14.09.2018 11:30  Mozilla тестирует DNS поверх HTTPS и применение GPU для отрисовки

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|2.7, leap42 (ok), 11:50, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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так внедряйте
я уж по рекомендаци RH ставлю на все системы unbound для кеширования, он умеет поверх https
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|3.67, AnonPlus (?), 15:05, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Вы ещё скажите "какого х браузер использует прокси в обход системы". А при использовании прокси зачастую лучше резолвить через тот же прокси.
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|4.71, zzz (??), 15:33, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Вот именно что навязывать DoH - всё равно, что заставлять всех ходить через прокси корпорации добра.
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|5.74, AnonPlus (?), 16:14, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Вот именно что навязывать DoH - всё равно, что заставлять всех ходить
> через прокси корпорации добра.
Кто ж навязывает? Галка будет (когда в релиз пойдет), хотите включайте, хотите нет. Как и с настройками отслеживания.
А бета тестеров тоже спрашивают, хотят они потестировать или нет.
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|2.64, xm (ok), 15:01, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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На уровне системы это внедрять не нужно, потому что HTTPS.
Внедрять нужно DNS-over-TLS.
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|2.10, ksghe (?), 12:11, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Покрути, например, карты яндекса на дисплее 4К с WR и без, почувствуй разницу.
И реши для тебя что важнее - плавность отрисовки или холодный GPU.
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|2.87, Ordu (ok), 18:32, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Эти люди не замеряли общую потребляемую мощность? Мне кажется, это интереснее, чем температуры отдельных составляющих компьютера. Температуры меня как-то вообще не волнуют, пока они в пределах разумного.
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|3.47, Аноним (47), 14:25, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Например я хочу что бы *.google.com ресолвились в 127.0.0.1, как это сделать с этой «хорошей» функцией? Не все пользователи хотят что бы за них решали что и как ресолвить.
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|4.52, Ivan_83 (ok), 14:30, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну сколько можно 127.0.0.1 использовать для блокировок, это не глупо.
Всегда пишу 0.0.0.0 - после этого софт даже не пытается подключится, он сразу знает что домен не отрезолвился и делать ничего не надо.
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|3.50, Ivan_83 (ok), 14:29, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Зачем мне это!?
У меня стоит мой локальный unbound который делает то что мне нужно и как мне нужно.
В частности не резолвит всякие дрянные домены типа дудльадвордс и прочие рекламы, трекеры, мусор.
Что до майора, то местным чтобы закрыть трафик не нужен, хранить и анализировать они не могут, нетфлоу вроде 3 года хранят всего.
При этом чужие майоры умеют анализировать и анализируют, хранят хз сколько и тп.
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|1.9, Дима Г (?), 11:59, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+9 +/–
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Следующие шаги:
1. Весь трафик начинает идти через сервера одной-двух компании (гугл, амазон), потому что они лучше всех резолвят через https
2. Эти же сервера терминируют HTTPS
3. Ваш личный сайт посчитали плохим, никто на него зайти не может
4. Добро пожаловать в интернет 3.0
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|3.21, Дима Г (?), 13:18, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Выбор даже так не стоит. Гугл — это когда товарищ майор имеет более совершенные инструменты.
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|3.53, Ivan_83 (ok), 14:32, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Местный майор тебя закроет просто так, ему твой трафик не нужен, писать ему его некуда, анализировать тоже.
А вот зачем иностранному майору твой трафик ты бы лучше задумался.
Они ведь столько усилий прилагают чтобы трафик со всего шарика к себе завернуть, думаешь это просто так?
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|3.65, Анимус (?), 15:02, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Товарищу майору проще подойти к одному Гуглу и взять всю инфу, чем гоняться за каждым юзером. А Гугл - он не откажет, он ведь не хочет рынок потерять. Так что централизация майору на руку.
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|2.61, timur.davletshin (ok), 14:51, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Webrender стоит попробовать, идея то хорошая. Но пока в моём случае мне не везёт, тормозит оно больше отрисовки через OpenGL. Webrender тормозит у меня на Intel и Nvidia, а в OpenGL летает на том же железе.
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|2.62, timur.davletshin (ok), 14:54, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Никак особо оно не защищает от блокировок, т.к. они по IP адресу блокируются, оно подделку DNS запросов предотвращает. Хотя у меня с DoH открывается web морда telegram, но так и висит в Connnecting... статусе.
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|2.22, microcoder (ok), 13:19, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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А есть ли какие-то наработки, которые шифруют конечный маршрут в TCP/IP? Ну что-то типа переменного хеша получаемого от DNS вместо IP адреса который может расшифровать только адресат?
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|3.55, Ivan_83 (ok), 14:36, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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У меня всё работает.
Но я пишу не в hosts а в конфиг unbound, типа так:
### Yandex
local-zone: "an.yandex.ru" static
local-zone: "analytics-slb.mobile.yandex.net" static
local-zone: "awaps.yandex.ru" static
local-zone: "bar-navig.yandex.ru" static
local-zone: "button.blogs.yandex.net" static
local-zone: "bs.yandex.ru" static
local-zone: "certificate.mobile.yandex.net" static
local-zone: "http-check-headers.yandex.ru" static
local-zone: "mc.yandex.ru" static
local-zone: "metrika.yandex.ru" static
local-zone: "startup.mobile.yandex.net" static
local-zone: "static-mon.yandex.net" static
local-zone: "ysa-static.passport.yandex.ru" static
local-zone: "ymetrica.com" static
local-zone: "ymetrica1.com" static
local-zone: "ymetrica2.com" static
local-zone: "ymetrica3.com" static
local-zone: "webvisor.com" static
При этом скажем webvisor.com блочит не только webvisor.com но и *.webvisor.com
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|1.36, Аноним (36), 13:45, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Странно, обычно они любят так:
>Разработчики Мазилы обяжут пользователей принять участие в тестировании функции >обращения к DNS поверх HTTPS (DoH, DNS over HTTPS).
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|2.48, гугл (?), 14:27, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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да не, что ты. Обычно они любят по другому - потестируют на малом числе пользователей, и, если наши бизнес-аналитики дают добро - тогда обяжут пользователей пользоваться, уже штатно.
Ну конечно же, добавив стопиццотый параметр (лучше всего скрытый), возвращающий штатное поведение ресолвинга - который выпилят еще версий через пять, но "не такие как все" уже не заметят.
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|2.57, Аноним (46), 14:48, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну и это окончательно убьёт всякую возможность на гос уровне блокировать Tor, не заблокировав DNS половине интернета.
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|2.66, rshadow (ok), 15:02, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Не совсем так. По DoH ты получешь ip адрес запрошенного сайта, но потом браузер пойдет за страничкой по выданному ip. Самого сайта (домен) провайдер конечно теперь не увидит, но банить по ip все равно будет.
По VPN провайдер видит только один ip самого впн сервера на который ходят зашифрованные запросы.
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|2.70, Нанобот (ok), 15:14, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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нет. провайдер не увидит только dns-запросы, заход на сайт увидит (см. TLS SNI). ещё, в зависимости от настроек сайта, увидит или не увидит какие конкретно страницы ты открываешь на сайте
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|1.63, rshadow (ok), 14:54, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Вроде DNS over TLS уже есть. Зачем пилить еще одно апи поверх HTTP? Все тоже самое и поддержка на тех же серверах. Преимущества идти в эту сторону не совсем понятны.
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|2.73, Аноним (73), 16:06, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Для DoT тебе нужно поднять и настроить unbound или хотя бы stubby. Для DoH ты просто делаешь GET-запрос. Хоть браузером, хоть curl-ом.
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|3.75, Moomintroll (ok), 16:26, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Для DoT тебе нужно поднять и настроить unbound или хотя бы stubby. Для DoH ты просто делаешь GET-запрос. Хоть браузером, хоть curl-ом.
Интересно, а каким чудом без "поднять и настроить" вдруг что-то ответит на GET-запрос? Любой HTTP(S) сервер умеет отдавать DoH?
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|2.91, timur.davletshin (ok), 19:03, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Мозг включи, обыкновенный резолвер никто не отменял, через него он и резолвится, а DNS over HTTPS просто на этот адрес шлёт по HTTPS запросы get, а в ответ получает ответы в JSON, которые интерпретирует как DNS и по указанным там IP тоже шлёт get'ы и получает в ответ уже HTML'ки/JS'ы.
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