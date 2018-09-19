19.09.2018 11:09  Новая версия медиапроигрывателя SMPlayer 18.9

Доступен релиз мультимедиа проигрывателя SMPlayer 18.9, предоставляющего графическую надстройку над MPlayer или MPV. SMPlayer отличается легковесным интерфейсом с возможностью смены тем оформления, поддержкой воспроизведения роликов с Youtube, поддержкой загрузки субтитров с opensubtitles.org, гибкими настройками воспроизведения (например, можно поменять скорость воспроизведения). Программа написана на языке C++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией GPLv2. Бинарные сборки сформированы для Fedora, Ubuntu и Windows.

В новой версии добавлена эксперименатальная функция для организации вещания на внешние мобильные устройства. В меню "Play" появилась опция "Cast to -> Smartphone/tablet", при выборе которой отображается QR-код. Отсканировав данный код на смартфоне или планшете можно просмотреть открытое в SMPlayer видео на экране мобильного устройства. Мобильное устройство и ПК должны находится в одной локальной сети. Вещание производится через запуск на стороне SMPlayer простого http-сервера, отдающего выбранный ролик в формате MP4. Через QR-код передаётся ссылка на отдаваемый видеопоток. Кроме того, в новом выпуске решены проблемы с просмотром роликов с YouTube.