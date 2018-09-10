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10.09.2018 20:19  Уязвимость в NoScript 5.x, позволяющая обойти отключение JavaScript в Tor Browser 7.x

Компания Zerodium, скупающая сведения о ранее неизвестных уязвимостях в Tor Browser, раскрыла информацию об уязвимости в Tor Browser 7.x, позволяющей обойти запрет выполнения JavaScript-кода при выборе режима 'Safest'. Проблема присутствует в классической ветке дополнения NoScript 5.x, которое входит в состав Tor Browser. Уязвимость не проявляется в ветках Tor Browser 8.x и NoScript 10.x, переведённых на технологию WebExtension.

Как оказалось, NoScript 5.x не блокирует выполнения JavaScript кода в случае загрузки скриптов с некорректным Content-Type, который, тем не менее, воспринимается браузером. В частности, при отдаче страницы с "Content-Type: text/html;/json" код JavaScript будет выполнен даже при включении режима полной блокировки скриптов в NoScript. Уязвимость вызвана исправлением, добавленным весной прошлого года в составе выпуска 5.0.4 для решения проблемы с невозможностью просмотра файлов в формате JSON при отключённом JavaScript.

Разработчики NoScript оперативно выпустили обновление 5.1.8.7 в котором устранили выявленную уязвимость. Так как компания Mozilla прекратила приём обновлений для старых дополнений в каталог AMO и, соответственно, не позволяет сформировать цифровую подпись, для ручной установки обновления XUL-дополнения в старых версиях Firefox в about:config следует деактивировать параметр xpinstall.signatures.required. Проект Tor пока не сформировал обновление ветки Tor Browser 7.x, поддержка которой формально уже прекращена.

  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/Zerodium/s...)
  2. OpenNews: Zerodium готов выплатить миллион долларов за 0-day уязвимости в Tor Browser
  3. OpenNews: Обновление Tor Browser 6.0.7 и Firefox 50.0.2 с устранением 0-day уязвимости
  4. OpenNews: В Tor Browser устранена уязвимость, допускавшая прямое соединение в обход Tor
  5. OpenNews: В Tor Browser 7.0.9 устранена уязвимость, раскрывающая реальный IP-адрес
  6. OpenNews: Новые версии Tor с устранением уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: tor, noscript
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  • 1.1, Аноним (1), 20:23, 10/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    > Проблема присутствует в классической ветке дополнения NoScript 5.x

    Интересно, а до NoScript 5.x дырка была?

     
     
  • 2.7, Аноним (1), 20:45, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ага, вижу:
    "Уязвимость вызвана исправлением, добавленном весной прошлого года в составе выпуска 5.0.4".
     
  • 2.18, Аноним (-), 23:45, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Как бы новость ниочем. Tor 8 вышел несколько дней назад. Кто не обновился - ССЗБ.
     
  • 1.2, Аноним (2), 20:25, 10/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    > Проблема не проявляется ... на WebExtention

    Ну чо, не зря переходили

     
     
  • 2.19, Аноним (-), 23:47, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    И правда, а еще новый Tor очень быстро работает, ибо Quantum.
     
  • 1.3, Аноним (-), 20:29, 10/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    >noscript

    зачем оно нужно, когда есть umatrix?

     
     
  • 2.8, Уехавший (?), 21:07, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –7 +/
    Ага, который ломает 99% всех сайтов. Очень приятно заполнять огромную форму, которая потом тупо никуда невозможно отправить.
     
     
  • 3.20, Аноним (-), 23:47, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Пользуюсь 2 года, ничего не ломает.
     
  • 1.4, Аноним (4), 20:37, 10/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Значит ли это, что в новых ветках ещё более серьёзная уязвимость, ради создания ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, A.Stahl (ok), 20:42, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нет, это значит лишь что земляной диск покоится не на восьми слонах, а лишь на 2пи слонах.
     
  • 1.5, НяшМяш (ok), 20:38, 10/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Красавчики, дождались когда Мозилла запретит старые дополнения обновлять и раскрыли уязвимость.
     
     
  • 2.9, AnonPlus (?), 21:12, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Пользователям TB всё равно уже обновление до 8.0 прилетело, а эта версия поддерживает WebExt. Ну а если пользователь беспокоится о своей анонимности, но сидит на неподдерживаемом браузере... это не очень умный пользователь.
     
     
  • 3.11, Аноним (4), 21:51, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    новый - не значит "лучший". Новый в данном случае - "с новыми зондами".
     
     
  • 4.14, Аноним (-), 23:01, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно обновить накрайняк NoScript в ТВ 7
    ибо 8 версия тяжелая для старых машин
     
  • 2.10, пох (?), 21:14, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    те, кто позволили мурзиле себе что-то там разрешать или запрещать - должны же страдать?

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 22:28, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Никто никому ничего не должен.
    Чем вы раньше это поймёте, тем лучше будете жить.
     
     
  • 4.17, Michael Shigorin (ok), 23:27, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Никто никому ничего не должен.
    > Чем вы раньше это поймёте, тем лучше будете жить.

    В жизни есть одна интересная точка, тем не менее...

     
  • 1.13, Аноним (13), 22:31, 10/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    https://onpon4.github.io/articles/kill-js.html
     
     
  • 2.15, Аноним (-), 23:02, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что это??
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 23:06, 10/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Да не обращай внимания чувак ошибочно думает, что если полностью отказаться от ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.22, Майор (??), 23:50, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Призываете? А это 282, дорогой товарищ...
     
  • 3.21, Аноним (-), 23:49, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не открывайте, из-за нее мой брат...
     

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