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17.09.2018 20:15  Выпуск системы фильтрации спама SpamAssassin 3.4.2

Спустя три c половиной года с момента прошлого выпуска представлен релиз платформы для фильтрации спама - SpamAssassin 3.4.2. В SpamAssassin реализован комплексный подход в принятии решения о блокировании: сообщение подвергается ряду проверок (контекстный анализ, черные и белые списки DNSBL, обучаемые байесовские классификаторы, проверка по сигнатурам, аутентификация отправителя по SPF и DKIM и т.п.). После оценки сообщения разными методами, накапливается определенный весовой коэффициент. Если вычисленный коэффициент превышает определенный порог - сообщение блокируется или помечается как спам. Поддерживаются средства автоматического обновления правил фильтрации. Пакет может использоваться как на клиентских, так и на серверных системах. Код SpamAssassin написан на языке Perl и распространяется под лицензией Apache.

Особенности нового выпуска:

  • Добавлены плагины (отключены по умолчанию):
    • Mail::SpamAssassin::Plugin::HashBL - интерфейс к EBL (Email Blocklist), списку блокировки email-адресов, специфичных для spam-сообщений. Список блокировки может оказаться полезен в ситуациях, когда блокировка по доменам и IP невозможна из-за значительного числа ложных срабатываний;
    • Mail::SpamAssassin::Plugin::ResourceLimits - использует perl-модуль BSD::Resource для ограничения ресурсов CPU и памяти для дочерних процессов spamd;
    • Mail::SpamAssassin::Plugin::FromNameSpoof - выявляет спуфинг содержимого поля "From:", когда спамеры подставляют в качестве отправителя адреса легитимных пользователей;
    • Mail::SpamAssassin::Plugin::Phishing - осуществляет поиск в сообщении ссылок на фишинговые сайты, присутствующие в чёрных списках OpenPhish и PhishTank;
  • Из соображений безопасности из spamc удалена поддержка протокола SSLv3, который уже не считается надёжным;
  • Проведена оптимизация кода, позволившая ускорить запуск процесса spamd;
  • В скрипт sa-update добавлена возможность проверки целостности загружаемых правил с использованием хэщ-функций SHA-256 и SHA-512, вместо ранее применяемого SHA1 (SpamAssassin прекращает применение цифровых подписей на базе SHA1 для верификации обновлений правил);
  • Проведена работа по усилению безопасности плагина TxRep. Переработан код для работы с временными файлами. Усилены проверки в обработчиках spamd;
  • В плагины RelayCountry и URILocalBL добавлена поддержка API GeoIP2;
  • Добавлены новые элементы конфигурации, в том числе тег шаблонов "_DKIMSELECTOR_" для извлечения из сигнатуры селектора DKIM (тег 's'), опция 'uri_block_cont' для учёта континентов в плагине URILocalBL, 'country_db_type', 'country_db_path' и 'uri_country_db_path' для выбора баз территориальной привязки IP (GeoIP, GeoIP2, IP::Country::Fast или IP::Country::DB_File), 'resource_limit_cpu' и 'resource_limit_mem'для задания лимита на потребление ресурсов CPU и памяти;
  • Добавлена возможность сборки с OpenSSL 1.1.0;
  • Устранены четыре уязвимости:
    • CVE-2018-11780 - уязвимость в плагине PDFInfo, позволяющая организовать удалённое выполнение кода при обработке специально оформленных PDF-файлов;
    • CVE-2017-15705 - позволяет осуществить отказ в обслуживании. При указании в тексте письма определённой комбинации незакрытых HTML-тегов, обработка письма не завершается до истечения таймаута, что можно использовать для исчерпания доступных ресурсов в системе;
    • CVE-2016-1238 - в одном из скриптов конфигурации в пути поиска модулей (@INC) использовался символ ".", что могло привести к переопределению модулей при доступе атакующего к каталогу из которого был запущен SpamAssassin;
    • CVE-2018-11781 - возможность подстановки кода локальным пользователем через манипуляции со значением в правиле meta.

Дополнительно сообщается о начале подготовки выпуска SpamAssassin 4.0.0, основным изменением в котором станет полноценная встроенная поддержка окружений с кодировкой UTF-8.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.apache.org/threa...)
  2. OpenNews: Доступна система фильтрации спама Rspamd 1.7
  3. OpenNews: В рамках проекта Spamnesty развивается бот для увеличения затрат спамеров
  4. OpenNews: Увидел свет Apache SpamAssassin 3.4.1
  5. OpenNews: Увидел свет Apache SpamAssassin 3.4.0
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в Milter-плагине к Spamassassin. Проблемы в MaxDB, TikiWiki и Samba
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: spamassassin, spam
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  • 1.1, Аноним (1), 20:55, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Вопрос администраторам почтовиков. Какие альтернативы сабжу сейчас актуальны?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:06, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Rspamd
     
  • 2.6, администратор почтовика (?), 21:33, 17/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• –4 +/
    альтернативы сабжу сейчас - неактуальны Так же как и он сам Доисторическое тор... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.8, Sw00p aka Jerom (?), 22:10, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ironport - его давно уже закрыли, там щас другое название
     
  • 3.10, Catwoolfii (ok), 22:23, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Rspamd как раз таки с ham'ом поставляется
     
     
  • 4.18, Sw00p aka Jerom (?), 23:47, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    китайским ham-ом?
     
  • 2.16, Аноним (16), 23:24, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А чем плох спамасазин?
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 23:41, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Никто не говорит, что он плох. Вопрос, какие ещё варианты народ использует. Для расширения кругозора, так сказать.
     
  • 1.3, Аноним (3), 21:20, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Как нубу запустить почтовый сервер?
     
     
  • 2.4, Anonymouss (?), 21:24, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вам для исходящей почты или входящей?
     
     
  • 3.5, IdeaFix (ok), 21:31, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да :)
     
  • 3.14, Аноним (-), 23:20, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И входит... и выходит... Замечательно выходит!
     
  • 3.19, Аноним (3), 23:58, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И для входящей, и для исходящей
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:43, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    yum install postfix

    Главное не забыть в конфиг в mynetworks 0.0.0.0/0 вписать.

     
     
  • 3.9, Sw00p aka Jerom (?), 22:10, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    так он по дефолту стоит в место сендмейлера
     
  • 3.11, Аноним (11), 22:25, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да кому сейчас нужны те опенрелеи.
     
     
  • 4.15, Аноним (-), 23:22, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да и почта уже устарела, щас быдло сидит в телеграме.
     
  • 2.12, PereresusNeVlezaetBuggy (ok), 22:30, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    «Эй, Алиса, запусти почтовый сервер»
     
  • 2.13, Аноним (-), 23:19, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +17 +/
    Не служай этих безумцев! Use iRedMail, Luke.
     

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