The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

14.09.2018 21:50  Intel опубликовал открытую прошивку для инициализации оборудования и загрузки ОС

Компания Intel опубликовала открытый проект Slim Boootloader, развивающий открытую прошивку, которую можно использовать вместо BIOS для инициализации оборудования и организации процесса загрузки ОС. Slim Boootloader позиционируется как безопасное, легковесное и высоко оптимизированное решение, пригодное в том числе для создания прошивок для ПК, серверов и IoT-устройств. Исходные тексты Slim Boootloader открыты под лицензией BSD.

Slim Bootloader может выполнять работу по первичной инициализации основных аппаратных компонентов после включения системы, с последующей передачей управления загрузчику, отвечающему за запуск основной операционной системы. Проект обеспечивает высокую скорость загрузки при минимальном размере прошивки, что может оказаться полезным OEM-производителям, разработчикам устройств и просто энтузиастам при подготовке решений для загрузки специализированных систем.

В настоящее время Slim Boootloader поддерживает только аппаратные платформы на базе микроархитектуры Apollo Lake, включая плату UP Squared, эталонную систему Intel Leaf Hill и модуль MinnowBoard 3, а также загрузку виртуальных машин через QEMU. Загрузчик может применяться совместно с инструментами и библиотеками от проекта EDK II, в рамках которого ведётся разработка открытых компонентов для создания UEFI-прошивок.

Slim Boootloader изначально развивается как модульная система, в которой компоненты инициализации оборудования и загрузки операционной системы разделены, что позволяет добиться хорошей расширяемости и гибкости в настройке. Slim Boootloader способен загружать различные операционные системы и имеет встроенные средства для обновления прошивки, контроля целостности (Boot Guard) и верификации загружаемых компонентов по цифровой подписи (Root of Trust). Для диагностики и отладки предоставляется встроенный интерфейс командной строки.

При использовании Slim Boootloader процесс загрузки разбивается на стадии:

  • Stage 1A - начальная инициализации, до доступности памяти;
  • Stage 1B - инициализации основной памяти;
  • Stage 2 - инициализация CPU, контроллеров ввода/вывода, устройств и другого оборудования;
  • Payload - загрузка, проверка и запуск образов ОС или вызов обработчика обновления прошивки.

Поддерживаются следующие виды обработчиков (payload):

  • Встроенный загрузчик, соответствующий спецификации MultiBoot и подходящий для загрузки Linux, гипервизора, Android или исполняемых файлов в формате ELF или PE;
  • Встроенный обработчик обновления прошивки, автоматизирующий безопасную установку обновлений;
  • Внешний обработчик UEFI, базирующийся на наработках TianoСore EDK II (открытая реализация UEFI) и подходящий для загрузки Windows. Обработчик предоставляет сервисы для Secure boot, SMM и UEFI runtime;
  • Режим запуска произвольных обработчиков для реализации специфичной функциональности.


  1. Главная ссылка к новости (https://software.intel.com/en-...)
  2. OpenNews: Выпуск Coreboot 4.8
  3. OpenNews: В CoreBoot добавлена реализация открытой UEFI-прошивки на базе TianoCore
  4. OpenNews: Linux Foundation представил проект LinuxBoot для замены UEFI-прошивок
  5. OpenNews: Intel представил проект по развитию открытых прошивок для звуковых чипов
  6. OpenNews: Foundries.io представила платформы для разработки безопасных прошивок для IoT устройств
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firmware, boot, intel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноним 80_уровня (ok), 22:25, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    BIOS: Resurrection.
     
  • 1.2, Аноним (-), 22:33, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Coreboot/Libreboot всё?
     
     
  • 2.5, Аноним (-), 22:53, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Опять те, кто делает что-то реально работающее вам не угодили?
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:36, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    А почему лицензия BSD? Правильно, чтобы производители устройств пихали закрытую и заблокированную версию сего, а пользователи оставались без прав.
     
     
  • 2.4, Q2W (?), 22:48, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Чтобы дать хоть какой-то шанс этому продукту быть востребованным.
     
  • 1.6, Отражение луны (ok), 22:54, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Было бы крайне неплохо, если бы кто-то додумался запихать туда выбор ОС тыком, при этом чтобы образ скачивался по сети и разворачивался.  
    Это как минимум убирало бы кучу геморроя с флешками, а как максимум дало бы возможность производителям продавать девайсы без ОС.  
     
     
  • 2.11, тоже Аноним (ok), 23:46, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > кучу геморроя с флешками

    Да, забыты времена "Установщик винды сам не понимает, с чего загрузился. Вставьте дискету с драйверами". А ведь для ХР и Семерки эти времена так и не прошли...

     
  • 1.7, НяшМяш (ok), 23:01, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Мы такие хорошие, вот вам открытый бутлоадер. А IME мы всё равно будем продолжать запихивать в чипсет.
     
  • 1.8, Анонимпимпим (?), 23:03, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Отвлекают внимание а-ля Кевин Спейси с каминг-аутом.
     
  • 1.9, Анонимс (?), 23:05, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А почему не присоединиться к проекту Coreboot? Там настолько плохая архитектура, расширяемость, что легче запилить новый проект с нуля? Или есть иная причина?

     
     
  • 2.10, Отражение луны (ok), 23:29, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Фатальный недостаток же
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor