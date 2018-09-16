16.09.2018 10:11  Релиз СУБД SQLite 3.25 с поддержкой оконных функций

6.20 , пох (?), 11:41, 16/09/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – не знаю, у меня нет поддержки opencl на той системе, где я вожусь с lr.

при ее workflow все основное торможение происходит, когда все кнопки уже нажаты и я ушел от клавиатуры. 7.21 , timur.davletshin (ok), 11:46, 16/09/2018 [^] [ответить] [к модератору] –1 + / – Я вам искренне сочувствую, т.к. работать без ускорения на GPU — тратить в ~5 раз больше времени (лично у меня) на генерацию preview и экспорт файлов. А на современных камерах с 24+ MPx это вообще становится адом.

8.23 , пох (?), 12:20, 16/09/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – машина - она железная. Флэшку засовываешь, идешь обедать - оно копируется и генерит свои превьюшки. export делается батчем, и идешь спать. Утром, наверное, сгенерит - но проверять мы это не будем, пора на работу. а если надо долго возиться с конкретным снимком - все равно понадобится фотошоп. Который тормозит много где, и никакое gpu ему радикально не помогает - какие-то операции будут побыстрее, каким-то не поможет. чтобы стало заметно быстрее - надо менять все железо по кругу, не только видео, ставить распоследние версии всего (которые уже не продаются а даются на время подержать двумя пальчкиками)... в общем, не будучи в этом профессионалом, не вижу смысла заморачиваться. 9.28 , timur.davletshin (ok), 12:38, 16/09/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – Вы реально считаете, что для такого workflow нужен LR? Я бы рекомендовал вам открыть для себя всё-таки мощь GPU — на электричестве сэкономите, да и жужик, молотящий на всю слушать не особо приятно.

