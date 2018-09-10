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10.09.2018 11:09  Выпуск облачного хранилища Nextcloud 14

После семи месяцев разработки представлен выпуск облачной платформы Nextcloud 14, развивающейся как форк проекта ownCloud, созданный основными разработчиками данной системы. Nextcloud и ownCloud позволяют на своих серверных системах развернуть полноценное облачное хранилище с поддержкой синхронизации и обмена данными. Ключевым отличием Nextcloud от ownCloud является намерение предоставить в едином открытом продукте все расширенные возможности, ранее поставляемые только в коммерческой версии ownCloud. Исходные тексты Nextcloud, как и ownCloud, распространяются под лицензией AGPL.

Nextcloud предоставляет средства для обеспечения совместного доступа, версионный контроль изменений, поддержку воспроизведения медиаконтента и просмотра документов прямо из web-интерфейса, возможность синхронизации данных между разными машинами, возможность просмотра и редактирования данных с любого устройства в любой точке сети. Доступ к данным может быть организован как при помощи web-интерфейса, так и с использованием протокола WebDAV и его расширений CardDAV и CalDAV. В отличие от сервисов Google Drive, Dropbox, Яндекс.Диск и box.net, проекты ownCloud и Nextcloud дают пользователю полный контроль над своими данными - информация не привязывается ко внешним закрытым облачным системам хранения, а размещается на подконтрольном пользователю оборудовании. Сервер Nextcloud можно развернуть на любом хостинге, поддерживающем выполнение PHP-скриптов и предоставляющем доступ к SQLite, MariaDB/MySQL или PostgreSQL.

В новом выпуске:

  • Добавлена возможность видеоверификации доступа к контенту, при которой пользователь может предоставить в совместный доступ ресурс, загрузить который можно только после предварительного подтверждения личности при помощи видеовызова. При использовании новой схемы верификации получателю передаётся ссылка на совместный ресурс, при попытке открытии которого вместо вывода формы ввода пароля устанавливается сеанс видеосвязи с отправителем и доступ открывается (передаётся пароль) только если отправитель удостоверился, что на другом конце именно тот, кому адресовалась передача. Например, таким способом врач может передать пациенту результаты обследования с гарантией, что их увидит именно пациент, а не один из родственников, имеющих доступ к компьютеру;

  • Добавлен режим прохождения двухфакторной аутентификации при помощи мессенджеров Signal или Telegram. Возможность реализована в виде нового провайдера аутентификации "gateway", который отправляет код подтверждения не по SMS, а в виде сообщения через Signal или Telegram. Кроме того, в новой версии обеспечена возможность прохождения двухфакторной аутентификации через NFC при помощи брелока Yubikey NEO;
  • Улучшена поддержка аутентификации при помощи SAML и Kerberos, в том числе теперь можно проводить аутентификацию на серверах Samba при помощи Kerberos. В Nextcloud SAML добавлена возможность работы сразу с несколькими провайдерами идентификации, что позволяет сочетать локальную базу пользователей с системами централизованной аутенитификации, поддерживающими SAML;
  • Проведена работа по выполнению требований Общего регламента по защите данных (GPDR), принятого в Евросоюзе для усиления защиты персональных данных. В новой версии добавлен модуль Data Protection Confirmation и отдельный файл с логом аудита, дополнившие ранее предлагаемый модуль Nextcloud Compliance Kit;
  • Добавлена поддержка алгоритма хэширования паролей ARGON2I, несколько лет назад победившего на конкурсе Password Hashing Competition;
  • Добавлена функция совместного доступа к заметкам;
  • Реализована поддержка поиска в содержимом комментариев;
  • Добавлена возможность восстановления удалённых групп ресурсов, к которым был предоставлен совместный доступ;
  • Продолжена работа по усовершенствованию средств для построения объединённых систем (Federation);
  • Внесены многочисленные мелкие улучшения в интерфейс пользователя, заметно улучшена реализация боковой панели.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/nextcloud/s...)
  2. OpenNews: Выпуск облачного хранилища Nextcloud 13
  3. OpenNews: Релиз облачного хранилища Nextcloud 12, форка ownCloud
  4. OpenNews: Выпуск облачного хранилища Nextcloud 11, форка ownCloud
  5. OpenNews: Выпуск ownCloud 9.0, платформы для создания облачных хранилищ в стиле Dropbox
  6. OpenNews: Основатель и ключевые разработчики ownCloud создали форк проекта
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nextcloud, owncloud
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  • 1.1, Аноним (-), 12:43, 10/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +9 +/
    Удалил яндекс диск и гугл диск. Облако огонь и без майора!
     
     
  • 2.3, Минона (ok), 12:49, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    майора понизили до капитана.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 13:01, 10/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Звание уже давно указывает на выполняемую работу и никак не связано с успехами п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 13:05, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Прапорщик где?
     
     
  • 5.14, Аноним (7), 13:22, 10/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Речь НЕ про армию В СССР РФ принято чтобы все сотрудники МВД имели воинские зва... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.16, rshadow (ok), 13:33, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Очевидно для простой и наглядной иерархии. Особенно важной в военное время.
     
     
  • 7.17, A.Stahl (ok), 13:36, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, в военное время очень важно понимать кто главнее -- шеф-повар или дворник.
     
  • 6.19, Аноним (19), 13:42, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    В МВД ни разу не воинские звания , а специальные звания. И "майор" - только в армии. А в МВД - именно "майор МВД".
     
     
  • 7.70, Аноним (7), 17:50, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вообще-то, "майор полиции". И через классный чин он идентичен армейскому майору.
     
  • 6.33, нах (?), 14:23, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    спасибо за подробные разъяснения, товарищ майор-мвд, пригодятся.

     
  • 3.8, Аноним (7), 13:04, 10/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    В США Европе начиная с капитана идёт исключительно кабинетная работа, поэтому на... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 13:57, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Напомнили за хороший сериал, будет теперь, что по утрам смотреть)
     
  • 4.39, Аноним (-), 14:44, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Т.е. капитан там вроде секретарши?
     
  • 3.13, Аноним (-), 13:20, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, майора полностью отформатировали.
     
  • 2.11, Catwoolfii (ok), 13:13, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –6 +/
    Зачем сравнивать теплое с мягким?
     
     
  • 3.15, Аноним (-), 13:23, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +12 +/
    А зачем говорить глупости? Сравнивать NC с существующими решениями как раз полезно, т.к. существующие решения не дают тебе ни безопасности, ни гарантий от слива твоих данных. А про т.н. "шифрование" - видели, знаем...
     
  • 3.18, Антон (??), 13:40, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Действительно, в NC 2 ТБ места бесплатно и много функций которых нет в других облаках вроде синхронизации контактов, календаря и видеозвонков.
     
  • 2.40, Аноним (-), 14:45, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Все правильно сделал! Гнать майора поганой метлой по всем электронным фронтам!
     
  • 2.48, Аноним (-), 15:04, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Я сделал то же самое после того, как заблокировали мое мыло на яндексе и попросили идентифицироваться под предлогом что меня взломали)
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:44, 10/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Как настроить серверную часть Nextcloud человеку,который не разбирается в unix-подобных системах? Есть понятные мануалы?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:50, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть готовые к запуску образы. Просто бери и пользуй
     
     
  • 3.24, Аноним (2), 13:54, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Где их взять? На оф. сайте их нет
     
     
  • 4.31, powershell (ok), 14:05, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    На офф гитхабе есть офф докер-композ файлы которые тебе поднимают все одной командой докер-композ ап.
     
     
  • 5.52, Аноним (52), 16:13, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "Человек, который не разбирается в unix-подобных системах" докер где возьмёт? Если разворачивать где-то на хостинге, то какой смысл в собственном облаке?
     
     
  • 6.55, Ананист (?), 16:36, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть возможность зашифровать файлы, у провайдера доступа к ним не будет, при этом пользоваться юзеру будет также удобно, как и прежде, чего не добиться в связке vercrypt+яндекс диск и прочие
     
  • 6.57, нах (?), 16:39, 10/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    как вы не понимаете - он борец с системой и не-такой-как-все Ну и да, правильны... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:51, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Товарищ майор, вы имели ввиду понятые мануалы?
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 14:39, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не подсказывай! :D
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:05, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А её надо настраивать? Поставил да работай.
     
     
  • 3.22, Аноним (2), 13:46, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >поставил да работай

    Настроил конфиг, сгенерировал сертификат - да это же проще простого, даже домохозяйка справится!

     
  • 2.21, Аноним (21), 13:46, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://github.com/nextcloud/vm
     
  • 2.38, Аноним (-), 14:43, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что ты там настраивать собрался?
     
  • 2.53, имя (?), 16:15, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    конечно https://docs.nextcloud.com
     
  • 2.56, Ананист (?), 16:37, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тут по шагам расписано:
    https://habr.com/post/410011/
     
  • 2.62, Medar (?), 17:17, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть snap пакет. https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-configure-
     
  • 2.71, Аноним (2), 17:51, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Всем спасибо!
     
  • 2.73, Аноним (73), 18:12, 10/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    У некоторых QNAPовских NAS ов есть возможность поставить App с OwnCloud из репоз... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним (5), 12:51, 10/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Максимально простой способ https://www.turnkeylinux.org/nextcloud
     
  • 1.12, Алекс Манс (?), 13:16, 10/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +21 +/
    Мы Nextcloud используем больше 5 лет и очень довольны! Разрабатываем игры, команда раскидана по всей России. IRL встречаемся раз в пол года, а все взаимодействие организованно через открытое ПО - мессенджер, облако, хранилище исходников, система багтрекинга, и даже система общей работы с документами через CollaboraOnline - шикарная вещь, а в последние годы очень сильно развивается. Надо ли говорить, сколько бабла мы сэкономили от перехода с проприетарщины на открытое ПО. Вобщем, всем советуем!
     
     
  • 2.50, Jack of all trades (?), 15:58, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А можно к Вам в команду? Звучит весьма привлекательно, давно хотелось работать в среде единомышленников. Программист без узкой специализации, от веба и питона до низкоуровневого си. diahi@inbox.ru
     
  • 1.23, Аноним (23), 13:54, 10/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Организовал пол года назад своё хранилище на своём домашнем сервачке ИЗБАВИЛСЯ О... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.26, Аноним (2), 13:57, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >хотелось бы вме остальное

    DAVdroid - календарь, задачи, контакты
    Клиенты из F-Droid - чаты, облако, видео
    Dandelion - социалочка

     
     
  • 3.61, Попугай Кеша (?), 16:53, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как дела в Diaspora?
    Много ли людей?
     
     
  • 4.72, Аноним (2), 17:53, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    К сожалению, пустовато
     
  • 1.25, Вася (??), 13:55, 10/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    У Nextcloud есть аналог Evernote ? Чтобы был нормальный редактор, без wiki-синтаксиса ?
     
     
  • 2.28, Аноним (2), 13:58, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Nextcloud Notes
     
     
  • 3.29, Вася (??), 14:01, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Написал же:"редактор, без wiki-синтаксиса"
     
     
  • 4.32, Аноним (2), 14:12, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Он работает через caldav, синтаксиса быть там не может. Или я путаю...
     
  • 1.36, Аноним (36), 14:40, 10/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –7 +/
    Слишком тяжелый по зависимостям. Сифайл легче и проще поднять.
    Не использую докер.
     
     
  • 2.49, Снапкрафтер (?), 15:34, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    https://snapcraft.io/nextcloud
    snap install nextcloud
     
     
  • 3.54, iPony (?), 16:19, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Во, вот это правильно
     
     
  • 4.60, Аноним (60), 16:49, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Какахи должны работать внутри песочницы.
     
  • 3.77, Аноним (36), 19:04, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, спасибо. Сами пользуйтесь.
     
  • 1.51, Аноним (51), 16:00, 10/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    использовал Nextcloud, но перешел потом на seafile
    причины....seafile более быстрее и стабтльнее работает.
     
     
  • 2.58, нах (?), 16:45, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а ничего, что сифак этот - просто файлшара/синк, предназначенная в основном для десктопов, а nextcloud - именно облачный сервис, позволяющий и телефонную книжку ссинкать между мабилами, и фоточками поделиться с шибкоумным телевизором?

    ну и разумеется он быстрее - у него webdav дополнительная фича, а не основной протокол (тот подозрительно смахивает на rsync ;-)

     
  • 1.59, Попугай Кеша (?), 16:48, 10/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А есть взять RPI 3 + NextCloud. Как производительность? К слову, если подключить 2 HDD и настроить репликацию с одного на другой. Через что лучше?

    Обычный cp -r через cron? ) Или что удобнее есть?

     
     
  • 2.64, Анонимчег (?), 17:19, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Юсб 2.0? Говно дело, медленно как в прошлом веке.
     
  • 2.66, Аноним (23), 17:24, 10/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Работает, но не так как моглось бы Если уже есть рпи3 - поиграться можно Но по... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.67, Попугай Кеша (?), 17:29, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да не. Тут такое дело. RPi 3 уже есть. В свое время пожмотился на Synology. Руки есть, думаю. Попробую сам смастерить. Дешевле выйдет.

    А какой адекватный мини-пк рекомендуете? Сложно ли RAID настраивать?

    Стоит ли на RPi заморачиваться с RAID или с cron-ом, как я описал выше. можно обойтись?

    Заранее спасибо за ответ (если найдете время написать)

     
     
  • 4.74, Аноним (74), 18:37, 10/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Зависит от твоего бюджета За 150 можно взять какой-нибудь простой сет-топ на C... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.75, Аноним (75), 19:01, 10/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Если нужен не raid, а репликация с рабочего на резервный, посмотри на марсборд и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.78, Аноним (75), 19:05, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ыыыы... Ответил, не дочитав до комента что RPi 3 уже есть...
     
  • 1.63, Анонимчег (?), 17:18, 10/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Хорошо стаф. Только пхп все портит. Сиафаил работает быстрей.
     
  • 1.69, Клыкастый (ok), 17:38, 10/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Манагеры owncloud кусают локти.
     
  • 1.76, Аноним (76), 19:04, 10/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    ПХП и ты ненужны.
     

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