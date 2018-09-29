29.09.2018 08:57  Microsoft открыл код MS-DOS 1.25 и 2.0 под лицензией MIT

Компания Microsoft сообщила об открытии исходных текстов выпусков операционной системы MS-DOS 1.1 и 2.0, выпущенных в 1982 и 1983 годах. Код открыт под лицензией MIT и опубликован на GitHub. Продукт написан на ассемблере для процессоров 8086.

Примечательно, что код открыт второй раз, в 2014 году оригинальные исходные тексты были переданы в Музей компьютерной истории и стали доступны публично с запретом использования в коммерческих проектах и распространения копий в Web. Теперь лицензия изменена на MIT, что позволяет свободно вносить изменения, распространять и использовать код в своих продуктах.



