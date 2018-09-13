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12.09.2018 23:34  Rac GUI - многоплатформенный GUI для управления кластером серверов 1С:Предприятия

В рамках проекта Rac GUI подготовлен графический интерфейс, позволяющий полноценно управлять кластером серверов "1С:Предприятие" и размещаемыми в нём информационными базами. Функциональность повторяет родную оснастку от 1С. В процессе работы используется консольная утилита rac и сервис ras, поставляемые в пакете 1c-server. Работа проверена в Linux и Windows. Код написан на Tcl/Tk и распространяется под лицензией GPL. Сборки доступны в форматах RPM, DEB и EXE.



  1. Главная ссылка к новости (https://bitbucket.org/svk28/ra...)
  2. OpenNews: Инициатива по локализации открытого бухгалтерского пакета Дебет+
  3. OpenNews: Новая версия свободной системы SalesPlatform Vtiger CRM поддерживает интеграцию с 1С
  4. OpenNews: Финальная версия платформы 1С:Предприятие 8.3 с реализацией полноценной поддержки Linux
  5. OpenNews: Обновление адаптированной для 1С сборки СУБД PostgreSQL
  6. OpenNews: В новой версии 1C сделан значительный шаг навстречу платформе Linux
Автор новости: svk28
Тип: Программы
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  • 1.1, Иван Семеныч (?), 12:05, 13/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +5 +/
    > 1C
    > Рак

    Иронично.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:11, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    remote administration client/server = rac/ras
     
  • 1.2, анон (?), 12:06, 13/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Ндааа ... название "рак" как бы намекает ...
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:09, 13/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    сертифицирован 1с?
     
     
  • 2.4, zluka.ua (?), 12:21, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    считаю это придиркой
    оно распространяется под лицензией GPL.
    если было платным - тогда можно этот вопрос задавать
     
  • 2.5, Аноним (6), 13:09, 13/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    1С выпустило под Линукс две консольные утилиты rac и ras Это - графическая обо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним (7), 14:12, 13/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Tcl/Tk > 8.6.8, штатно в центосе и федоре уже не поставишь.
     
  • 1.8, xm (ok), 14:14, 13/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ой, какой теперь тактикль симпатичный
     
     
  • 2.14, Тот Самый Мюнхгаузен (?), 16:06, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вопрос знатокам.

    Как глобально настраивается внешний вид софта на Tk? Чтобы все Tk-софтины имели более симпатичный вид.

    Знаю, что он давно поддерживает темы, но не могу понять, как (в каком файле какую опцию) явно указать - чтобы нужную тема\шрифт(ы) использовалась по умолчанию.

    Спасибо!

     
  • 1.9, ыы (?), 14:34, 13/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Вырвиглазненько...
     
     
  • 2.11, Аноним (6), 14:54, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Это Линукс, детка. Тут всё такое. Даже фон этого сайта цвета толи мочи, толи поноса. Под Windows всё куда как симпатичнее выглядит.
     
     
  • 3.12, rshadow (ok), 15:13, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Под Windows всё куда как симпатичнее

    Открыл сайт под виндой, все такой же цвет фона мочи. =(

     
     
  • 4.16, Аноним (6), 16:31, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну я и говорю: сайт про Линукс, цвета соответствуют содержанию. Открой apple.com или microsoft.com.
     
  • 1.10, Аноним (10), 14:54, 13/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Tcl/Tk

    Питонисты усматривают покушение и негодуют.

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 15:54, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Больше их негодовать будут QMLщики.
     
  • 1.15, Аноним (15), 16:13, 13/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Как можно было на Кутях такое вырвиглазие сделать?
     

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