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02.10.2018 10:13  Консорциум ISC представил ethq, утилиту для мониторинга активности сетевых карт

Консорциум ISC (Internet Systems Consortium), развивающий такие проекты как bind, kea и dhcpd, опубликовал новую утилиту ethq, предназначенную для отслеживания активности сетевых карт. Код написан на C++11 с применением библиотеки NCurses и распространяется под лицензией MPL. Поддерживается мониторинг сетевых карт Intel, поддерживаемых драйверами ixgbe и i40e (например, X540 и X710), а также виртуальных сетевых адаптеров VMware (vmxnet3).

В отличие от утилиты ethtool, ethq позволяет получить более детальную информацию в разрезе отдельных очередей обработки пакетов и предоставляет наглядный интерфейс в стиле утилиты top. Например, ethq даёт возможность сразу заметить разбалансировку нагрузки между очередями, которая приводит к неравномерной загрузке ядер CPU.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.isc.org/blogs/ethq...)
  2. OpenNews: Эксплуатация уязвимости в DRAM-памяти через локальную сеть
  3. OpenNews: Релиз netutils-linux 2.5, утилит для мониторинга и тюнинга сетевого стека Linux
  4. OpenNews: Эксперимент по настройке Linux для блокирования 10 млн пакетов в секунду
  5. OpenNews: Проект LibOS развивает вариант ядра Linux с сетевым стеком в форме библиотеки
  6. OpenNews: Оценка способности сетевого стека Linux обрабатывать миллион пакетов в секунду
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: isc, monitoring, top, ethernet
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  • 1.2, имя (?), 11:00, 02/10/2018 [ответить]     [к модератору]
    		• –3 +/
    вообще-то даже ixgbe подразумевает далеко не только X540 смотри список https ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, пох (?), 11:22, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    блин, да молчи, а то и это спугнешь - чтобы isc да сделало не чудовищное глюкало, которым все вынуждены пользоваться только потому, что они же и пропихнули в ietf эту дрянь как "стандарт", а хоть что-то полезное хотя бы узкому кругу осчастливленных вмварью и полутора интеловскиеми сетевухами - это во истину последние времена настают!

     
  • 1.5, Аноним (5), 13:21, 02/10/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    А чо не на голынге? Какие бакланы в 2018 году на C++ пишут.
     
     
  • 2.6, Пальчик (?), 14:07, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что нет поддержки ncurses
     

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