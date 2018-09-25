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25.09.2018 08:29  В CDN Cloudflare внедрена поддержка ESNI для шифрования имени хоста в HTTPS-трафике

Компания Cloudflare сообщила о реализации в своей сети доставки контента поддержки TLS-расширения ESNI (Encrypted Server Name Indication), обеспечивающего шифрование данных о хосте, запрашиваемом в рамках HTTPS-соединения.

До сих пор для организации работы на одном IP-адресе нескольких HTTPS-сайтов применялось расширение SNI, осуществляющее передачу имени хоста в открытом виде в сообщении ClientHello, передаваемом до установки шифрованного канала связи. Подобная особенность даёт возможность на стороне интернет-провайдера или владельца точки беспроводного доступа выборочно фильтровать HTTPS-трафик и анализировать какие сайты открывает пользователь, что не позволяет добиться полной конфиденциальности при применении HTTPS.

ESNI устраняет этот недостаток и полностью исключает утечку сведений о запрашиваемом сайте при анализе HTTPS-соединений. В сочетании с обращением через сеть доставки контента применение ESNI даёт возможность скрыть от провайдера и IP-адрес запрашиваемого ресурса. Системы инспектирования трафика будут видеть только обращения к CDN и не смогут применить блокировку без подмены TLS-сеанса, в случае которой в браузере пользователя будет показано соответствующее уведомление о подмене сертификата. Возможным каналом утечки остаётся DNS, но для скрытия обращения к DNS клиентом может применяться DNS-over-HTTPS или DNS-over-TLS.

На стороне клиента экспериментальная поддержка ESNI реализована в ночных сборках Firefox, а также в библиотеках BoringSSL (используется в Chromium), NSS (используется в Firefox) и picotls (используется в http-сервере h2o). При использовании ESNI имя хоста как и в SNI передаётся в сообщении ClientHello, но содержимое поля server_name зашифровано. Для шифрования используется секрет, вычисленный на основе ключей сервера и клиента. Для расшифровки перехваченного или полученного значения поля ESNI необходимо знать закрытый ключ клиента или сервера (плюс открытые ключи сервера или клиента). Информация об открытых ключах передаётся для серверного ключа в DNS с использованием TXT-поля "_esni", а для клиентского ключа в сообщении ClientHello. Расшифровка также возможна при помощи согласованного в процессе установки TLS-соединения общего секрета, известного только клиенту и серверу.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.eff.org/deeplinks/...)
  2. OpenNews: Mozilla, Cloudflare, Fastly и Apple работают над применением шифрования для SNI
  3. OpenNews: Новая техника атаки на SSL/TLS, которой подвержены 33% HTTPS-сайтов
  4. OpenNews: Исследование негативного влияния на безопасность локального перехвата HTTPS-трафика
  5. OpenNews: Mozilla тестирует DNS поверх HTTPS и применение GPU для отрисовки
  6. OpenNews: Опубликован RFC для TLS 1.3
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: esni, https, tls, crypt
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  • 1.1, Аноним (1), 08:50, 25/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Скрываясь от одних сливаем всё другим
    )
     
  • 1.2, Аноним (2), 08:51, 25/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Отлично. Потому что ESNI-запись в DNS может опубликовать каждый для собственных серверов, а поддержка в софте теперь появится очень быстро.
     
  • 1.3, Аноним (3), 08:55, 25/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Все. Сидишь на cloudfare - в России недоступен.
     
  • 1.4, Аноним (4), 09:10, 25/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    В Роскомнадзоре радостно потирают руки, ведь теперь есть повод заблокировать большую часть Интернета.
     
     
  • 2.5, Аноним (-), 09:54, 25/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Будто раньше они этого избегали https roskomsvoboda org 13108 Не говоря уже ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:54, 25/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да не в РКН, им - по барабану, лишь-бы блокировало.
    В фильтрах DPI теперь Cloudflare-овские ресурсы будут банить по IP.
     

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