Вопрос знатокам. Как глобально настраивается внешний вид софта на Tk? Чтобы все Tk-софтины имели более симпатичный вид. Знаю, что он давно поддерживает темы, но не могу понять, как (в каком файле какую опцию) явно указать - чтобы нужную тема\шрифт(ы) использовалась по умолчанию. Спасибо!

