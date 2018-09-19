19.09.2018 11:09  Новая версия медиапроигрывателя SMPlayer 18.9

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|2.2, Anonimus (??), 11:58, 19/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Если не ошибаюсь, то hidpi в нем появился на несколько лет раньше чем в vlc... Также плеер достаточно гибко кастомизируется и ты можешь сделать так что б твои глаза были в порядке.
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|3.11, iPony (?), 12:29, 19/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Тебе фильмы смотреть или интерфейс?
Гам и ехать, и с шашечками. Вообще под теми же линуксами все плееры страшны как на подбор.
Поэтому я использую mpv - ибо в минимализме он хорошо построен.
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|2.6, имя (?), 12:01, 19/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ещё на семёрке сидишь? Перейди на десятку, там тема такая же отвратительная для всего интерфейса винды.
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|3.7, Qwerty (??), 12:10, 19/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Аргументация в стиле "А у вас негров линчуют!11". Есть конкретная претензия к конкретному продукту - на Windows стандартная тема оформления выглядит абсолютно вырвиглазно с огромными кнопками, с ужасным шрифтом, с отвратительными картинками на кнопках.
Если что, SMPlayer - лучший проигрыватель после VLC, тот хотя бы не так тошнотворно выглядит (правда, разваливает видео на квадратики, но это неважно).
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|3.9, Annus (?), 12:27, 19/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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В том, что я хочу поставить и пользоваться, а не тратить время на поиски тем и её смену.
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|4.12, Anonimus (??), 12:35, 19/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Проблема в том что все так хотят, но все понимают удобство и красоту по разному...
1 раз заморочиться что б тебе было максимально удобно - это вполне себе оправданно. Во 2 раз ты уже не тратишь на это время.
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|1.5, Annus (?), 12:00, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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>Отсканировав данный код на смартфоне или планшете можно просмотреть открытое в SMPlayer видео на экране мобильного устройства.
Только на ведре или нормальная ОС тоже поддерживается?
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|5.24, Qwerty (??), 13:54, 19/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Я тот, который офис перевёл с Libre Office на MS Office (ни разу не троллинга ради, клянусь Б-гом), просто запомнили именно это.
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|4.22, Аноним (21), 13:40, 19/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ага-ага, особенно, когда выходит бетка нового Шиндошс, у Мелкомягких бесплатных бетатестеров хоть отбавляй.
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|5.25, Qwerty (??), 13:55, 19/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Не думаю, что корректно сравнивать _бета_-версию с _релизом_. Бета для того и бета, чтобы тестировать, а вот релиз уже тестировать _нельзя_.
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|1.20, Аноним (21), 13:36, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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>Вещание производится через запуск на стороне SMPlayer простого http-сервера, отдающего выбранный ролик в формате MP4.
Это FOSS или где? Почему не свободные WebM или Matroska?
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|2.28, AnonPlus (?), 15:09, 19/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А чем MP4 не свободный? Это ведь всего лишь контейнер (как и MKV). Вот каким кодеком внутри пожато - это да, но так и в MKV можно запихать видео, пожатое DivX.
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