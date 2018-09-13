13.09.2018 11:04  Facebook открыл код распределённой системы хранения LogDevice

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|2.4, facebook (?), 12:08, 13/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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потому что мы попытались, как обычно, на php, но получалось как-то не очень.
а на пихоне это вам в гугл.
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|3.32, Аноним (32), 16:31, 13/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ваша информация устарела. Теперь в Google используют Golang.
Но не все и не везде, но почти ...
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|3.6, Аноним (3), 12:10, 13/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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сейчас тебе расскажут, что в пихоне с инпутом/оутпутом все равно работает сишный код. И вообще, на пихоне работало бы на 146% быстрее, чем на плюсах
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|3.24, Аноним (-), 14:47, 13/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Не лучше, тут лучше на Си. Я в свое время делал турбореактивный обработчик поступающих данных на Си, поэтому знаю что и как нужно делать.
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|3.16, нах (?), 13:06, 13/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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их разьве не на пихоне обычно делают? ;-)
(а, простите, на пихоне пишут файловые системы)
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|4.19, Crazy Alex (ok), 13:45, 13/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Для себя, для домашнего применения (соответственно, небольшие нагрузки) - без проблем хоть питон, хоть бейсик, если ты о Zero и подобных. Единственный критерий - удобство того, кто пишет (и сам же потом будет пользоваться).
И было бы неплохо, чтобы с энтерпрайзами такие штуки (фактически - слегка переросшие скрипты домашней автоматизации, которыми решили поделиться с другими людьми) не путали - требования совсем другие.
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|5.22, нах (?), 14:40, 13/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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а время для себя у тебя бесплатное, да?
мне вот как раз для себя хочется 10g свитч с fcoe - потому что себя жалко (и провода короткие и дорогие).
А менеджеры - "еще подождут".
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|6.29, Crazy Alex (ok), 16:28, 13/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну вот потому и питоны всякие:
а) потому что пишешь на том, что и так знаешь, а не изучаешь "идеальный" язык
б) пишешь ровно так, как тебе надо - без излишней сложности там, где она не нужна. В том числе не пытаясь экономить там, где нет (у тебя!) узких мест
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|7.28, Аноним (-), 16:13, 13/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> бутерброт
надеюсь что это были твои последние потуги что-то пытаться возразить более интеллектуальным лицам
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|6.30, нах (?), 16:28, 13/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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а зачем приковывать - он и так никуда не выйдет, "счас-счас-счас, оно досинхронизирует..."
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|7.35, Crazy Alex (ok), 16:34, 13/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Пример. Есть тысяча файлов, по 20 мегабайт каждый. Будет там разница в скорости синхронизации между питоном и сями да хоть и на сотне мегабит?
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|6.33, Crazy Alex (ok), 16:32, 13/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А ты не охренел?
Я как-то всегда считал, что если человек что-то сделал для себя и поделился с другими - то ему либо "спасибо" говорят, если пригодилось, либо игнорируют, если не нужно. Ну можно ещё предложить что-то изменить, с пониманием того, что не факт, что автор это дело примет, и это его право. А тут кто-то решил, что автор ему обязан?
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|2.15, мордокнига (?), 13:04, 13/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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все норм, там не сказано что мы обязаны это удалять - сказано что мы должны вас об этом заранее предупредить. Вы, конечно же, получали наше обновленное TOS (и, кстати, согласились с ним, о чем в logdevice есть запись)? Ну вот, на странице 68 внизу...
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|3.20, Аноним (20), 13:59, 13/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> все норм, там не сказано что мы обязаны это удалять
явно сказано. По запросу должно быть всё удалено, причём имеют право запросить подтверждение того, что удалено.
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|4.27, Василий Топоров (?), 15:57, 13/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Так вам подтвердят, что удалили. Могут даже диплом с большой собачьей медалью выдать. Только как вы проверите? В дата-центр поедете?
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|2.21, Аноним (20), 14:30, 13/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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проблема пакета яровой в том, что это прямое нарушение любых прочих законов о персональных данных....
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|3.23, товарищ майор (?), 14:45, 13/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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все норм, вы галочку поставили - ваши персональные данные перестали быть вашими, доставшись "операторам мобильной связи, компании mailru" и еще неопределенному кругу лиц (Росбанк, стандартный договор на обслуживание, нет, нельзя не подписывать) - кстати, умеет ли мэйлру удалять профили, если даже написать официальное письмо об отзыве согласия - догадайтесь сами.
спрашиваете, где галочка в законе Яровой? "так вы когда границу пересекали - что, большой красный флаг не видели?!"
но вы не волнуйтесь особо - у меня очень неплохие доходы вовсе не от торговли вашими данными, я бы на вашем месте больше по поводу мэйлру переживал.
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