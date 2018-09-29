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29.09.2018 08:57  Microsoft открыл код MS-DOS 1.25 и 2.0 под лицензией MIT

Компания Microsoft сообщила об открытии исходных текстов выпусков операционной системы MS-DOS 1.1 и 2.0, выпущенных в 1982 и 1983 годах. Код открыт под лицензией MIT и опубликован на GitHub. Продукт написан на ассемблере для процессоров 8086.

Примечательно, что код открыт второй раз, в 2014 году оригинальные исходные тексты были переданы в Музей компьютерной истории и стали доступны публично с запретом использования в коммерческих проектах и распространения копий в Web. Теперь лицензия изменена на MIT, что позволяет свободно вносить изменения, распространять и использовать код в своих продуктах.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.msdn.microsoft.c...)
  2. OpenNews: Релиз компилятора Free Pascal 3.0
  3. OpenNews: Музей компьютерной истории опубликовал исходные тексты MS-DOS 1.1/2.0 и MS Word 1.1a
  4. OpenNews: Релиз эмулятора DOSBox 0.74
  5. OpenNews: Проекту FreeDOS исполнилось 15 лет
  6. OpenNews: Первая стабильная версия FreeDOS 1.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: microsoft, ms-dos
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 09:00, 29/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ну всё -- вендокапец!
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:03, 29/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Линукскапец начался!
     
  • 1.3, Аноним (3), 09:07, 29/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Вы там определитесь, виндокапец или таки линуксокапец? Или всем современным ОС капец?
     
     
  • 2.8, пох (?), 09:34, 29/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    это если они хотя бы 3.3 откроют, не говоря уж о 5. Хотя, куда там...

     
  • 1.4, AntonAlekseevich (ok), 09:19, 29/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Xenix мертв уже.
    MS-DOS воскрешается и обесполезняется уходя в свою норку. :D
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:22, 29/09/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    для музэя?
     
  • 1.6, Аноним ус (?), 09:28, 29/09/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем оно надо при более продвинутом FreeDOS?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:38, 29/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Чтобы сделать его совместимее Я поставил его фридос на виртуальную коробку, а... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, пох (?), 09:33, 29/09/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    блин, жядные кю. 2.0 - fat12, феерически бесполезна что с mit лицензией, что без нее.

    видаь, все еще надеются впарить каким-нибудь производителям эмбедовки 3.x подорого :-(

     
  • 1.10, Аноним (-), 09:38, 29/09/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Наконец-таки! Не прошло и 35-ти лет.
     

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