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13.09.2018 11:04  Facebook открыл код распределённой системы хранения LogDevice

Facebook перевёл в разряд отрытых продуктов LogDevice, распределённую систему хранения последовательно поступающих наборов данных, таких как логи, данные мониторинга, сведения об изменении конфигурации и потоки информации о событиях. Система ориентирована на надёжное и отказоустойчивое хранение логов, обеспечивает сохранение порядка поступления записей и может масштабироваться для обработки миллионов разных логов в одном кластере хранения с интенсивностью поступления данных в несколько гигабайт в секунду. Код написан на языке С++ и опубликован под лицензией BSD.

LogDevice может адаптироваться для различных видов нагрузки. Например, может использоваться для сохранения потоков событий от особо важных подсистем, гарантируя целостность всей поступающей информации и минимальные задержки на обработку данных, или применяться для принятия больших объёмов данных для контроля тренировки систем машинного обучения. Для обеспечения отказоустойчивости все поступающие данные реплицируются на несколько узлов. Автоматически обрабатываются ситуации выхода узлов из строя и деградирования производительности узлов (данные и нагрузка перераспределяются на другие узлы). Движок локального хранения на узлах основан на RocksDB и оптимизирован как для применения жёстких дисков, так и SSD-накопителей.

В хранилище данные поступают в виде непрерывного потока записей. Запись неделима и является минимальным объектом адресации в хранилище. Каждая запись снабжена своим уникальным идентификатором последовательности (LSN - Log Sequence Number). Осуществляющее передачу логов приложение получает информацию о присвоенном LSN после подтверждения успешной записи данных в хранилище. При чтении приложению для обработки могут возвращаться сразу несколько записей, но адресация производится только на основе LSN, т.е. хранилище может вернуть N записей начиная с указанного LSN.

Хранилище работает в режиме пополнения, который допускает только добавление новых данных. Изменение и удаление не поддерживается. Хранилище рассчитано на неограниченное время хранения записей, но предусмотрена и возможность чистки устаревших данных. Для проведения чистки устаревших записей предлагается использовать урезание лога, при котором удаляются все старые данные путём отсечения части лога. Урезание логов может производиться как по команде администратора, так и автоматически через определённые промежутки времени или при потреблении заданного объёма дискового пространства.

Для управления предлагается API и утилита командной строки ldshell, поддерживающая интерфейс LDQuery (команда query) для формирования запросов данных и оценки состояния кластера при помощи конструкций в стиле SQL.

  1. Главная ссылка к новости (https://logdevice.io/blog/2018...)
  2. OpenNews: Microsoft Research открыл код быстрого хранилища в формате ключ/значение
  3. OpenNews: Выпуск распределённого отказоустойчивого хранилища LeoFS 1.4.0
  4. OpenNews: Выпуск распределённого хранилища Ceph 10.2.0
  5. OpenNews: Facebook открыл код NoSQL БД RocksDB, оптимизированной для Flash-накопителей
  6. OpenNews: Компания Apple открыла код распределённой СУБД FoundationDB
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: logdevice, log, storage, database
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  • 1.2, Аноним (2), 12:03, 13/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –6 +/
    Почему на C++ написано а не на Python/Django?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:07, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +9 +/
    еще на электроне или пыхе предложи.
     
  • 2.4, facebook (?), 12:08, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    потому что мы попытались, как обычно, на php, но получалось как-то не очень.

    а на пихоне это вам в гугл.

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 12:36, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    что-то гугл уже не очень то на питоне пишет.... Может лучше на php?
     
  • 3.32, Аноним (32), 16:31, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ваша информация устарела. Теперь в Google используют Golang.
    Но не все и не везде, но почти ...
     
  • 2.5, captcha 20168 (?), 12:08, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > с интенсивностью поступления данных в несколько гигабайт в секунду
     
     
  • 3.6, Аноним (3), 12:10, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    сейчас тебе расскажут, что в пихоне с инпутом/оутпутом все равно работает сишный код. И вообще, на пихоне работало бы на 146% быстрее, чем на плюсах
     
  • 2.8, Попугай Кеша (?), 12:24, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Какой хороший вброс! Он мне по душе!
     
  • 2.13, logo.sys (?), 12:42, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше на asm
     
     
  • 3.24, Аноним (-), 14:47, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не лучше, тут лучше на Си. Я в свое время делал турбореактивный обработчик поступающих данных на Си, поэтому знаю что и как нужно делать.
     
     
  • 4.34, Аноним (32), 16:32, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну и как у них решение по сравнению с вашим? Выше ерешние в откуытом доступе?
     
  • 2.14, Crazy Alex (ok), 12:47, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Потому что продакшн-решение для хайлоада?
     
     
  • 3.16, нах (?), 13:06, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    их разьве не на пихоне обычно делают? ;-)

    (а, простите, на пихоне пишут файловые системы)

     
     
  • 4.19, Crazy Alex (ok), 13:45, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Для себя, для домашнего применения (соответственно, небольшие нагрузки) - без проблем хоть питон, хоть бейсик, если ты о Zero и подобных. Единственный критерий - удобство того, кто пишет (и сам же потом будет пользоваться).

    И было бы неплохо, чтобы с энтерпрайзами такие штуки (фактически - слегка переросшие скрипты домашней автоматизации, которыми решили поделиться с другими людьми) не путали - требования совсем другие.

     
     
  • 5.22, нах (?), 14:40, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а время для себя у тебя бесплатное, да?

    мне вот как раз для себя хочется 10g свитч с fcoe - потому что себя жалко (и провода короткие и дорогие).
    А менеджеры - "еще подождут".

     
     
  • 6.29, Crazy Alex (ok), 16:28, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну вот потому и питоны всякие:

    а) потому что пишешь на том, что и так знаешь, а не изучаешь "идеальный" язык
    б) пишешь ровно так, как тебе надо - без излишней сложности там, где она не нужна. В том числе не пытаясь экономить там, где нет (у тебя!) узких мест

     
  • 5.25, Аноним (25), 15:18, 13/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    И наручниками того, кто такое пишет и такими критериями руководствуется, дома к ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.26, Аноним (26), 15:33, 13/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    А тебе плеточку выдать, чтобы мог объяснить всю глубину заблуждения и замотивиро... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.28, Аноним (-), 16:13, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > бутерброт

    надеюсь что это были твои последние потуги что-то пытаться возразить более интеллектуальным лицам

     
  • 6.30, нах (?), 16:28, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а зачем приковывать - он и так никуда не выйдет, "счас-счас-счас, оно досинхронизирует..."

     
     
  • 7.35, Crazy Alex (ok), 16:34, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Пример. Есть тысяча файлов, по 20 мегабайт каждый. Будет там разница в скорости синхронизации между питоном и сями да хоть и на сотне мегабит?
     
  • 6.33, Crazy Alex (ok), 16:32, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А ты не охренел?

    Я как-то всегда считал, что если человек что-то сделал для себя и поделился с другими - то ему либо "спасибо" говорят, если пригодилось, либо игнорируют, если не нужно. Ну можно ещё предложить что-то изменить, с пониманием того, что не факт, что автор это дело примет, и это его право. А тут кто-то решил, что автор ему обязан?

     
  • 1.7, Аноним (7), 12:15, 13/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Семантику exect once поддерживает?
     
  • 1.9, Аноним (9), 12:27, 13/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    а фильтровать логи при просмотре как они предлагают?
     
  • 1.10, MPEG LA (ok), 12:34, 13/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    там что даже индексов нету?
     
  • 1.12, logo.sys (?), 12:41, 13/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Неудаляемые значит... А как же GDPR? :)
     
     
  • 2.15, мордокнига (?), 13:04, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    все норм, там не сказано что мы обязаны это удалять - сказано что мы должны вас об этом заранее предупредить. Вы, конечно же, получали наше обновленное TOS (и, кстати, согласились с ним, о чем в logdevice есть запись)? Ну вот, на странице 68 внизу...

     
     
  • 3.20, Аноним (20), 13:59, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > все норм, там не сказано что мы обязаны это удалять

    явно сказано. По запросу должно быть всё удалено, причём имеют право запросить подтверждение того, что удалено.

     
     
  • 4.27, Василий Топоров (?), 15:57, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так вам подтвердят, что удалили. Могут даже диплом с большой собачьей медалью выдать. Только как вы проверите? В дата-центр поедете?
     
     
  • 5.31, мордокнига (?), 16:30, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    эммм, мы конечно рады что вы так думаете, но один ирландский парнишка оказался поумнее :-(

     
  • 1.18, Аноним (18), 13:35, 13/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Во, для пакета яровой можно адаптировать %-)
     
     
  • 2.21, Аноним (20), 14:30, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    проблема пакета яровой в том, что это прямое нарушение любых прочих законов о персональных данных....
     
     
  • 3.23, товарищ майор (?), 14:45, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    все норм, вы галочку поставили - ваши персональные данные перестали быть вашими, доставшись "операторам мобильной связи, компании mailru" и еще неопределенному кругу лиц (Росбанк, стандартный договор на обслуживание, нет, нельзя не подписывать) - кстати, умеет ли мэйлру удалять профили, если даже написать официальное письмо об отзыве согласия - догадайтесь сами.

    спрашиваете, где галочка в законе Яровой? "так вы когда границу пересекали - что, большой красный флаг не видели?!"

    но вы не волнуйтесь особо - у меня очень неплохие доходы вовсе не от торговли вашими данными, я бы на вашем месте больше по поводу мэйлру переживал.

     

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