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17.09.2018 23:18  Доступен менеджер фотографий Shotwell 0.30 с поддержкой распознавания лиц

Представлен релиз программы для управления коллекцией фотографий Shotwell 0.30.0, которая предоставляет удобные возможности каталогизации и навигации по коллекции, поддерживает группировку по времени и тегам, предоставляет инструменты для импорта и конвертации новых фотографий, поддерживает выполнение типовых операций по обработке изображений (вращение, устранение эффекта красных глаз, корректировка экспозиции, оптимизация цветности и т.п.), содержит средства для публикации в социальных сетях, таких как Facebook, Flickr и Picasa (для MediaGoblin существует экспериментальный плагин).

В новом выпуске:

  • Добавлена возможность распознавания лиц на фотографиях. В Shotwell теперь можно устанавливать метки в привязки к лицам и использовать подобные метки для группировки, сортировки и поиска людей на других фотографиях. Код распознавания основан на библиотеке OpenCV;
  • Все пиктограммы заменены на варианты в символьном представлении;
  • Добавлена поддержка формата GIF (без анимации);
  • Добавлена возможность переопределения пути для поиска плагинов;
  • Реализована возможность прокрутки группы изображений, привязанных к событию, при наведении мышью;
  • Обеспечено свёртывание по умолчанию панели импорта;
  • Добавлена поддержка flatpak;
  • На боковую панель добавлен блок с расширенными свойствами;
  • По умолчанию активирована тёмная тема оформления;
  • Код отрисовки переведён на использование GTK+ API вместо Cairo;
  • До 3.22 повышены требования к минимальной версии библиотеки GTK;
  • Из списка плагинов по умолчанию удалён плагин для публикации фотографий в Facebook;
  • Удалена возможность установки своего цвета для фона в библиотеке изображений;
  • Прекращена поддержка сборки с autotools.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/g...)
  2. OpenNews: Новая версия менеджера фотографий Shotwell 0.28
  3. OpenNews: Выпуск менеджера фотографий Shotwell 0.27
  4. OpenNews: Выпуск менеджера фотографий Shotwell 0.26
  5. OpenNews: Выход digiKam 3.3.0 с новым движком распознавания лиц на фотографиях
  6. OpenNews: В рамках проекта uWho развивается программа для распознавания лиц на видео
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: shotwell
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  • 1.1, Васёк (?), 23:37, 17/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Вот это классная вещь. Когда, наконец, дошли руки до упорядочивания коллекции фото, рассматривал digiKam и Shotwell, последний понравился больше. Ничего лишнего для меня, просто работает. Long live!
     
     
  • 2.2, Аноним (-), 00:34, 18/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >ничего лишнего

    оно требует webkit2gtk и жистремер, Вы серьезно?

     
  • 2.5, Васян (?), 01:56, 18/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Вот это классная вещь. Когда, наконец, дошли руки до покупки автомобиля, рассматривал мерседес и запорожец, последний понравился больше. Ничего лишнего для меня, просто работает. Long live!
     
  • 1.3, Аноним (-), 01:49, 18/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Вот бы он еще распознавал лица чиновников, депутатов и прочих чекистов. Я бы даже заплатил за такое ПО...
     
     
  • 2.4, Аноним (-), 01:53, 18/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +8 +/
    А еще морды рocгвaрдейцев, мутузящих детишек, женщин и стариков на митингах. Чтобы в будущем, когда поменяется власть, эти фоточки через такое ПО пропустить, да всех скопом под суд и в колонию лет на 20, за предательство Конституции и народа.
     
  • 1.6, VirtusPRO (?), 02:02, 18/09/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Все так же падает при сканировании/импорте 2000+ фоток по 10+ мб каждая?
     
  • 1.7, Аноним (7), 02:14, 18/09/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не ну это несерьезно. После DigiKam это как с фотошопа на пеинт пересесть.
     
  • 1.8, Аноним (8), 02:22, 18/09/2018 [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Смотрите чего Adobe в Character Animator 2019 научилась делать https fxguide ... весь текст скрыт [показать]
     

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