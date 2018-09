16.09.2018 10:11  Релиз СУБД SQLite 3.25 с поддержкой оконных функций

7.18 , timur.davletshin (ok), 11:34, 16/09/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – Если бы проблемы не было, то разработчики FF не запилили бы аналогичную функцию в about:support :) Это ты просто об этом не знаешь или у тебя хранение истории в браузере ограничено несколькими месяцами. Если сомневаешься, то можешь загуглить "firefox sqlite slow" там тебе и про замедленный автокомплит расскажут и про убермедленную чистку истории.

8.24 , пох (?), 12:24, 16/09/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – функция называется "integrity check", что как бы намекает нам... > Vacuum Initial database size is 12960 KiB

+ The database has been vacuumed

Final database size is 12448 KiB

> Statistics Database size is 12448 KiB не вижу проблемы. нет, я не храню историю от сотворения мира - все равно я уже не вспомню, что там было. понятно что есть странные люди которые делают какие-то странные вещи, но ни файрфокс, ни sqlite в этом не виноваты, на всех не наоптимизируешься. 9.27 , timur.davletshin (ok), 12:33, 16/09/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – Как я и сказал, ты или урезал срок хранения истории или не пользуешься им вовсе. У меня он ~70 Мб.

8.34 , НяшМяш (ok), 15:05, 16/09/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – Если бы проблема была, то разработчики FF запилили бы эту функцию примерно поверх адресной строки. Типичный юзер в жизни не знает про about:support. На том же core 2 duo ноутбучном в связке с ssd история за год с базой 40 мегабайт не тормозит - там уже лаги по другим причинам возникают.