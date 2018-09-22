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22.09.2018 11:30  Зафиксирована массовая атака на сайты с необновлённым движком WordPress

В сети выявлена автоматизированная массовая атака, поражающая сайты на базе системы управления контентом WordPress, которая используется примерно на 30% из десяти миллионов крупнейших сайтов. В ходе атаки поражаются сайты с необновлённым движком, при этом в ходе вредоносной активности эксплуатируются различные ранее исправленные уязвимости, как в самом движке WordPress, так и в плагинах к нему.

В ходе атаки в JavaScript-файлы c разрешением .js, в php-файлы с темами и плагинами WordPress, а также в записи из таблицы wp_posts в БД WordPress осуществляется подстановка вредоносной вставки. Код подставляется как в открытом виде, так и форме вызова "eval(String.fromCharCode(....))" с хаотичным набором цифр. При выполнении данного блока на выходе выдаётся код загрузки скрипта (ad.js, main.js, stat.js или mp3.js) с сайтов ads.voipnewswire.net, examhome.net, cdn.allyouwant.online, uustoughtonma.org, ejyoklygase.tk или mp3menu.org. Всем пользователям WordPress рекомендуется убедиться, что движок сайта и установленные плагины обновлены до самой свежей версии.

Зафиксировано несколько проявлений вредоносной активности, наиболее заметными из которых является перенаправление пришедшего на сайт пользователя на сторонние мошеннические ресурсы, например, на страницы фиктивных сообщений о выявлении вируса от технической поддержки, пытающиеся вынудить пользователя установить троянскую программу, позвонить по телефону или указать параметры своей учётной записи.

В том числе на мошеннических страницах используются манипуляции к кусором, мешающие закрыть вкладку. Подобная техника применяется для симуляции блокировки.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.malwarebytes.com/...)
  2. OpenNews: Уязвимость, позволяющая получить контроль над WordPress через форму сброса пароля
  3. OpenNews: В WordPress 4.9.7 устранены уязвимости, позволяющие удалять файлы в системе
  4. OpenNews: В WordPress молча устранена уязвимость, позволяющая изменить любую страницу
  5. OpenNews: Более 2000 сайтов под управлением WordPress оказались поражены кейлоггером
  6. OpenNews: Через уязвимость в WordPress атакующие подменили страницы сайта openSUSE
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: wordpress
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  • 1.1, Аноним (1), 12:01, 22/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    приехали
     
     
  • 2.2, iCat (ok), 12:17, 22/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А что - "приехали"?
    Извечная гонка пушек и брони...
     
  • 2.10, Аноним (-), 12:39, 22/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Вордпресс всегда был дырявым гoвном. Почти как адобе флеш.
     
     
  • 3.14, ыы (?), 12:48, 22/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    "30% из десяти миллионов крупнейших сайтов"

    А Ваш сайт входит хотябы в первый десяток?

     
  • 1.3, A.Stahl (ok), 12:19, 22/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    >WordPress

    Это происходит регулярно и на новость не катит. С тем же успехом можно сообщать о наступлении очередного календарного месяца.

     
     
  • 2.5, Аноним (-), 12:25, 22/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Очередного календарного часа.
     
     
  • 3.11, Аноним (-), 12:40, 22/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Очередных критических дней.
     
  • 1.4, Аноним (4), 12:22, 22/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Доооо Сайт, сделанный на коленке студентом за еду N лет назад, бухша исправно... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:37, 22/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Пусть хостинг обновляет. За что ему бухгалтер 100р платит?
     
  • 2.12, Аноним (-), 12:44, 22/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты и такой сайт не сделаешь, пойдешь на юкозе регаться.
     
  • 1.6, Аноним (-), 12:27, 22/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Разве хостинг на должен следить чтобы у пользователей была версия wordpress без уязвимостей? И справлять все уязвимости
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:31, 22/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А также править код всех кастомизаций и плагинов, ну и кофе варить тоже хостинг обязан :)
     
  • 1.7, Tank (??), 12:29, 22/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    Не зря я пилил свой движок для блогов. Теперь и продаю почти готовое, только для каждого клиента слегка переделываю, и мамкины кулхацкеры не страшны.
     
  • 1.13, Аноним (13), 12:44, 22/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Опять детишки балуются.
     

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