07, 04/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > шестью неназываемыми источниками из госслужб и 17 анонимными источниками из корпораций.

    чет мало анонимов, попросили бы помощи у анонимов опеннета

     
  • 1.28, Michael Shigorin (ok), 22:13, 04/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Неофициально высказываются подозрения, что источники
    > Bloomberg целенаправленно ввели издание в заблуждение
    > с целью организации обвала акций Supermicro.

    Вот это пока "на ощупь" больше всего и смахивает на правду.

     
  • 1.30, Аноним (30), 22:24, 04/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    А должен был обвалиться весь рынок, ведь все делают в КНР Секретность видимо по... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.37, Dimez (ok), 23:56, 04/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Неофициально высказываются подозрения, что источники Bloomberg целенаправленно ввели издание в заблуждения с целью организации обвала акций Supermicro. После публикации стоимость акций Supermicro снизилась более чем в два раза с $21.40 до $8.65 за акцию.

    Аналитики говорят, что до обвала капитализация была чуть больше ярда, и блум врядли рисковал бы ради такой мелочи.

     
  • 1.38, ua9oas (ok), 00:16, 05/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    И а возможно ли антивирусы научить выявлять подобную "химию"?

    (И еще я слышал, что в свое время в т.ч. и на наши оборонные предприятия попадали такие импортные микросхемы, которые имели и скрытый функционал- искать wi-fi сети, прицепляться к ним и сливать через них кому-то информацию).

     
  • 1.39, анон (?), 00:19, 05/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Тянуть желтизну с Bloomberg в 2018?
     
  • 1.41, vitalif (ok), 00:31, 05/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Нужно опенсорс железо :)
     
  • 1.42, vitalif (ok), 00:31, 05/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Но на самом деле - заметьте - гугл начинал с "commodity hardware", а сейчас у него собственное оборудование и подкопоустойчивые датацентры. Может и не зря)
     

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