15.09.2018 08:38  Релиз свободных видеодрайверов xf86-video-ati 18.1.0 и xf86-video-amdgpu 18.1.0

Вышел релиз X.org-драйвера xf86-video-amdgpu 18.1.0, который является форком драйвера xf86-video-ati, адаптированным для работы поверх интегрированного в состав ядра Linux модуля AMDGPU, который также служит основой для нового гибридного драйвера AMDGPU-PRO. Драйвер xf86-video-amdgpu ориентирован на использование с такими семействами GPU, как Tonga, Carrizo, Iceland, Fiji и Stoney. Код для поддержки старых GPU, которые не могут работать с модулем amdgpu исключён из кодовой базы драйвера.

Одновременно выпущена новая версия свободного X.Org-драйвера xf86-video-ati 18.1.0, который остаётся актуален в свете отсутствия обновлений для legacy-веток проприетарного драйвера Catalyst, что мешает использованию устаревших карт AMD с новыми выпусками X-сервера. Для взаимодействия с оборудованием используется DRM-модуль ядра radeon.

В новых выпусках добавлена возможность передачи ресурсов RandR для эксклюзивного использования клиентом (Output Leases), что необходимо при использовании шлемов виртуальной реальности. При помощи Output Leases клиент может получить прямой доступ к устройствам вывода, в обход X.Org Server (например, система композитинга виртуальной реальности может получить прямой доступ к шлему без какого-либо обращения к X.Org Server).

Внесено множество исправлений, нацеленных на увеличение надёжности работы режима "TearFree", который защищает от появления разрывов (tearing). В том числе устранён крах при отключении TearFree во время работы. Решены проблемы со сборкой при использовании старых версий autotools.

В xf86-video-amdgpu дополнительно задействованы новые возможности DRM-модуля amdgpu ядра Linux 4.17: при использовании прослойки DC (Display Core) реализована поддержка расширенных функций управления цветностью, добавлена поддержка гаммакоррекции и X11 colormap для X-сервера, запущенного с глубиной цвета 30 бит в выше.

В xf86-video-ati решена проблема с повреждением содержимого экрана и крахами при использовании архитектуры GLAMOR для ускорения 2D-операций в Xorg.



