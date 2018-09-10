10.09.2018 20:19  Уязвимость в NoScript 5.x, позволяющая обойти отключение JavaScript в Tor Browser 7.x

Компания Zerodium, скупающая сведения о ранее неизвестных уязвимостях в Tor Browser, раскрыла информацию об уязвимости в Tor Browser 7.x, позволяющей обойти запрет выполнения JavaScript-кода при выборе режима 'Safest'. Проблема присутствует в классической ветке дополнения NoScript 5.x, которое входит в состав Tor Browser. Уязвимость не проявляется в ветках Tor Browser 8.x и NoScript 10.x, переведённых на технологию WebExtension.

Как оказалось, NoScript 5.x не блокирует выполнения JavaScript кода в случае загрузки скриптов с некорректным Content-Type, который, тем не менее, воспринимается браузером. В частности, при отдаче страницы с "Content-Type: text/html;/json" код JavaScript будет выполнен даже при включении режима полной блокировки скриптов в NoScript. Уязвимость вызвана исправлением, добавленным весной прошлого года в составе выпуска 5.0.4 для решения проблемы с невозможностью просмотра файлов в формате JSON при отключённом JavaScript.

Разработчики NoScript оперативно выпустили обновление 5.1.8.7 в котором устранили выявленную уязвимость. Так как компания Mozilla прекратила приём обновлений для старых дополнений в каталог AMO и, соответственно, не позволяет сформировать цифровую подпись, для ручной установки обновления XUL-дополнения в старых версиях Firefox в about:config следует деактивировать параметр xpinstall.signatures.required. Проект Tor пока не сформировал обновление ветки Tor Browser 7.x, поддержка которой формально уже прекращена.



