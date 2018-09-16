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16.09.2018 10:11  Релиз СУБД SQLite 3.25 с поддержкой оконных функций

Представлен релиз SQLite 3.25.0, легковесной СУБД, оформленной в виде подключаемой библиотеки. Код SQLite распространяется как общественное достояние (public domain), т.е. может использоваться без ограничений и безвозмездно в любых целях. Финансовую поддержку разработчиков SQLite осуществляет специально созданный консорциум, в который входят такие компании, как Adobe, Oracle, Mozilla, Bentley и Bloomberg.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка оконных функций (window-функции или аналитические функции), позволяющих для каждой строки запроса выполнить вычисления, используя другие строки. В отличие от агрегатных функций, которые свёртывают сгруппированный набор строк в одну строку, оконные функции производят агрегирование на основе содержимого "окна", включающего одну или более строк из результирующего набора;
  • Добавлена поддержка переименования столбцов при помощи команды "ALTER TABLE table RENAME COLUMN oldname TO newname";
  • При переименовании таблиц через "ALTER TABLE" реализовано автоматическое обновление всех ссылок на новое имя в триггерах и представлениях;
  • В состав включён новый модуль Geopoly с реализацией альтернативного интерфейса к R-Tree, использующего для обмена данными формат GeoJSON;
  • Внесены улучшения в оптимизатор запросов: Исключены излишние чтения столбцов в агрегатных запросах, если эти столбцы не упоминаются в агрегатных функциях и не используются в выражении "GROUP BY". Добавлена оптимизация "N-early-out", помогающая ускорить выполнение операции "IN" при наличии индексов, охватывающих несколько столбцов. Обеспечено раскрытие присвоения констант в блоке WHERE (например, "a=99 AND b=a" будет преобразовано в "a=99 AND b=99");
  • В VFS для UNIX-систем для каждой inode теперь применяется отдельный мьютекс, вместо общей совместной блокировки для всех inode. Изменение позволяет поднять производительность при использовании SQLite в многопоточных программах;
  • В "PRAGMA integrity_check" улучшено выявление проблем, связанных с порчей списка свободных страниц в хранилище;
  • Для индикации бесконечных значений команда ".dump" теперь использует число 1e999;
  • Устранена ошибка, которая при редком стечении обстоятельств могла привести к бесконечному зацикливанию в движке генерации байткода при выполнении оптимизации конструкции "ORDER BY LIMIT".


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/s...)
  2. OpenNews: В рамках проекта LiteTree развивается вариант SQLite с поддержкой ветвления БД
  3. OpenNews: Релиз СУБД SQLite 3.24
  4. OpenNews: Релиз СУБД SQLite 3.21
  5. OpenNews: Релиз СУБД SQLite 3.20.0
  6. OpenNews: Релиз СУБД SQLite 3.19.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sqlite
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  • 1.1, timur.davletshin (ok), 10:20, 16/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• –5 +/
    Эх, всё бы было классно с этой sqlite, если бы она тормозить не начинала из-за ф... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:48, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На мобильных устройствах в основном флэш, им фрагментация фиолетова.
     
     
  • 3.6, timur.davletshin (ok), 11:09, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И пухнущая DB c кучей  dead tuples тоже им фиолетова. Мне кажется, что такие люди, как ты, в этих случаях бегут покупать новый телефон, т.к. старый "после обновления вообще тупить стал". Зацепись в режиме разработчика через adb shell и посмотри на это позорище до VACUUM+REINDEX и после.
     
     
  • 4.16, пох (?), 11:26, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > И пухнущая DB c кучей  dead tuples тоже им фиолетова.

    тоже.

    во всяком случае, пока "куча" не превышает разумных размеров. Что будет, если пихать в нее картинки по 20 мегапикселей - я, правда, не знаю, у меня есть вполне себе нормальная lightroom, я не нуждаюсь в пионерских подделках.

     
     
  • 5.17, timur.davletshin (ok), 11:30, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ой да ладно, LR не тормозит у него. Басни тоже мне рассказываешь. Оно уже OpenCL научилось или всё продолжает камень насиловать?
     
     
  • 6.20, пох (?), 11:41, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    не знаю, у меня нет поддержки opencl на той системе, где я вожусь с lr.
    при ее workflow все основное торможение происходит, когда все кнопки уже нажаты и я ушел от клавиатуры.

     
     
  • 7.21, timur.davletshin (ok), 11:46, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Я вам искренне сочувствую, т.к. работать без ускорения на GPU — тратить в ~5 раз больше времени (лично у меня) на генерацию preview и экспорт файлов. А на современных камерах с 24+ MPx это вообще становится адом.
     
     
  • 8.23, пох (?), 12:20, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    машина - она железная. Флэшку засовываешь, идешь обедать - оно копируется и генерит свои превьюшки. export делается батчем, и идешь спать. Утром, наверное, сгенерит - но проверять мы это не будем, пора на работу.

    а если надо долго возиться с конкретным снимком - все равно понадобится фотошоп. Который тормозит много где, и никакое gpu ему радикально не помогает - какие-то операции будут побыстрее, каким-то не поможет.

    чтобы стало заметно быстрее - надо менять все железо по кругу, не только видео, ставить распоследние версии всего (которые уже не продаются а даются на время подержать двумя пальчкиками)... в общем, не будучи в этом профессионалом, не вижу смысла заморачиваться.

     
     
  • 9.28, timur.davletshin (ok), 12:38, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы реально считаете, что для такого workflow нужен LR? Я бы рекомендовал вам открыть для себя всё-таки мощь GPU — на электричестве сэкономите, да и жужик, молотящий на всю слушать не особо приятно.
     
  • 3.12, timur.davletshin (ok), 11:24, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Попробуй как-нибудь на досуге в дождливый день сделать нижеприведённое и побенчмаркать до этого и после (сохранить в файл типа vacuum.sh, дать права доступа +х и ./vacuum.sh КАТАЛОГ_С_DB)

    #!/bin/bash

    find "$1" -type f -print0|while read -d $'\0' fname; do
    type='file -b "$fname"'
    case "$type" in
    SQLite*)
    echo "$fname"
    sqlite3 "$fname" "VACUUM;" || exit $?
    ;;
    esac
    done

     
  • 2.3, Аноним (2), 10:50, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну и если вы применяете SQLite3 для каких-то таких задач, в которых фрагментация начинает иметь серьёзное влияние - вы однозначно что-то делаете не то и не так.
     
     
  • 3.4, timur.davletshin (ok), 11:04, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Так это же функция БД, а простого разработчика, который просто её использует. Вот к примеру darktable хранит миниатюры (не знаю, кому эта светлая идея пришла) и настройки из всех sidecar файлов в sqlite базе данных. В моём случае это DB около 2 Gb, вроде бы и немного, но стоит сделать реэкспорт больше 1000 фоточек и лаги даже на SDD становятся заметными, предполагаю, что на HDD вообще кисло.
     
     
  • 4.5, timur.davletshin (ok), 11:05, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    <<не>> простого разработчика
     
  • 4.9, Аноним (9), 11:16, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Так это же функция БД, а простого разработчика

    - Моя Ока не справляется с перевозкой 60 тонн угля.
    - Что-то делаешь не так.
    - Так это же функция транспортного средства, а не простого водителя.

     
     
  • 5.10, timur.davletshin (ok), 11:20, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Так это же функция БД, а простого разработчика
    > - Моя Ока не справляется с перевозкой 60 тонн угля.
    > - Что-то делаешь не так.
    > - Так это же функция транспортного средства, а не простого водителя.

    Дельное замечание, адресуй его разработчикам приложений, вроде Firefox и Chrome. Это для начала, т.к. те ещё относительно по-божески его используют.

     
     
  • 6.13, пох (?), 11:24, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    у меня нет никаких проблем с файрфоксом и хромым, вызванных sqlite - что я делаю не так?

     
     
  • 7.18, timur.davletshin (ok), 11:34, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Если бы проблемы не было, то разработчики FF не запилили бы аналогичную функцию в about:support :)

    Это ты просто об этом не знаешь или у тебя хранение истории в браузере ограничено несколькими месяцами. Если сомневаешься, то можешь загуглить "firefox sqlite slow" там тебе и про замедленный автокомплит расскажут и про убермедленную чистку истории.

     
     
  • 8.24, пох (?), 12:24, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    функция называется "integrity check", что как бы намекает нам...

    > Vacuum

    Initial database size is 12960 KiB
    + The database has been vacuumed
    Final database size is 12448 KiB
    > Statistics

    Database size is 12448 KiB

    не вижу проблемы.

    нет, я не храню историю от сотворения мира - все равно я уже не вспомню, что там было.

    понятно что есть странные люди которые делают какие-то странные вещи, но ни файрфокс, ни sqlite в этом не виноваты, на всех не наоптимизируешься.

     
     
  • 9.27, timur.davletshin (ok), 12:33, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как я и сказал, ты или урезал срок хранения истории или не пользуешься им вовсе. У меня он ~70 Мб.
     
  • 8.34, НяшМяш (ok), 15:05, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Если бы проблема была, то разработчики FF запилили бы эту функцию примерно поверх адресной строки. Типичный юзер в жизни не знает про about:support. На том же core 2 duo ноутбучном в связке с ssd история за год с базой 40 мегабайт не тормозит - там уже лаги по другим причинам возникают.
     
  • 2.11, пох (?), 11:24, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    не переживай, innodb тоже тормозит, а про postgres и говорить не приходится (он еще и растет как на дрожжах при таком использовании).

    и лечится точно так же.

    причем дело не в фрагментации (не просто в фрагментации), на самом деле.

     
     
  • 3.14, timur.davletshin (ok), 11:25, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да, я в курсе, нет в жизни счастья.
     
  • 2.15, MBG (?), 11:26, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Давно бредите вслух? Пора к доктору. По теме: покажите воспроизводимый тест, тогда обсудим. В принципе, можно добиться деградации производительности любой файловой системы или базы данных, если постараться, но проблема, как правило, решается чтением документации.
     
     
  • 3.19, timur.davletshin (ok), 11:41, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Давно бредите вслух? Пора к доктору. По теме: покажите воспроизводимый тест, тогда
    > обсудим. В принципе, можно добиться деградации производительности любой файловой системы
    > или базы данных, если постараться, но проблема, как правило, решается чтением
    > документации.

    Мне тебя учить цепляться утилитой sqlite3 к локальному *.sqlite файлу учить? Берёшь рабочий places.sqlite и делаешь 1000 произвольный SELECT'ов c index'ами, без них, по строкам и делаешь после VACUUM. Ну и размер файла не забудь замерить.

     
     
  • 4.25, Аноним (25), 12:24, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    давай конкретные скрипты и цифры, трепло
     
     
  • 5.26, timur.davletshin (ok), 12:32, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Немощный, их нет, т.к. ты должен осилить этот спорт сам, из-за того, что структура меняется версия от версии FF и Chrome. Примеры найдёшь в документации sqlite в файлике speed.html
     
  • 4.29, Аноним (2), 14:11, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну и получаешь 0.02 сек вместо 0.01 сек. Да, аж на целых 100% производительность выросла, только вот кому оно интересно.
     
     
  • 5.30, Аноним (2), 14:11, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    0.01 вместо 0.02, конечно же.
     
  • 5.33, timur.davletshin (ok), 14:55, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Проходи мимо, оптимизации не для тебя, да и кремневый нож острее железного.
     
  • 1.7, Аноним (7), 11:09, 16/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вы все тут такие специалисты, а я вот сначала подумал, что решили добавить в баз... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 11:14, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В движок конечно, но это и без уточнений понятно.
     
  • 1.22, timur.davletshin (ok), 11:59, 16/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ы-ы-ы... ладно, здравой критики тут не понимают, поэтому ограничимся рандомным tips'ом на заданную тему.

    Делаем совместную базу данных NSS (сертификаты и ключи) для Firefox и Evolution. Исходим из того, что у вас стабильные версии FF и не самая древняя libnss.

    Делаем mkdir -p ~/.pki/nssdb && chmod 700 ~/.pki
    Заходим в каталог профиля своего FF и делаем перемещаем cert9.db и key4.db в ~/.pki/nssdb
    Далее из каталога профиля запускаем ln -s ~/.pki/nssdb/cert9.db . && ln -s ~/.pki/nssdb/key4.db .

    Вуа-ля — у вас общая БД, можно сделать аналогичное и с Thunderbird. При желании можно замержить соответствующие файлы из двух прог при помощи certutil.

     
     
  • 2.31, Аноним (2), 14:13, 16/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Потом один из них внезапно оказывается статически слинкованным с другой версией ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.32, timur.davletshin (ok), 14:52, 16/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Почитайт для начала, почему циферка на единичку у этих файлов выросла и потом будешь "петь" про более жёсткие последствия.
     

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