16.09.2018 10:11  Релиз СУБД SQLite 3.25 с поддержкой оконных функций

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|3.6, timur.davletshin (ok), 11:09, 16/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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И пухнущая DB c кучей dead tuples тоже им фиолетова. Мне кажется, что такие люди, как ты, в этих случаях бегут покупать новый телефон, т.к. старый "после обновления вообще тупить стал". Зацепись в режиме разработчика через adb shell и посмотри на это позорище до VACUUM+REINDEX и после.
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|4.16, пох (?), 11:26, 16/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> И пухнущая DB c кучей dead tuples тоже им фиолетова.
тоже.
во всяком случае, пока "куча" не превышает разумных размеров. Что будет, если пихать в нее картинки по 20 мегапикселей - я, правда, не знаю, у меня есть вполне себе нормальная lightroom, я не нуждаюсь в пионерских подделках.
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|6.20, пох (?), 11:41, 16/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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не знаю, у меня нет поддержки opencl на той системе, где я вожусь с lr.
при ее workflow все основное торможение происходит, когда все кнопки уже нажаты и я ушел от клавиатуры.
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|7.21, timur.davletshin (ok), 11:46, 16/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Я вам искренне сочувствую, т.к. работать без ускорения на GPU — тратить в ~5 раз больше времени (лично у меня) на генерацию preview и экспорт файлов. А на современных камерах с 24+ MPx это вообще становится адом.
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|8.23, пох (?), 12:20, 16/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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машина - она железная. Флэшку засовываешь, идешь обедать - оно копируется и генерит свои превьюшки. export делается батчем, и идешь спать. Утром, наверное, сгенерит - но проверять мы это не будем, пора на работу.
а если надо долго возиться с конкретным снимком - все равно понадобится фотошоп. Который тормозит много где, и никакое gpu ему радикально не помогает - какие-то операции будут побыстрее, каким-то не поможет.
чтобы стало заметно быстрее - надо менять все железо по кругу, не только видео, ставить распоследние версии всего (которые уже не продаются а даются на время подержать двумя пальчкиками)... в общем, не будучи в этом профессионалом, не вижу смысла заморачиваться.
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|9.28, timur.davletshin (ok), 12:38, 16/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Вы реально считаете, что для такого workflow нужен LR? Я бы рекомендовал вам открыть для себя всё-таки мощь GPU — на электричестве сэкономите, да и жужик, молотящий на всю слушать не особо приятно.
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|3.12, timur.davletshin (ok), 11:24, 16/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Попробуй как-нибудь на досуге в дождливый день сделать нижеприведённое и побенчмаркать до этого и после (сохранить в файл типа vacuum.sh, дать права доступа +х и ./vacuum.sh КАТАЛОГ_С_DB)
#!/bin/bash
find "$1" -type f -print0|while read -d $'\0' fname; do
type='file -b "$fname"'
case "$type" in
SQLite*)
echo "$fname"
sqlite3 "$fname" "VACUUM;" || exit $?
;;
esac
done
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|2.3, Аноним (2), 10:50, 16/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Ну и если вы применяете SQLite3 для каких-то таких задач, в которых фрагментация начинает иметь серьёзное влияние - вы однозначно что-то делаете не то и не так.
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|3.4, timur.davletshin (ok), 11:04, 16/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Так это же функция БД, а простого разработчика, который просто её использует. Вот к примеру darktable хранит миниатюры (не знаю, кому эта светлая идея пришла) и настройки из всех sidecar файлов в sqlite базе данных. В моём случае это DB около 2 Gb, вроде бы и немного, но стоит сделать реэкспорт больше 1000 фоточек и лаги даже на SDD становятся заметными, предполагаю, что на HDD вообще кисло.
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|4.9, Аноним (9), 11:16, 16/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> Так это же функция БД, а простого разработчика
- Моя Ока не справляется с перевозкой 60 тонн угля.
- Что-то делаешь не так.
- Так это же функция транспортного средства, а не простого водителя.
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|5.10, timur.davletshin (ok), 11:20, 16/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>> Так это же функция БД, а простого разработчика
> - Моя Ока не справляется с перевозкой 60 тонн угля.
> - Что-то делаешь не так.
> - Так это же функция транспортного средства, а не простого водителя.
Дельное замечание, адресуй его разработчикам приложений, вроде Firefox и Chrome. Это для начала, т.к. те ещё относительно по-божески его используют.
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|6.13, пох (?), 11:24, 16/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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у меня нет никаких проблем с файрфоксом и хромым, вызванных sqlite - что я делаю не так?
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|7.18, timur.davletshin (ok), 11:34, 16/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Если бы проблемы не было, то разработчики FF не запилили бы аналогичную функцию в about:support :)
Это ты просто об этом не знаешь или у тебя хранение истории в браузере ограничено несколькими месяцами. Если сомневаешься, то можешь загуглить "firefox sqlite slow" там тебе и про замедленный автокомплит расскажут и про убермедленную чистку истории.
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|8.24, пох (?), 12:24, 16/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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функция называется "integrity check", что как бы намекает нам...
> Vacuum
Initial database size is 12960 KiB
+ The database has been vacuumed
Final database size is 12448 KiB
> Statistics
Database size is 12448 KiB
не вижу проблемы.
нет, я не храню историю от сотворения мира - все равно я уже не вспомню, что там было.
понятно что есть странные люди которые делают какие-то странные вещи, но ни файрфокс, ни sqlite в этом не виноваты, на всех не наоптимизируешься.
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|8.34, НяшМяш (ok), 15:05, 16/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Если бы проблема была, то разработчики FF запилили бы эту функцию примерно поверх адресной строки. Типичный юзер в жизни не знает про about:support. На том же core 2 duo ноутбучном в связке с ssd история за год с базой 40 мегабайт не тормозит - там уже лаги по другим причинам возникают.
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|2.11, пох (?), 11:24, 16/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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не переживай, innodb тоже тормозит, а про postgres и говорить не приходится (он еще и растет как на дрожжах при таком использовании).
и лечится точно так же.
причем дело не в фрагментации (не просто в фрагментации), на самом деле.
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|2.15, MBG (?), 11:26, 16/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Давно бредите вслух? Пора к доктору. По теме: покажите воспроизводимый тест, тогда обсудим. В принципе, можно добиться деградации производительности любой файловой системы или базы данных, если постараться, но проблема, как правило, решается чтением документации.
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|3.19, timur.davletshin (ok), 11:41, 16/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Давно бредите вслух? Пора к доктору. По теме: покажите воспроизводимый тест, тогда
> обсудим. В принципе, можно добиться деградации производительности любой файловой системы
> или базы данных, если постараться, но проблема, как правило, решается чтением
> документации.
Мне тебя учить цепляться утилитой sqlite3 к локальному *.sqlite файлу учить? Берёшь рабочий places.sqlite и делаешь 1000 произвольный SELECT'ов c index'ами, без них, по строкам и делаешь после VACUUM. Ну и размер файла не забудь замерить.
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|5.26, timur.davletshin (ok), 12:32, 16/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Немощный, их нет, т.к. ты должен осилить этот спорт сам, из-за того, что структура меняется версия от версии FF и Chrome. Примеры найдёшь в документации sqlite в файлике speed.html
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|4.29, Аноним (2), 14:11, 16/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну и получаешь 0.02 сек вместо 0.01 сек. Да, аж на целых 100% производительность выросла, только вот кому оно интересно.
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|1.22, timur.davletshin (ok), 11:59, 16/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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Ы-ы-ы... ладно, здравой критики тут не понимают, поэтому ограничимся рандомным tips'ом на заданную тему.
Делаем совместную базу данных NSS (сертификаты и ключи) для Firefox и Evolution. Исходим из того, что у вас стабильные версии FF и не самая древняя libnss.
Делаем mkdir -p ~/.pki/nssdb && chmod 700 ~/.pki
Заходим в каталог профиля своего FF и делаем перемещаем cert9.db и key4.db в ~/.pki/nssdb
Далее из каталога профиля запускаем ln -s ~/.pki/nssdb/cert9.db . && ln -s ~/.pki/nssdb/key4.db .
Вуа-ля — у вас общая БД, можно сделать аналогичное и с Thunderbird. При желании можно замержить соответствующие файлы из двух прог при помощи certutil.
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