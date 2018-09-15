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15.09.2018 08:38  Релиз свободных видеодрайверов xf86-video-ati 18.1.0 и xf86-video-amdgpu 18.1.0

Вышел релиз X.org-драйвера xf86-video-amdgpu 18.1.0, который является форком драйвера xf86-video-ati, адаптированным для работы поверх интегрированного в состав ядра Linux модуля AMDGPU, который также служит основой для нового гибридного драйвера AMDGPU-PRO. Драйвер xf86-video-amdgpu ориентирован на использование с такими семействами GPU, как Tonga, Carrizo, Iceland, Fiji и Stoney. Код для поддержки старых GPU, которые не могут работать с модулем amdgpu исключён из кодовой базы драйвера.

Одновременно выпущена новая версия свободного X.Org-драйвера xf86-video-ati 18.1.0, который остаётся актуален в свете отсутствия обновлений для legacy-веток проприетарного драйвера Catalyst, что мешает использованию устаревших карт AMD с новыми выпусками X-сервера. Для взаимодействия с оборудованием используется DRM-модуль ядра radeon.

В новых выпусках добавлена возможность передачи ресурсов RandR для эксклюзивного использования клиентом (Output Leases), что необходимо при использовании шлемов виртуальной реальности. При помощи Output Leases клиент может получить прямой доступ к устройствам вывода, в обход X.Org Server (например, система композитинга виртуальной реальности может получить прямой доступ к шлему без какого-либо обращения к X.Org Server).

Внесено множество исправлений, нацеленных на увеличение надёжности работы режима "TearFree", который защищает от появления разрывов (tearing). В том числе устранён крах при отключении TearFree во время работы. Решены проблемы со сборкой при использовании старых версий autotools.

В xf86-video-amdgpu дополнительно задействованы новые возможности DRM-модуля amdgpu ядра Linux 4.17: при использовании прослойки DC (Display Core) реализована поддержка расширенных функций управления цветностью, добавлена поддержка гаммакоррекции и X11 colormap для X-сервера, запущенного с глубиной цвета 30 бит в выше.

В xf86-video-ati решена проблема с повреждением содержимого экрана и крахами при использовании архитектуры GLAMOR для ускорения 2D-операций в Xorg.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/x...)
  2. OpenNews: Релиз свободного видеодрайвера xf86-video-amdgpu 18.0.0
  3. OpenNews: Доступен драйвер AMDGPU-PRO 17.40
  4. OpenNews: Релиз свободных видеодрайверов xf86-video-ati 7.10.0 и xf86-video-amdgpu 1.4.0
  5. OpenNews: Доступен драйвер AMDGPU-PRO 17.30
  6. OpenNews: Доступен драйвер AMDGPU-PRO 17.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: amdgpu, amd, driver
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  • 1, Уфук Карааслан (?), 09:07, 15/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Шикарно!
     
  • 2, VINRARUS (ok), 09:37, 15/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Так может от этого релиза драйвера ждать поддержку FreeSync по HDMI?
    А то я уже потерялся на чом именно всё зависло...
     
     
  • 3, __amd_user (?), 10:07, 15/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=AMD-September-2018-VRR-AS
    АМД уже запушили поддержку в dri-devel. Так потыкать можно уже сейчас и скоро будет в апстриме.
     
     
  • 4, __amd_user (?), 10:09, 15/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    https://lists.freedesktop.org/archives/dri-devel/2018-September/189404.html?pr
     

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