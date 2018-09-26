The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

26.09.2018 09:25  Компания Oracle опубликовала Java SE 11

После шести месяцев разработки компания Oracle выпустила платформу Java SE 11 (Java Platform, Standard Edition 11), в качестве эталонной реализации которой используется открытый проект OpenJDK. В Java SE 11 сохранена обратная совместимость с прошлыми выпусками платформы Java, все ранее написанные Java-проекты без изменений будут работоспособны при запуске под управлением новой версии. Готовые для установки сборки Java SE 11 (JDK, JRE и Server JRE) подготовлены для Linux (x86_64), Solaris (SPARC), Windows и macOS. Разработанная в рамках проекта OpenJDK эталонная реализация Java 11 полностью открыта под лицензией GPLv2 с исключениями GNU ClassPath, разрешающими динамическое связывание с коммерческими продуктами.

Java SE 11 отнесён к категории выпусков с длительным сроком поддержки (LTS), обновления для которого будут выпускаться до 2026 года. Выпуск обновлений для прошлого промежуточного выпуска Java 10 прекращён. Прошлая LTS-ветка Java 8 будет поддерживаться до декабря 2020 года. Следующий LTS-релиз намечен на сентябрь 2021 года. Напомним, что начиная с прошло выпуска проект перешёл на новый процесс разработки, подразумевающий более короткий цикл формирования новых релизов. Новая функциональность теперь развивается в одной постоянно обновляемой master-ветке, в которую включаются уже готовые изменения и от которой раз в шесть месяцев ответвляются ветки для стабилизации новых выпусков.

Из новшеств Java 11 можно отметить:

  • Поддержка протокола TLS 1.3 (RFC 8446), который отличается удалением устаревших и ненадёжных криптографических примитивов (MD5, SHA-224) и возможностей (сжатие, повторное согласование, не-AEAD шифры, статический обмен ключами RSA и DH, указание unix-времени в Hello-сообщениях и т.п.), работает только в режиме forward secrecy (компрометации одного из долговременных ключей не позволяет расшифровать перехваченный сеанс), обеспечивает более высокую производительность, поддерживает режим 0-RTT (устраняет задержки при возобновлении ранее установленных HTTPS-соединений), поддерживает потоковый шифр ChaCha20, алгоритм аутентификации сообщений (MAC) Poly1305, ключи аутентификации на основе цифровых подписей Ed25519, HKDF (HMAC-based Extract-and-Expand Key Derivation Function), ключи на основе алгоритмов x25519 (RFC 7748) и x448 (RFC 8031);
  • Стабилизирован новый API для разработки HTTP-клиентов, поддерживающий HTTP/2.0 и WebSockets. Новый HTTP Client API пришёл на смену API HttpURLConnection;
  • В состав включены инструментарии Java Mission Control (JMC) и Java Flight Recorder (JFR), которые ранее поставлялись только для платных подписчиков. Инструментарий предоставляет средства для мониторинга, диагностики, профилирования и выявления утечек памяти. JFR позволяет получить доступ к детальной низкоуровневой информации о работе JVM и даёт возможность эффективно анализировать текущие данные и произошедшие события без негативного влияния на производительность.
  • Поддержка потокового шифра ChaCha20 и алгоритма аутентификации сообщений (MAC) Poly1305, разработанных Дэниелом Бернштейном (Daniel J. Bernstein), Таней Ланге (Tanja Lange) и Питером Швабе (Peter Schwabe). ChaCha20 и Poly1305 можно рассматривать, как более быстрые и безопасные аналоги AES-256-CTR и HMAC, программная реализация которых позволяет добиться фиксированного времени выполнения без задействования специальных аппаратных ускорителей;
  • Поддержка системы управления доступом Nestmate (Nest-based access controls), которая адаптирована для корректной обработки доступа с учётом вложенных типов. Nestmate обеспечивает возможность обращения к приватным частям внутри группы классов, логически относящимися к одному и тому же компоненту, но компилируемым в разные файлы с классами. Новый механизм управления доступом позволяет избавиться от необходимости подстановки компилятором специальных промежуточных методов обеспечения доступа;
  • Формат файлов с классами Java (.class) расширен поддержкой динамически создаваемых констант (пул CONSTANT_Dynamic). Загрузка CONSTANT_Dynamic приводит к делегированию создания констант в метод bootstrap, по аналогии с тем, как в метод bootstrap делегируются операции связывания при вызове invokedynamic;
  • Предложен экспериментальный сборщик мусора ZGC (Z Garbage Collector), работающий в пассивном режиме и насколько это возможно минимизирующий задержки из-за сборки мусора. Время остановки при использовании ZGC не превышает 10 мс. При этом ZGC может работать как с небольшими, так и с огромными кучами, размером от нескольких сотен мегабайт до многих терабайт;
  • Обеспечена возможность запуска программ, поставляемых в форме одного файла с исходным кодом.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.oracle.com/corpora...)
  2. OpenNews: Oracle планирует убрать из Java встроенную поддержку сериализации
  3. OpenNews: Система машинного обучения для синтеза типового кода на языке Java
  4. OpenNews: Компания Oracle опубликовала Java SE 10 и прекратила поддержку Java SE 9
  5. OpenNews: Java EE переименован в Jakarta EE
  6. OpenNews: Компания Oracle выпустила Java SE 9 и Java EE 8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: java, jdk
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Володя (??), 09:33, 26/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Блин, что мне теперь новое железо покупать?
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:35, 26/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• +/
    В Java SE 11 сохранена полная обратная совместимость с прошлыми выпусками платф... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:44, 26/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > toArray(null)

    А зачем такое вообще писать-то?

     
  • 2.6, пироженка (?), 09:53, 26/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Прямо практический кейс, всегда так делаем, ага...
     
  • 1.4, Технополис (?), 09:44, 26/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    И что теперь никогда не будет 32 разрядных версий? Даже в LTS. А что же делать с большим парком компов на большей половине которых стоит 32 разрядная Винда?
     
     
  • 2.5, qrKot (?), 09:48, 26/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> А что же делать с большим парком компов на большей половине которых стоит 32 разрядная Винда?

    Множество вариантов, среди которых:
    - Переименовать "парк" в "свалку";
    - Сидеть на старых релизах Java. На 8-й, например, а еще лучше на 7-й (чтобы еще и поддержку винХР гарантировать);
    - да тысячи их, вариантов-то.

     
     
  • 3.10, sadasd (?), 10:11, 26/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Кстати говоря, хоть JRE8 и не поддерживалась XP официально, но она работала.
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:01, 26/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Java 8 тоже LTS, будет поддерживаться до декабря 2020 года Personal User End of... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.9, Нанобот (ok), 10:03, 26/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Похоже, теперь это глобальная тенденция... все, кому не лень (точнее все, кому лень) перестают поддерживать 32битные x86 системы. К этому нужно привыкать...
     
  • 1.7, Аноним (7), 09:54, 26/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    даешь новую версию каждый месяц !
     
  • 1.11, Аноним (11), 10:29, 26/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Все аноны уже давно перешли на net core , запускается как на линуксе, так и на ... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor