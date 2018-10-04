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04.10.2018 10:52  Проект Libre RISC-V развивает свободный GPU

Люк Лейтон (Luke Kenneth Casson Leighton), руководитель проекта Libre RISC-V и создатель портативной аппаратной платформы EOMA68, приступил к разработке свободного GPU, построенного с использованием процессора на базе архитектуры RISC-V. Проект уже собрал 250 тысяч долларов на финансирование разработки.

Функциональность развиваемого GPU построена на основе программной реализации, основанной на наработках проекта LLVM и программной системе отрисовки, предоставляющей API Vulkan. Программная начинка с реализацией GPU выполняется на процессоре с архитектурой RISC-V. Архитектура RISC-V предоставляет открытую и гибкую систему машинных инструкций, позволяющую создавать микропроцессоры для произвольных областей применения, не требуя при этом отчислений и не налагая условий на использование. Код с реализацией API Vulkan создаётся на языке Rust.

Проект пока сосредоточен на разработке деталей программной начинки на основе LLVM-бэкенда для RISC-V. Одновременно для нового GPU развивается Linux-драйвер, который будет работать в пространстве пользователя. Также ведётся работа по разработке и стандартизации необходимых для GPU расширений к RISC-V.

Например, развивается расширение Simple-V, предоставляющее SIMD-инструкции для векторизации и параллельной обработки данных. Кроме того, разрабатываются специализированные инструкции для преобразования в ARGB и выполнения типовых 3D-операций. Распараллеливания данных операций будет организовано при помощи инструкций Simple-V. Подобный подход не является новым и похожая концепция хорошо зарекомендовала себя в GPU VideoCore IV.

  1. Главная ссылка к новости (https://hub.packtpub.com/a-lib...)
  2. OpenNews: Проект по созданию открытого Video BIOS для видеокарт AMD Radeon
  3. OpenNews: Проект по созданию открытого графического акселератора
  4. OpenNews: Проект по созданию свободной бюджетной VGA-совместимой карты
  5. OpenNews: Проект по созданию открытого GPGPU
  6. OpenNews: Открытый GPU Nyuzi задействован для научных исследований
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: gpu, riscv
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  • 1, Андрей (??), 13:06, 04/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > приступил к разработке свободного GPU

    Ну зачем GPU!? Ну почему нельзя уже наконец-то сделать дизайн команд CPU так, чтобы в них можно было добавить типичные GPU-команды. Как когда-то давно произошло с FPU.

     
     
  • 2, Бурлеск (?), 13:09, 04/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Сделай, или слабо? По*ть каждый может.
     
  • 3, eganru (?), 13:31, 04/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    [i]Как когда-то давно произошло с FPU.[/i] - строго говоря чего в этом хорошего? просто бахнули в кучу решений поддержку FPU, а нужен ли он там или нет вопрос третий.
    мне в embedded за последний год ни разу не понадобился FPU.

    [i]Ну почему нельзя уже наконец-то сделать дизайн команд CPU[/i] - испортить ядра. запороть их поддержкой.

    последние пару лет то и дело всплывали баги в архитекруре - давайте бахнем еще и поддержку gpu туда же.

    чтобы включать страшно было.

     
  • 4, J.L. (?), 13:43, 04/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Код с реализацией API Vulkan создаётся на языке Rust.

    интересно, это будет неплохая заявка для Rust если скорость реализации будет сравнима с Mesa
    я же правильно понял что это как раз замена уровня Mesa?

    и почему драйвер для этого GPU будет работать в юзермоде а не в ядерном?

     
  • 5, istepan (ok), 13:54, 04/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Будет стоить на порядок дороже аналогичных GPU от AMD и Nvideo.
    Смысл?
     

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