10.09.2018 11:09  Выпуск облачного хранилища Nextcloud 14

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|6.19, Аноним (19), 13:42, 10/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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В МВД ни разу не воинские звания , а специальные звания. И "майор" - только в армии. А в МВД - именно "майор МВД".
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|3.15, Аноним (-), 13:23, 10/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+12 +/–
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А зачем говорить глупости? Сравнивать NC с существующими решениями как раз полезно, т.к. существующие решения не дают тебе ни безопасности, ни гарантий от слива твоих данных. А про т.н. "шифрование" - видели, знаем...
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|3.18, Антон (??), 13:40, 10/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+8 +/–
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Действительно, в NC 2 ТБ места бесплатно и много функций которых нет в других облаках вроде синхронизации контактов, календаря и видеозвонков.
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|2.48, Аноним (-), 15:04, 10/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Я сделал то же самое после того, как заблокировали мое мыло на яндексе и попросили идентифицироваться под предлогом что меня взломали)
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|5.52, Аноним (52), 16:13, 10/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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"Человек, который не разбирается в unix-подобных системах" докер где возьмёт? Если разворачивать где-то на хостинге, то какой смысл в собственном облаке?
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|6.55, Ананист (?), 16:36, 10/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Есть возможность зашифровать файлы, у провайдера доступа к ним не будет, при этом пользоваться юзеру будет также удобно, как и прежде, чего не добиться в связке vercrypt+яндекс диск и прочие
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|3.22, Аноним (2), 13:46, 10/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>поставил да работай
Настроил конфиг, сгенерировал сертификат - да это же проще простого, даже домохозяйка справится!
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|1.12, Алекс Манс (?), 13:16, 10/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+21 +/–
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Мы Nextcloud используем больше 5 лет и очень довольны! Разрабатываем игры, команда раскидана по всей России. IRL встречаемся раз в пол года, а все взаимодействие организованно через открытое ПО - мессенджер, облако, хранилище исходников, система багтрекинга, и даже система общей работы с документами через CollaboraOnline - шикарная вещь, а в последние годы очень сильно развивается. Надо ли говорить, сколько бабла мы сэкономили от перехода с проприетарщины на открытое ПО. Вобщем, всем советуем!
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|2.50, Jack of all trades (?), 15:58, 10/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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А можно к Вам в команду? Звучит весьма привлекательно, давно хотелось работать в среде единомышленников. Программист без узкой специализации, от веба и питона до низкоуровневого си. diahi@inbox.ru
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|2.26, Аноним (2), 13:57, 10/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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>хотелось бы вме остальное
DAVdroid - календарь, задачи, контакты
Клиенты из F-Droid - чаты, облако, видео
Dandelion - социалочка
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|2.58, нах (?), 16:45, 10/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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а ничего, что сифак этот - просто файлшара/синк, предназначенная в основном для десктопов, а nextcloud - именно облачный сервис, позволяющий и телефонную книжку ссинкать между мабилами, и фоточками поделиться с шибкоумным телевизором?
ну и разумеется он быстрее - у него webdav дополнительная фича, а не основной протокол (тот подозрительно смахивает на rsync ;-)
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|1.59, Попугай Кеша (?), 16:48, 10/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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А есть взять RPI 3 + NextCloud. Как производительность? К слову, если подключить 2 HDD и настроить репликацию с одного на другой. Через что лучше?
Обычный cp -r через cron? ) Или что удобнее есть?
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|3.67, Попугай Кеша (?), 17:29, 10/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Да не. Тут такое дело. RPi 3 уже есть. В свое время пожмотился на Synology. Руки есть, думаю. Попробую сам смастерить. Дешевле выйдет.
А какой адекватный мини-пк рекомендуете? Сложно ли RAID настраивать?
Стоит ли на RPi заморачиваться с RAID или с cron-ом, как я описал выше. можно обойтись?
Заранее спасибо за ответ (если найдете время написать)
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