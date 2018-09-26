26.09.2018 19:35  Выпуск KDE Neon на базе Ubuntu 18.04

Разработчики проекта KDE Neon, в рамках которого формируются Live-сборки с актуальными версиями программ и компонентов KDE, опубликовали стабильную сборку на базе LTS-выпуска Ubuntu 18.04. Предложено несколько вариантов сборок KDE Neon: User Edition на базе последних стабильных релизов KDE, Developer Edition Git Stable на базе кода из beta- и stable- веток Git-репозитория KDE и Developer Edition Git Unstable на базе находящихся в разработке веток из Git.

Напомним, что проект KDE neon создан Джонатаном Ридделом (Jonathan Riddell), смещённым с поста лидера дистрибутива Kubuntu, с целью предоставления возможности установки свежих версий программ и компонентов KDE. Сборки и связанные с ними репозитории обновляются сразу после выхода релизов KDE, без необходимости ожидания появления новых версий в репозиториях дистрибутивов. В инфраструктуре проекта задействован сервер непрерывной интеграции Jenkins, который периодически сканирует содержимое серверов на предмет появления новых релизов. При выявлении новых компонентов стартует специальный сборочный контейнер на базе Docker, в котором оперативно формируется обновление пакетов.



