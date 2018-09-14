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14.09.2018 11:30  Mozilla тестирует DNS поверх HTTPS и применение GPU для отрисовки

Разработчики Mozilla предложили пользователям принять участие в тестировании функции обращения к DNS поверх HTTPS (DoH, DNS over HTTPS). После успешного эксперимента с включением DoH в ночных сборках, решено протестировать данную функциональность в бета-выпусках Firefox. В конце этой недели части пользователей Firefox Beta из США будет предложено активировать обращение к DNS через HTTPS (при нежелании принимать участие в тестировании пользователь сможет отказаться).

В процессе тестирования DoH в ночных сборках существенное ускорение отклика было замечено только участниками с медленными каналами связи,в то время как у большинства пользователей наблюдалось незначительное снижение производительности. Тем не менее эксперимент был признан удачным, так как польза от повышения защищённости при использовании DoH перекрывает зафиксированную задержку на уровне 6 миллисекунд, которая незаметна в процессе работы.

Желающие могут присоединиться к тестированию DoH, изменив в about:config значение network.trr.mode (поддерживается, начиная с Firefox 60). Значение 0 полностью отключает DoH; 1 - используется DNS или DoH, в зависимости от того, что быстрее; 2 - используется DoH по умолчанию, а DNS как запасной вариант; 3 - используется только DoH; 4 - режим зеркалирования при котором DoH и DNS задействованы параллельно. По умолчанию используется DNS-сервер CloudFlare, но его можно изменить через параметр network.trr.uri, например, можно установить "https://dns.google.com/".

Напомним, что DoH может оказаться полезным для исключения утечек сведений о запрашиваемых именах хостов через DNS-серверы провайдеров, борьбы с MITM-атаками и подменой DNS-трафика, противостояния блокировкам на уровне DNS или для организации работы в случае невозможности прямого обращения к DNS-серверам (например, при работе через прокси). Если в обычной ситуации DNS-запросы напрямую отправляются на определённые в конфигурации системы DNS-серверы, то в случае DoH запрос на определение IP-адреса хоста инкапсулируется в трафик HTTPS и отправляется на HTTP-сервер, на котором резолвер обрабатывает запросы через Web API. Существующий стандарт DNSSEC использует шифрование лишь для аутентификации клиента и сервера, но не защищает трафик от перехвата и не гарантирует конфиденциальность запросов.

Дополнительно, можно отметить активацию для ограниченного числа пользователей ночных сборок Firefox системы композитинга Servo WebRender, написанной на языке Rust. При включении WebRender для выполнения операций отрисовки элементов страницы не используется встроенная в движок Gecko система композитинга, обрабатывающая данные при помощи CPU. Вместо этого применяются шейдеры, выполняемые в GPU, что позволяет добиться существенного увеличения скорости отрисовки.

Тестирование WebRender затронет около 17% пользователей стационарных ПК с ОС Windows 10 и видеокартой NVIDIA. Для активации WebRender независимо от попадания в группу тестирования в about:config можно выставить переменную "gfx.webrender.all". По оценке разработчиков, система уже работает достаточно стабильно на всех поддерживаемых в Firefox платформах, кроме Android.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/futur...)
  2. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлен WebRender, использующий GPU для отрисовки web-страниц
  3. OpenNews: Релиз Firefox 60
  4. OpenNews: Тестирование DNS over HTTPS в Firefox может привести к утечке данных об открываемых сайтах
  5. OpenNews: В следующем выпуске Android появится поддержка "DNS over TLS"
  6. OpenNews: Mozilla, Cloudflare, Fastly и Apple работают над применением шифрования для SNI
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: doh, dns, webrender, firefox
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  • 1.1, Аноним (1), 11:33, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Такое надо на уровне системы внедрять, а не в отдельных браузерах.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:47, 14/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +3 +/
    Такое на уровне системы 10 лет ждать А здесь уже, и для большинства пользовател... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.38, Антон (??), 13:53, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Такое на уровне системы 10 лет ждать.

    На последнем андроиде уже сделали.

     
     
  • 4.44, Аноним (44), 14:13, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Только последние Андроиды, даже 8, используется малым процентом. А в браузере фича будет
     
  • 2.7, leap42 (ok), 11:50, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    так внедряйте
    я уж по рекомендаци RH ставлю на все системы unbound для кеширования, он умеет поверх https
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 13:24, 14/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    https www nlnetlabs nl bugs-script show_bug cgi id 1200 так вот кто угнал маши... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:12, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +12 +/
    Вообще, отдельный вопрос, какого х браузер резолвит в обход системы.
     
     
  • 3.40, zzz (??), 14:00, 14/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Да они там вообще припухли DNS навязывают, свою поисковую систему не добавить б... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.67, AnonPlus (?), 15:05, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы ещё скажите "какого х браузер использует прокси в обход системы". А при использовании прокси зачастую лучше резолвить через тот же прокси.
     
     
  • 4.71, zzz (??), 15:33, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот именно что навязывать DoH - всё равно, что заставлять всех ходить через прокси корпорации добра.
     
     
  • 5.74, AnonPlus (?), 16:14, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вот именно что навязывать DoH - всё равно, что заставлять всех ходить
    > через прокси корпорации добра.

    Кто ж навязывает? Галка будет (когда в релиз пойдет), хотите включайте, хотите нет. Как и с настройками отслеживания.

    А бета тестеров тоже спрашивают, хотят они потестировать или нет.

     
     
  • 6.78, Аноним (78), 17:24, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А потом галку уберут. И пункт в about:config.
     
  • 3.88, Ordu (ok), 18:36, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что система не умеет в DoH.
     
  • 2.64, xm (ok), 15:01, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    На уровне системы это внедрять не нужно, потому что HTTPS.
    Внедрять нужно DNS-over-TLS.
     
     
  • 3.80, timur.davletshin (ok), 18:03, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Таки да, оно хоть стандартизовано, а это пока ещё experimental.
     
  • 1.2, Аноним (5), 11:42, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    TRR prefs https://gist.github.com/bagder/5e29101079e9ac78920ba2fc718aceec
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:43, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Да да Только вот люди которые уже давно частенько смотрели на webrender знают ч... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, ksghe (?), 12:11, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Покрути, например, карты яндекса на дисплее 4К с WR и без, почувствуй разницу.
    И реши для тебя что важнее - плавность отрисовки или холодный GPU.
     
  • 2.79, Аноним (79), 17:42, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот GPU я бы нагрузил.
     
  • 2.87, Ordu (ok), 18:32, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Эти люди не замеряли общую потребляемую мощность? Мне кажется, это интереснее, чем температуры отдельных составляющих компьютера. Температуры меня как-то вообще не волнуют, пока они в пределах разумного.
     
     
  • 3.93, Аноним (3), 20:39, 14/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    1 Куда им там, они борятся с различными багами специфичные под разные ос gpu, к... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Ivan_83 (ok), 11:45, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    network.trr.uri - прописал локалхост туда, чтобы ненароком не включилось.
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 11:50, 14/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну и дурак Этот параметр как раз легко могут тебе перезаписать при обнове, ибо ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.15, Аноним (44), 13:00, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну и зачем отказываться от хорошей функции?
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 13:38, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Конечно, не стоит отказываться и выбрать в качестве DoH непременно корпорацию бобра.
     
  • 3.47, Аноним (47), 14:25, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Например я хочу что бы *.google.com ресолвились в 127.0.0.1, как это сделать с этой «хорошей» функцией? Не все пользователи хотят что бы за них решали что и как ресолвить.
     
     
  • 4.52, Ivan_83 (ok), 14:30, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну сколько можно 127.0.0.1 использовать для блокировок, это не глупо.
    Всегда пишу 0.0.0.0 - после этого софт даже не пытается подключится, он сразу знает что домен не отрезолвился и делать ничего не надо.
     
  • 3.50, Ivan_83 (ok), 14:29, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем мне это!?
    У меня стоит мой локальный unbound который делает то что мне нужно и как мне нужно.
    В частности не резолвит всякие дрянные домены типа дудльадвордс и прочие рекламы, трекеры, мусор.

    Что до майора, то местным чтобы закрыть трафик не нужен, хранить и анализировать они не могут, нетфлоу вроде 3 года хранят всего.
    При этом чужие майоры умеют анализировать и анализируют, хранят хз сколько и тп.

     
  • 1.8, timur.davletshin (ok), 11:58, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Webrender у меня странно подёргивается и на Nvidia и на Intel. Отрисовка же средствами OpenGL совершенно плавная.
     
  • 1.9, Дима Г (?), 11:59, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    Следующие шаги:
    1. Весь трафик начинает идти через сервера одной-двух компании (гугл, амазон), потому что они лучше всех резолвят через https
    2. Эти же сервера терминируют HTTPS
    3. Ваш личный сайт посчитали плохим, никто на него зайти не может
    4. Добро пожаловать в интернет 3.0
     
     
  • 2.20, Онанимус (?), 13:12, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Следующие шаги:

    Предпочитаю Гугл, товарищу майору.

     
     
  • 3.21, Дима Г (?), 13:18, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Выбор даже так не стоит. Гугл — это когда товарищ майор имеет более совершенные инструменты.
     
  • 3.30, товарищ майор (?), 13:31, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я те предпочту!
     
     
  • 4.34, dango (?), 13:39, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Звали меня, товарищ майор?
     
     
  • 5.39, Аноним (33), 13:56, 14/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Молодец, тебя конкретно не вызывал, а сам пришёл Продолжай и дальше также Прих... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.45, гугл (?), 14:24, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    правильно, а то господин оберлейтенант тоже интересуется (и ему мы тебя тоже продадим)

     
  • 3.53, Ivan_83 (ok), 14:32, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Местный майор тебя закроет просто так, ему твой трафик не нужен, писать ему его некуда, анализировать тоже.

    А вот зачем иностранному майору твой трафик ты бы лучше задумался.
    Они ведь столько усилий прилагают чтобы трафик со всего шарика к себе завернуть, думаешь это просто так?

     
  • 3.65, Анимус (?), 15:02, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Товарищу майору проще подойти к одному Гуглу и взять всю инфу, чем гоняться за каждым юзером. А Гугл - он не откажет, он ведь не хочет рынок потерять. Так что централизация майору на руку.
     
  • 1.12, Аноним (11), 12:14, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Как же блин достали этим. Грёбаные костыли. А всё из-за тормознутости некоторых "контор", которые сочиняли DNS-SEC'и и проч.
     
     
  • 2.37, Аноним (33), 13:45, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    DNS over (D)TLS уже существует RFC 7858, RFC 8310.
     
  • 1.13, Аноним (11), 12:16, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    > DNS поверх HTTPS

    Пятилетка "закостыливаний во имя прогресса"! Everything over HTTPS.

     
     
  • 2.14, A.Stahl (ok), 12:31, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Майор, ты в курсе, что ключи не обязательно распечатывать на бумаге?
     
  • 1.16, Аноним (44), 13:01, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    1. И как, оно защищает от блокировок на практике?
    2. Есть ли смысл включать WebRender на ноуте с Intel HD?
     
     
  • 2.61, timur.davletshin (ok), 14:51, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Webrender стоит попробовать, идея то хорошая. Но пока в моём случае мне не везёт, тормозит оно больше отрисовки через OpenGL. Webrender тормозит у меня на Intel и Nvidia, а в OpenGL летает  на том же железе.
     
  • 2.62, timur.davletshin (ok), 14:54, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Никак особо оно не защищает от блокировок, т.к. они по IP адресу блокируются, оно подделку DNS запросов предотвращает. Хотя у меня с DoH открывается web морда telegram, но так и висит в Connnecting... статусе.
     
  • 2.76, amonimous (?), 16:34, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На моём ноутбуке с интелом тормозит больше, греется больше, чем opengl композитор.
     
     
  • 3.81, timur.davletshin (ok), 18:05, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Абсолютно аналогичная история.
     
  • 1.17, microcoder (ok), 13:01, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > противостояния блокировкам на уровне DNS

    Интересно, а https://t.me блокирован на каком уровне? DNS или TCP/IP?

     
     
  • 2.19, microcoder (ok), 13:10, 14/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Вообщем DoH не прокатит Похоже блокировка на уровне IP https dns google c... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.22, microcoder (ok), 13:19, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А есть ли какие-то наработки, которые шифруют конечный маршрут в TCP/IP? Ну что-то типа переменного хеша получаемого от DNS вместо IP адреса который может расшифровать только адресат?
     
     
  • 3.26, Онанимус (?), 13:25, 14/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    IP пакет идет по IP адресу получателя Только примитивные блокировки режут резол... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.28, Онанимус (?), 13:27, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И это, если не вспоминать dlp системы. Там только VPN с обфускацией.
     
  • 3.54, Ivan_83 (ok), 14:34, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, IP не для этого.
     
  • 3.72, Твоя мама (?), 15:50, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > А есть ли какие-то наработки, которые шифруют конечный маршрут в TCP/IP?

    Конечно, Tor называется.

     
     
  • 4.89, пох (?), 18:40, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    более того, это единственное, для чего он на самом деле был придуман.
     
  • 4.92, microcoder (ok), 20:36, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    О! Круто! Спасибо, не знал.
     
  • 1.18, Аноним (18), 13:03, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Правильно! А то привыкли в hosts всякую ерунду прописывать и не дают нормальным трекерам да аналитикам свое шпионское дело делать.
    Мы вас всех вылечим!
     
     
  • 2.23, Онанимус (?), 13:19, 14/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    hosts уже несколько лет перестал работать По крайней мере для яндекс директ и т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.35, Аноним (18), 13:43, 14/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нет уж позвольте набросить Блокировка рекламы трекеров и прочей дряни на уровне... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.42, Онанимус (?), 14:06, 14/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Да говорю же, что все меньше и меньше работает блокировка через ДНС Кругом http... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.51, Аноним (47), 14:29, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Кругом https и джава скрипты.

    И что? Как это с DNS связано?

     
  • 3.49, Аноним (47), 14:28, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > hosts уже несколько лет перестал работать.

    С чего бы?

     
  • 3.55, Ivan_83 (ok), 14:36, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня всё работает.
    Но я пишу не в hosts а в конфиг unbound, типа так:
    ### Yandex
    local-zone: "an.yandex.ru" static
    local-zone: "analytics-slb.mobile.yandex.net" static
    local-zone: "awaps.yandex.ru" static
    local-zone: "bar-navig.yandex.ru" static
    local-zone: "button.blogs.yandex.net" static
    local-zone: "bs.yandex.ru" static
    local-zone: "certificate.mobile.yandex.net" static
    local-zone: "http-check-headers.yandex.ru" static
    local-zone: "mc.yandex.ru" static
    local-zone: "metrika.yandex.ru" static
    local-zone: "startup.mobile.yandex.net" static
    local-zone: "static-mon.yandex.net" static
    local-zone: "ysa-static.passport.yandex.ru" static
    local-zone: "ymetrica.com" static
    local-zone: "ymetrica1.com" static
    local-zone: "ymetrica2.com" static
    local-zone: "ymetrica3.com" static
    local-zone: "webvisor.com" static

    При этом скажем webvisor.com блочит не только webvisor.com но и *.webvisor.com

     
  • 1.24, ig0r (??), 13:23, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    каким образом браузер разрезолвит dns.google.com если я пропишу "https://dns.google.com/" в network.trr.uri?
     
     
  • 2.27, microcoder (ok), 13:26, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да не браузер резолвит, а сервис. Сервис отдает JSON объект в котором браузер находит IP адрес для запрашиваемого хоста. Например: https://dns.google.com/resolve?name=t.me
     
     
  • 3.31, Аноним (33), 13:34, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Он, вероятно, имел ввиду, как браузер найдёт IP самого https://dns.google.com/ по доменному имени dns.google.com
     
     
  • 4.32, microcoder (ok), 13:36, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ааа... точно, извиняюсь тогда )))
     
  • 2.41, aa (?), 14:03, 14/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    TRR prefs https gist github com bagder 5e29101079e9ac78920ba2fc718aceec networ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.29, Аноним (33), 13:28, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Что-то Мозилка протормозила, ей нужно срочно свои DNS заводить, а не дарить сати... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.43, zzz (??), 14:07, 14/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Но это же тогда придётся монетизировать как-то, свои сервера-то Т е барыжить д... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.68, Нанобот (ok), 15:06, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    вполне возможно, что именно этим они сейчас и занимаются
     
  • 1.36, Аноним (36), 13:45, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Странно, обычно они любят так:

    >Разработчики Мазилы обяжут пользователей принять участие в тестировании функции >обращения к DNS поверх HTTPS (DoH, DNS over HTTPS).

     
     
  • 2.48, гугл (?), 14:27, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    да не, что ты. Обычно они любят по другому - потестируют на малом числе пользователей, и, если наши бизнес-аналитики дают добро - тогда обяжут пользователей пользоваться, уже штатно.
    Ну конечно же, добавив  стопиццотый параметр (лучше всего скрытый), возвращающий штатное поведение ресолвинга - который выпилят еще версий через пять, но "не такие как все" уже не заметят.

     
  • 1.46, Аноним (46), 14:25, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А WebRender-то клёвый! Даже викимапия тормозить перестала. По ходу лиса таки снова торт, ну наконец-то торчиком можно будет пользоваться без слёз.
     
  • 1.56, Аноним (46), 14:47, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Дальше будет интереснее Хозяевам captive portals придётся разрешить https трафи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.57, Аноним (46), 14:48, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну и это окончательно убьёт всякую возможность на гос уровне блокировать Tor, не заблокировав DNS половине интернета.
     
  • 2.59, Аноним (46), 14:49, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ...как сейчас разрешен DNS

    имелось в виду, конечно

     
  • 1.58, Аноним (-), 14:48, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Я правильно понял, что с этой фичей провайдер не видит на какие сайты я хожу даже без VPN (имеется ввиду VPN со своим DNS-сервером)?
     
     
  • 2.60, Аноним (46), 14:49, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    yep
     
  • 2.66, rshadow (ok), 15:02, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не совсем так. По DoH ты получешь ip адрес запрошенного сайта, но потом браузер пойдет за страничкой по выданному ip. Самого сайта (домен) провайдер конечно теперь не увидит, но банить по ip все равно будет.
    По VPN провайдер видит только один ip самого впн сервера на который ходят зашифрованные запросы.
     
  • 2.70, Нанобот (ok), 15:14, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    нет. провайдер не увидит только dns-запросы, заход на сайт увидит (см. TLS SNI). ещё, в зависимости от настроек сайта, увидит или не увидит какие конкретно страницы ты открываешь на сайте
     
  • 1.63, rshadow (ok), 14:54, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Вроде DNS over TLS уже есть. Зачем пилить еще одно апи поверх HTTP? Все тоже самое и поддержка на тех же серверах. Преимущества идти в эту сторону не совсем понятны.
     
     
  • 2.73, Аноним (73), 16:06, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Для DoT тебе нужно поднять и настроить unbound или хотя бы stubby. Для DoH ты просто делаешь GET-запрос. Хоть браузером, хоть curl-ом.
     
     
  • 3.75, Moomintroll (ok), 16:26, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Для DoT тебе нужно поднять и настроить unbound или хотя бы stubby. Для DoH ты просто делаешь GET-запрос. Хоть браузером, хоть curl-ом.

    Интересно, а каким чудом без "поднять и настроить" вдруг что-то ответит на GET-запрос? Любой HTTP(S) сервер умеет отдавать DoH?

     
  • 3.82, timur.davletshin (ok), 18:07, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть надежда, что в стандартный резолвер когда-нибудь встроят. Засунули же когда-то туда всякие NIS'ы.
     
  • 1.69, Аноним (69), 15:09, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    включил эту штуку, вроде работает и то и другое.
     
  • 1.77, Я (??), 17:01, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Если у меня dnscrypt-proxy мне это надо???
    Что бы провайдер не палил подойдет или тор только спасет?
     
     
  • 2.84, 0000000000 (?), 18:20, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    нет!ты и так весь за криптован, как параноидал, живи спокойно теперь
     
  • 1.83, Аноним (46), 18:13, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Включил на последнем Mint

    layers.acceleration.force-enabled
    и
    gfx.webrender.enabled

    Перезапустил.

    Композитинг в about:support всё ещё OpenGL.

    ЧЯДНТ?

     
     
  • 2.94, Аноним (3), 20:43, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Делаешь это не на firefox nightly. Скачай бинарную сборку с сайта тормозилы.
     
  • 1.85, Аноним (85), 18:23, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >например, можно установить "https://dns.google.com/".

    А это собственно как резолвиться будет?

     
     
  • 2.91, timur.davletshin (ok), 19:03, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Мозг включи, обыкновенный резолвер никто не отменял, через него он и резолвится, а DNS over HTTPS просто на этот адрес шлёт по HTTPS запросы get, а в ответ получает ответы в JSON, которые интерпретирует как DNS и по указанным там IP тоже шлёт get'ы и получает в ответ уже HTML'ки/JS'ы.
     
  • 1.86, Аноним (86), 18:25, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Что будет со всякими сетями которые не Интернет?
    Если он не отвечает - будет откат к стандартному dns?
     
  • 1.90, Аноним (-), 18:59, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть какие-нибудь ещё приватные DoH-серверы?
     

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