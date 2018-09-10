10.09.2018 09:55  Вышел Elive 3.0, Linux-дистрибутив с рабочим столом Enlightenment

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|2.12, Michael Shigorin (ok), 10:41, 10/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> 1000 и 1 форк Debian.
> Чем он заметно отличается даже от БолгенОС?
Если не бросаться клавиатурой на амбразуру формы комментирования, а хоть вообще прочесть сперва описание -- то станет понятно.
Меня вот оно заинтересовало, такое сейчас редкость даже в плане подхода, не то что результата (по крайней мере декларируемого).
Вон в соседней новости про третьегном кто-то радуется тому, что он жрёт "всего восемьсот метров"...
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|1.3, йййй (?), 10:10, 10/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+3 +/–
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Долго смотрел на скриншот, пытаясь увидеть "стильное окружение рабочего стола в стиле macOS". Точно не попутали? Может это скриншот прошлой версии 8 летней давности, или вообще 16 летней?
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|2.9, ryoken (ok), 10:25, 10/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Про "стильное" не сказать бы. Но на МакОС 10.4 Tiger похоже, есть немного :). Да и то за счёт докообразной панели.
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|2.13, Michael Shigorin (ok), 10:42, 10/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Что за церковная лексика?
На данный момент скорее "игрушечная", чем "церковная". Этакое овертонирование термина в сторону обязательности.
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|1.8, inferrna (ok), 10:24, 10/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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>256 MB ОЗУ и CPU с частотой 500 Mhz
... в качестве браузера установлен FF1.5, а в правилах файрволла заботливо заблокированы все сайты, которые данный браузер открыть не сможет, либо открытие которых приведёт к исчерпанию 256МБ ОЗУ, на которых обещана работа этого замечательного платного дистрибутива. Если это не так, то и смысла в нём нет.
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|1.11, Володя (??), 10:33, 10/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–10 +/–
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Как же задолбали эти мини-мини, хватит тормозить прогресс, выбросьте свои древние компы и купите нормальные и пользуйтесь современными технологиям, а не допотопными.
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|2.14, ssh (ok), 10:45, 10/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> хватит тормозить прогресс
Вам похоже виднее, но похоже, что прогресс движется в направлении больше ядер/памяти/мощней видеоадаптер. Короче не совсем туда! ;)
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|2.15, тоже Аноним (ok), 10:46, 10/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Современные технологии - это не "вышла новая игрулька, нужно бежать за новой видюхой".
Это, например, участие цеха в работе ERP-системы. Которое реализовано на машинках уровня Pentium4 / 512 RAM / PATA 40 Gb. Debian + Chromium kiosk-mode. Для работы с одной страничкой корпоративного сайта - за глаза. Передохнут эти пеньки - сменю на Малинки какие-нибудь...
А вы продолжайте уговаривать родителей спонсировать "прогресс".
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|2.16, Michael Shigorin (ok), 10:46, 10/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Как же задолбали эти мини-мини, хватит тормозить прогресс
Попался тут на глаза абзац полчаса назад:
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На этом делают бизнес. Капиталократия допускает возможность богатеть на этом, – и это становится лидирующим средством обогащения. Богатеть разрушая, а не созидая. Выдумывая безумные прожекты и извращая смысл старых жизнеобеспечивающих процессов. Это не требует усилий, исследований, опытной проверки и т.д. Это требует лишь привычки ко лжи и шизофреничности ума. В результате процесс сам себя усиливает». [...]
--- http://www.contrtv.ru/print/3431/
> выбросьте свои древние компы и купите нормальные и пользуйтесь
> современными технологиям, а не допотопными.
Слышал неплохие отзывы про довольно давний уже французский фильм "Купить, выбросить, купить". Вы его явно пока тоже не смотрели :)
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|3.18, Попугай Кеша (?), 11:00, 10/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Так в этом все и дело. В том, что есть определенный баланс. Чем более производительные процессоры делают и чем больше памяти ставят, тем меньше разработчики напрягаются. Чем меньше напрягаются - остаются на том же уровне производительности, что и раньше. Следовательно, нет прироста производительности и у ПО.
К примеру. MBP загружал систему в 15-м году за 3 секунду. В 18-м загружает секунд за 12-15. Что стало хуже? Железо осталось то же самое. Функции аппарат выполняет те же самые, для чего и покупался.
Но работает сильно хуже. Почему? Вопрос риторический. То же самое и с производителями техники, телефонов, смартфонов и прочего.
Выводы? Не обновляться.
Еще ни разу не видел, чтобы после обновления ПО какая-либо информационная система работала быстрее и лучше. Если у вас есть такие примеры - welcome.
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|2.21, Аноним (21), 11:13, 10/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> хватит тормозить прогресс
Ну так не тормозите прогресс - разрабатывайте что-то новое. Хотя по большому счёту всё новое что можно было разработать уже лет 40 как есть.
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