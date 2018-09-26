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26.09.2018 11:18  Локальная root-уязвимость в ядре Linux

Компания Qualys раскрыла информацию об уязвимости (CVE-2018-14634) в ядре Linux. Проблема вызвана целочисленным переполнением в функции create_elf_tables() и проявляется на 64-разрядных системах, имеющих более 32 Гб ОЗУ. Локальный атакующий может эксплуатировать уязвимость через исполняемый файл с флагом SUID root для получения полноценных root-привилегий в системе.

Вызывающая проблему ошибка была внесена в ядро в июле 2007 года вместе с кодом для поддержки аргументов переменной длины. Около года назад в ядро было принято исправление, ограничивающее размер стека для аргументов exec(). Данное исправление блокирует возможность эксплуатации уязвимости, но многие дистрибутивы не портировали его в свои длительно поддерживаемые пакеты с ядром.

Например, проблема затрагивает ядро, поставляемое в Red Hat Enterprise Linux 6 и 7, Ubuntu 12.04 и Debian 8. Уязвимость эксплуатируется через запуск при помощи функции execve() suid-файла с передачей ему очень большого числа аргументов (около 16 миллиардов). Для успешной атаки в системе должно быть как минимум 32GB свободной оперативной памяти. Код прототипов эксплоитов дотупен в открытом доступе.

Кроме того, в ядре выявлена уязвимость (CVE-2018-14633), затрагивающая код iscsi target. Проблема вызвана ошибкой в функции chap_server_compute_md5() и позволяет записать 17 байт вне границ стека через отправку специального запроса авторизации от ISCSI initiator. Проблема не проявляется на системах с RHEL-7/x86_64. Для совершения атаки требуется, чтобы в системе был активен ISCSI target.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Опасные уязвимости в утилитах beep и patch
  3. OpenNews: Уязвимость в Glibc, позволяющая поднять привилегии в системе
  4. OpenNews: Уязвимость в Glibc ld.so, позволяющая поднять свои привилегии в системе
  5. OpenNews: Локальная уязвимость в ядре Linux, позволяющая получить root-доступ
  6. OpenNews: Раскрыты детали атаки Stack Сlash и 15 root-эксплоитов для разных ОС
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: linux, kernel, suid
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  • 1.1, пох (?), 11:28, 26/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    rhel сегодня утречком "порадовал" обновлением.

    пользователи центоса и прочего шлака "чтоб денег никому не платить" соснут до пятницы, как обычно.

    впрочем, откуда у них >32G да еще свободных для мапинга...

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:32, 26/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Слишком жырно.
     
  • 2.5, Anonimus (??), 11:35, 26/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >> пользователи центоса и прочего шлака "чтоб денег никому не платить" соснут до пятницы, как обычно.

    Пользователи шлака со старым ядром включая rhel уже соснули, как обычно.
    Исправил, не благодари;)

     
  • 2.6, SysA (?), 11:35, 26/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Вообще-то в оригинале все наоборот:

    Most Linux distributions backported commit da029c11e6b1 to their
    long-term-supported kernels, but Red Hat Enterprise Linux and CentOS
    (and Debian 8, the current "oldstable" version) have not, and are
    therefore vulnerable and exploitable.

    :D

     
  • 1.3, Нанобот (ok), 11:34, 26/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >очень большого числа аргументов (около 16 миллиардов)
    >минимум 32GB свободной оперативной памяти

    подождите,подождите. 16 млрд аргументов по 8 байт каждый это уже 128GB

     
     
  • 2.4, jeste.space (?), 11:35, 26/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    16 млрд по 2 байта? или не работает?
     

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