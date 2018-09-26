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26.09.2018 19:59  Выпуск системы инициализации GNU Shepherd 0.5

Увидел свет сервисный менеджер GNU Shepherd 0.5 (бывший dmd), который развивается разработчиками дистрибутива GuixSD GNU/Linux в качестве поддерживающей зависимости альтернативы системе инициализации SysV-init. Управляющий демон и утилиты Shepherd написаны на языке Guile (одна из реализаций языка Scheme), который также используется для определения настроек и параметров запуска сервисов.

Shepherd может использоваться как в роли основной системы инициализации (init c PID 1), так и в обособленном виде для управления фоновыми процессами отдельных пользователей (например, для запуска tor, privoxy, mcron и т.п.) с выполнением с правами данных пользователей. Shepherd выполняет работу по запуску и остановке сервисов, учитывая взаимосвязь между сервисами, динамически определяя и запуская сервисы, от которых зависит выбранный сервис.

Shepherd также поддерживает определение конфликтов между сервисами и предотвращает их одновременное выполнение. Shepherd уже применяется в дистрибутиве GuixSD GNU/Linux и нацелен также на использование в GNU/Hurd, но может работать в любой POSIX-совместимой ОС, для которой доступен язык Guile.

Основные новшества:

  • Добавлена возможность определения замены сервисов;
  • При перезапуске сервиса теперь перезапускаются и все зависимые от него сервисы;
  • Добавлен режим мягкого (graceful) завершения работы при нажатии ctrl-alt-del (работает только при запуске как PID 1 в GNU/Linux);
  • Реализована поддержка запуска действий для сервисов, не запущенных в текущий момент;
  • Добавлена поддержка Guile 3.0. Для работы теперь требуется как минимум Guile 2.0.13;
  • Удалён неиспользуемый код с реализацией уровней запуска (runlevel).


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnu.org/archive/...)
  2. OpenNews: Доступен пакетный менеджер GNU Guix 0.15 и дистрибутив GuixSD на его основе
  3. OpenNews: Доступен полностью свободный Linux-дистрибутив Trisquel 8.0
  4. OpenNews: Фонд СПО признал PureOS полностью свободным дистрибутивом
  5. OpenNews: OpenWrt начинает интеграцию собственной минималистичной системы инициализации procd
  6. OpenNews: Выпуск системы инициализации sysvinit 2.90
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: shepherd, init, guix
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  • 1, proninyaroslav (ok), 21:09, 26/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Осталось ядро на лиспе запилить.
     
  • 2, jOKer (ok), 21:34, 26/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Не, не пойдет. У него же фатальный недостаток по-определению! Вот если бы его запилил Ленька, тогда - да. Но и тогда малая сложность и легкая поддерживаемость продукта могли бы ему стоить карьеры самого-самого-самого. Это не говоря уж об отсутствии в его составе systemD-logger, FierwallD и прочих -D.... Блин, да в нем же даже веб-сервера для предоставления JSON API нет! Ну куда это годится?! Не, однозначно не пойдет.
     
     
  • 4, user90 (?), 21:52, 26/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Да, бро, тебе это будет сложно принять.. не все могли бы, скажу честно, но Shepherd -  просто-запускалка. И больше оно ничего не делает! И логротатор отдельный, и другие системы типа garbage collector..  речь о GuixSD.
     
  • 3, user90 (?), 21:39, 26/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Вполне себе работает. Тут можно понтоваться, что быстрее: Shepherd или б-гмерзкий systemd, но по сути счет будет на секунды. Ладно, на десяток секунд)) Вкуривайте, ваш поцтеринг это лишь ***
     

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