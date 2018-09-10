10.09.2018 20:19  Уязвимость в NoScript 5.x, позволяющая обойти отключение JavaScript в Tor Browser 7.x

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|2.7, Аноним (1), 20:45, 10/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ага, вижу:
"Уязвимость вызвана исправлением, добавленном весной прошлого года в составе выпуска 5.0.4".
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|2.8, Уехавший (?), 21:07, 10/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–7 +/–
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Ага, который ломает 99% всех сайтов. Очень приятно заполнять огромную форму, которая потом тупо никуда невозможно отправить.
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|2.9, AnonPlus (?), 21:12, 10/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Пользователям TB всё равно уже обновление до 8.0 прилетело, а эта версия поддерживает WebExt. Ну а если пользователь беспокоится о своей анонимности, но сидит на неподдерживаемом браузере... это не очень умный пользователь.
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|2.10, пох (?), 21:14, 10/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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те, кто позволили мурзиле себе что-то там разрешать или запрещать - должны же страдать?
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|4.17, Michael Shigorin (ok), 23:27, 10/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Никто никому ничего не должен.
> Чем вы раньше это поймёте, тем лучше будете жить.
В жизни есть одна интересная точка, тем не менее...
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