14.09.2018 11:30  Mozilla тестирует DNS поверх HTTPS и применение GPU для отрисовки

Мозг включи, обыкновенный резолвер никто не отменял, через него он и резолвится, а DNS over HTTPS просто на этот адрес шлёт по HTTPS запросы get, а в ответ получает ответы в JSON, которые интерпретирует как DNS и по указанным там IP тоже шлёт get'ы и получает в ответ уже HTML'ки/JS'ы.