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|2.4, zluka.ua (?), 12:21, 13/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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считаю это придиркой
оно распространяется под лицензией GPL.
если было платным - тогда можно этот вопрос задавать
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|2.14, Тот Самый Мюнхгаузен (?), 16:06, 13/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Вопрос знатокам.
Как глобально настраивается внешний вид софта на Tk? Чтобы все Tk-софтины имели более симпатичный вид.
Знаю, что он давно поддерживает темы, но не могу понять, как (в каком файле какую опцию) явно указать - чтобы нужную тема\шрифт(ы) использовалась по умолчанию.
Спасибо!
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|2.11, Аноним (6), 14:54, 13/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Это Линукс, детка. Тут всё такое. Даже фон этого сайта цвета толи мочи, толи поноса. Под Windows всё куда как симпатичнее выглядит.
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|4.16, Аноним (6), 16:31, 13/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну я и говорю: сайт про Линукс, цвета соответствуют содержанию. Открой apple.com или microsoft.com.
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