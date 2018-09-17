17.09.2018 20:15  Выпуск системы фильтрации спама SpamAssassin 3.4.2

Спустя три c половиной года с момента прошлого выпуска представлен релиз платформы для фильтрации спама - SpamAssassin 3.4.2. В SpamAssassin реализован комплексный подход в принятии решения о блокировании: сообщение подвергается ряду проверок (контекстный анализ, черные и белые списки DNSBL, обучаемые байесовские классификаторы, проверка по сигнатурам, аутентификация отправителя по SPF и DKIM и т.п.). После оценки сообщения разными методами, накапливается определенный весовой коэффициент. Если вычисленный коэффициент превышает определенный порог - сообщение блокируется или помечается как спам. Поддерживаются средства автоматического обновления правил фильтрации. Пакет может использоваться как на клиентских, так и на серверных системах. Код SpamAssassin написан на языке Perl и распространяется под лицензией Apache.
Особенности нового выпуска:
Дополнительно сообщается о начале подготовки выпуска SpamAssassin 4.0.0, основным изменением в котором станет полноценная встроенная поддержка окружений с кодировкой UTF-8.
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