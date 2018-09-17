17.09.2018 23:18  Доступен менеджер фотографий Shotwell 0.30 с поддержкой распознавания лиц

Представлен релиз программы для управления коллекцией фотографий Shotwell 0.30.0, которая предоставляет удобные возможности каталогизации и навигации по коллекции, поддерживает группировку по времени и тегам, предоставляет инструменты для импорта и конвертации новых фотографий, поддерживает выполнение типовых операций по обработке изображений (вращение, устранение эффекта красных глаз, корректировка экспозиции, оптимизация цветности и т.п.), содержит средства для публикации в социальных сетях, таких как Facebook, Flickr и Picasa (для MediaGoblin существует экспериментальный плагин). В новом выпуске: Добавлена возможность распознавания лиц на фотографиях. В Shotwell теперь можно устанавливать метки в привязки к лицам и использовать подобные метки для группировки, сортировки и поиска людей на других фотографиях. Код распознавания основан на библиотеке OpenCV;

Все пиктограммы заменены на варианты в символьном представлении;

Добавлена поддержка формата GIF (без анимации);

Добавлена возможность переопределения пути для поиска плагинов;

Реализована возможность прокрутки группы изображений, привязанных к событию, при наведении мышью;

Обеспечено свёртывание по умолчанию панели импорта;

Добавлена поддержка flatpak;

На боковую панель добавлен блок с расширенными свойствами;

По умолчанию активирована тёмная тема оформления;

Код отрисовки переведён на использование GTK+ API вместо Cairo;

До 3.22 повышены требования к минимальной версии библиотеки GTK;

Из списка плагинов по умолчанию удалён плагин для публикации фотографий в Facebook;

Удалена возможность установки своего цвета для фона в библиотеке изображений;

Прекращена поддержка сборки с autotools.



