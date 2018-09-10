10.09.2018 09:55  Вышел Elive 3.0, Linux-дистрибутив с рабочим столом Enlightenment

Спустя восемь лет с момента прошлого стабильного выпуска представлен релиз Linux-дистрибутива Elive 3.0, который предлагает стильное окружение рабочего стола в стиле macOS, но при этом не требователен к ресурсам и может функционировать на устаревшем оборудовании. В качестве минимальных требований к системе заявлено 256 MB ОЗУ и CPU с частотой 500 Mhz. Размер iso-образа составляет 3 Гб.

Графическое окружение базируется на композитном менеджере Compiz и наработках проекта Enlightenment 17. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian 8, но кроме репозиториев Debian также предлагает собственный репозиторий, в котором содержится около 2500 пакетов с более новыми версиями приложений. Для настройки системы используется контрольная панель собственной разработки - "Elpanel". Для установки программ используется Synaptic. Дистрибутив может работать в качестве LiveCD-системы, поддерживающей доустановку программ и промежуточное сохранение данных между сессиями на внешнем носителе.

Наиболее важным изменением в новой версии является смена модели распространения - отныне Elive может использоваться бесплатно и без ограничений. Напомним, что ранее проект можно было использовать бесплатно только в Live-режиме, а возможность установки на диск активировалась при помощи кода с приглашением, выдаваемым после перечисления пожертвования разработчикам.