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19.09.2018 11:09  Новая версия медиапроигрывателя SMPlayer 18.9

Доступен релиз мультимедиа проигрывателя SMPlayer 18.9, предоставляющего графическую надстройку над MPlayer или MPV. SMPlayer отличается легковесным интерфейсом с возможностью смены тем оформления, поддержкой воспроизведения роликов с Youtube, поддержкой загрузки субтитров с opensubtitles.org, гибкими настройками воспроизведения (например, можно поменять скорость воспроизведения). Программа написана на языке C++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией GPLv2. Бинарные сборки сформированы для Fedora, Ubuntu и Windows.

В новой версии добавлена эксперименатальная функция для организации вещания на внешние мобильные устройства. В меню "Play" появилась опция "Cast to -> Smartphone/tablet", при выборе которой отображается QR-код. Отсканировав данный код на смартфоне или планшете можно просмотреть открытое в SMPlayer видео на экране мобильного устройства. Мобильное устройство и ПК должны находится в одной локальной сети. Вещание производится через запуск на стороне SMPlayer простого http-сервера, отдающего выбранный ролик в формате MP4. Через QR-код передаётся ссылка на отдаваемый видеопоток. Кроме того, в новом выпуске решены проблемы с просмотром роликов с YouTube.



  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/projec...)
  2. OpenNews: Новая версия медиапроигрывателя SMPlayer 18.2.2
  3. OpenNews: Новая версия медиапроигрывателя SMPlayer 17.10
  4. OpenNews: Релиз видеоплеера MPV 0.28
  5. OpenNews: Выпуск MPV 0.28.1. Инициатива по выбору официального GUI для MPV
  6. OpenNews: Выпуск мультимедийного проигрывателя MPlayer 1.3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: smplayer, mpv, mplayer
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  • 1.1, анон чик (?), 11:40, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –3 +/
    В hidpi не научили? У vlc с этим все отлично на 100%, но как плеер этот мне нравится больше, но хочется вырвать глаза.
     
     
  • 2.2, Anonimus (??), 11:58, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Если не ошибаюсь, то hidpi в нем появился на несколько лет раньше чем в vlc... Также плеер достаточно гибко кастомизируется и ты можешь сделать так что б твои глаза были в порядке.
     
  • 2.4, Адекватный (?), 11:59, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Тебе фильмы смотреть или интерфейс?
     
     
  • 3.11, iPony (?), 12:29, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > Тебе фильмы смотреть или интерфейс?

    Гам и ехать, и с шашечками. Вообще под теми же линуксами все плееры страшны как на подбор.
    Поэтому я использую mpv - ибо в минимализме он хорошо построен.

     
     
  • 4.26, Аноним (26), 14:06, 19/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Все бы хорошо, но mpv не юзабелен без командной строки и элементы интерфейса рес... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.14, captcha 20168 (?), 12:58, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    зависит от версии Qt
     
  • 1.3, Qwerty (??), 11:59, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Боже, до чего же отвратительно выглядит дефолтная тема для Windows, просто передёргивает.
     
     
  • 2.6, имя (?), 12:01, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ещё на семёрке сидишь? Перейди на десятку, там тема такая же отвратительная для всего интерфейса винды.
     
     
  • 3.7, Qwerty (??), 12:10, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Аргументация в стиле "А у вас негров линчуют!11". Есть конкретная претензия к конкретному продукту - на Windows стандартная тема оформления выглядит абсолютно вырвиглазно с огромными кнопками, с ужасным шрифтом, с отвратительными картинками на кнопках.

    Если что, SMPlayer - лучший проигрыватель после VLC, тот хотя бы не так тошнотворно выглядит (правда, разваливает видео на квадратики, но это неважно).

     
     
  • 4.10, Антон (??), 12:28, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сделали под стиль десятки. Что тебя не устраивает?
     
  • 4.13, ddgrg (?), 12:42, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Если что, SMPlayer - лучший проигрыватель после VLC

    Есть ещё mpv

     
  • 4.17, Аноним (-), 13:19, 19/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Пользователям Нинyжно не привыкать 0 ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.8, Anonimus (??), 12:17, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Используй не дефолтную... Или не Виндовс... В чем проблема то?
     
     
  • 3.9, Annus (?), 12:27, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В том, что я хочу поставить и пользоваться, а не тратить время на поиски тем и её смену.
     
     
  • 4.12, Anonimus (??), 12:35, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Проблема в том что все так хотят, но все понимают удобство и красоту по разному...
    1 раз заморочиться что б тебе было максимально удобно - это вполне себе оправданно. Во 2 раз ты уже не тратишь на это время.
     
  • 4.15, Аноним (15), 12:58, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Какие поиски? Там вполне нормальный набор тем встроенный.
     
  • 1.5, Annus (?), 12:00, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >Отсканировав данный код на смартфоне или планшете можно просмотреть открытое в SMPlayer видео на экране мобильного устройства.

    Только на ведре или нормальная ОС тоже поддерживается?

     
     
  • 2.16, НяшМяш (ok), 13:12, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тебе кто-то мешает самому протестировать?
     
     
  • 3.19, Qwerty (??), 13:32, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Никто не хочет быть бесплатным бета-тестером, кроме линуксоидов, но я-то не линуксоид.
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 13:38, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я так понимаю, ты не тот, который qwerty (с маленькой буквы)?
     
     
  • 5.24, Qwerty (??), 13:54, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Я тот, который офис перевёл с Libre Office на MS Office (ни разу не троллинга ради, клянусь Б-гом), просто запомнили именно это.
     
  • 4.22, Аноним (21), 13:40, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ага-ага, особенно, когда выходит бетка нового Шиндошс, у Мелкомягких бесплатных бетатестеров хоть отбавляй.
     
     
  • 5.25, Qwerty (??), 13:55, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не думаю, что корректно сравнивать _бета_-версию с _релизом_. Бета для того и бета, чтобы тестировать, а вот релиз уже тестировать _нельзя_.
     
     
  • 6.30, Аноним (30), 16:43, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тестировать нельзя но ты всё-равно тестируешь. Молодец.
     
  • 1.18, Анонимос (?), 13:26, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Как сделать, чтобы SM при зависании стрима автоматически переконнекчивался на него?
     
     
  • 2.27, Аноним (26), 14:15, 19/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Два способа 1 написать автору но он забивает на баги и фичи, за исключением оч... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.20, Аноним (21), 13:36, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Вещание производится через запуск на стороне SMPlayer простого http-сервера, отдающего выбранный ролик в формате MP4.

    Это FOSS или где? Почему не свободные WebM или Matroska?

     
     
  • 2.23, Аноним (23), 13:48, 19/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Много ли мобильных устройств с аппаратным декодером VP8 VP9 Где взять энкодер V... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.28, AnonPlus (?), 15:09, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А чем MP4 не свободный? Это ведь всего лишь контейнер (как и MKV). Вот каким кодеком внутри пожато - это да, но так и в MKV можно запихать видео, пожатое DivX.
     
  • 1.29, Аноним (29), 15:15, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Скорость загрузки с их зеркал как во времена диалапа -- 14.4 Кб/сек. Через часик скачается. (P.S. своя скорость инета 100 мегабит)
     

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