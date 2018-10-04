04.10.2018 10:52  Проект Libre RISC-V развивает свободный GPU

Люк Лейтон (Luke Kenneth Casson Leighton), руководитель проекта Libre RISC-V и создатель портативной аппаратной платформы EOMA68, приступил к разработке свободного GPU, построенного с использованием процессора на базе архитектуры RISC-V. Проект уже собрал 250 тысяч долларов на финансирование разработки.

Функциональность развиваемого GPU построена на основе программной реализации, основанной на наработках проекта LLVM и программной системе отрисовки, предоставляющей API Vulkan. Программная начинка с реализацией GPU выполняется на процессоре с архитектурой RISC-V. Архитектура RISC-V предоставляет открытую и гибкую систему машинных инструкций, позволяющую создавать микропроцессоры для произвольных областей применения, не требуя при этом отчислений и не налагая условий на использование. Код с реализацией API Vulkan создаётся на языке Rust.

Проект пока сосредоточен на разработке деталей программной начинки на основе LLVM-бэкенда для RISC-V. Одновременно для нового GPU развивается Linux-драйвер, который будет работать в пространстве пользователя. Также ведётся работа по разработке и стандартизации необходимых для GPU расширений к RISC-V.

Например, развивается расширение Simple-V, предоставляющее SIMD-инструкции для векторизации и параллельной обработки данных. Кроме того, разрабатываются специализированные инструкции для преобразования в ARGB и выполнения типовых 3D-операций. Распараллеливания данных операций будет организовано при помощи инструкций Simple-V. Подобный подход не является новым и похожая концепция хорошо зарекомендовала себя в GPU VideoCore IV.



