02.10.2018 10:13  Консорциум ISC представил ethq, утилиту для мониторинга активности сетевых карт

Консорциум ISC (Internet Systems Consortium), развивающий такие проекты как bind, kea и dhcpd, опубликовал новую утилиту ethq, предназначенную для отслеживания активности сетевых карт. Код написан на C++11 с применением библиотеки NCurses и распространяется под лицензией MPL. Поддерживается мониторинг сетевых карт Intel, поддерживаемых драйверами ixgbe и i40e (например, X540 и X710), а также виртуальных сетевых адаптеров VMware (vmxnet3).

В отличие от утилиты ethtool, ethq позволяет получить более детальную информацию в разрезе отдельных очередей обработки пакетов и предоставляет наглядный интерфейс в стиле утилиты top. Например, ethq даёт возможность сразу заметить разбалансировку нагрузки между очередями, которая приводит к неравномерной загрузке ядер CPU.