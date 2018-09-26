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26.09.2018 19:35  Выпуск KDE Neon на базе Ubuntu 18.04

Разработчики проекта KDE Neon, в рамках которого формируются Live-сборки с актуальными версиями программ и компонентов KDE, опубликовали стабильную сборку на базе LTS-выпуска Ubuntu 18.04. Предложено несколько вариантов сборок KDE Neon: User Edition на базе последних стабильных релизов KDE, Developer Edition Git Stable на базе кода из beta- и stable- веток Git-репозитория KDE и Developer Edition Git Unstable на базе находящихся в разработке веток из Git.

Напомним, что проект KDE neon создан Джонатаном Ридделом (Jonathan Riddell), смещённым с поста лидера дистрибутива Kubuntu, с целью предоставления возможности установки свежих версий программ и компонентов KDE. Сборки и связанные с ними репозитории обновляются сразу после выхода релизов KDE, без необходимости ожидания появления новых версий в репозиториях дистрибутивов. В инфраструктуре проекта задействован сервер непрерывной интеграции Jenkins, который периодически сканирует содержимое серверов на предмет появления новых релизов. При выявлении новых компонентов стартует специальный сборочный контейнер на базе Docker, в котором оперативно формируется обновление пакетов.

  1. Главная ссылка к новости (https://dot.kde.org/2018/09/26...)
  2. OpenNews: В основные нестабильные сборки KDE Neon Developer Edition добавлена поддержка Wayland
  3. OpenNews: Возможно, скомпрометировано одно из зеркал проекта KDE neon
  4. OpenNews: Первая LTS-сборка дистрибутива KDE neon User Edition
  5. OpenNews: Ошибка в настройке репозитория KDE Neon могла привести к подмене пакетов
  6. OpenNews: Нестабильные сборки KDE Neon Developer Edition переходят по умолчанию на Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: neon, kde
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  • 1, Гога (?), 19:37, 26/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ура!
     
  • 2, Fracta1L (ok), 19:42, 26/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Пока он будет называться Neon, вендeкапeц так и не наступит.
     
     
  • 3, Аноним (3), 19:51, 26/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Neona? On?
     
     
  • 4, Fracta1L (ok), 20:05, 26/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Вендeкапeц - ОН. А уних всё Neon да Neon. Ладно, не зашла шутка.
     
     
  • 5, VINRARUS (ok), 20:12, 26/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    И вправду не-он...
    Пробовал - совсем не булочка.
     

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