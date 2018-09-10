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10.09.2018 09:55  Вышел Elive 3.0, Linux-дистрибутив с рабочим столом Enlightenment

Спустя восемь лет с момента прошлого стабильного выпуска представлен релиз Linux-дистрибутива Elive 3.0, который предлагает стильное окружение рабочего стола в стиле macOS, но при этом не требователен к ресурсам и может функционировать на устаревшем оборудовании. В качестве минимальных требований к системе заявлено 256 MB ОЗУ и CPU с частотой 500 Mhz. Размер iso-образа составляет 3 Гб.

Графическое окружение базируется на композитном менеджере Compiz и наработках проекта Enlightenment 17. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian 8, но кроме репозиториев Debian также предлагает собственный репозиторий, в котором содержится около 2500 пакетов с более новыми версиями приложений. Для настройки системы используется контрольная панель собственной разработки - "Elpanel". Для установки программ используется Synaptic. Дистрибутив может работать в качестве LiveCD-системы, поддерживающей доустановку программ и промежуточное сохранение данных между сессиями на внешнем носителе.

Наиболее важным изменением в новой версии является смена модели распространения - отныне Elive может использоваться бесплатно и без ограничений. Напомним, что ранее проект можно было использовать бесплатно только в Live-режиме, а возможность установки на диск активировалась при помощи кода с приглашением, выдаваемым после перечисления пожертвования разработчикам.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.elivecd.org/news/e...)
  2. OpenNews: Вышел Elive 2.0, Linux-дистрибутив с десктоп-окружением на основе Enlightenment 17
  3. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Moksha 0.2, форка Enlightenment 17
  4. OpenNews: Новая версия EFL 1.20 (Enlightenment Foundation Library)
  5. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Enlightenment 0.22
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: elive, enlightenment
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  • 1.1, Blind Vic (ok), 10:00, 10/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    > Вышел Elive 3.0, Linux-дистрибутив с рабочим столом Enlightenment

    Звучит, как радость о том, что стол рабочий, а не сломан :)

     
     
  • 2.10, A.Stahl (ok), 10:25, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    It's "Elive"!
     
  • 1.2, Анонимный Анонимус (?), 10:02, 10/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• –3 +/
    1000 и 1 форк Debian Чем он заметно отличается даже от БолгенОС Разрабы распро... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Michael Shigorin (ok), 10:41, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > 1000 и 1 форк Debian.
    > Чем он заметно отличается даже от БолгенОС?

    Если не бросаться клавиатурой на амбразуру формы комментирования, а хоть вообще прочесть сперва описание -- то станет понятно.

    Меня вот оно заинтересовало, такое сейчас редкость даже в плане подхода, не то что результата (по крайней мере декларируемого).

    Вон в соседней новости про третьегном кто-то радуется тому, что он жрёт "всего восемьсот метров"...

     
  • 1.3, йййй (?), 10:10, 10/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Долго смотрел на скриншот, пытаясь увидеть "стильное окружение рабочего стола в стиле macOS". Точно не попутали? Может это скриншот прошлой версии 8 летней давности, или вообще 16 летней?
     
     
  • 2.9, ryoken (ok), 10:25, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Про "стильное" не сказать бы. Но на МакОС 10.4 Tiger похоже, есть немного :). Да и то за счёт докообразной панели.
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:10, 10/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > стильное

    Смешно.

     
  • 1.6, Аноним (4), 10:14, 10/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Что за церковная лексика Раз легальная установка невозможна без перевода средст... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Michael Shigorin (ok), 10:42, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Что за церковная лексика?

    На данный момент скорее "игрушечная", чем "церковная".  Этакое овертонирование термина в сторону обязательности.

     
  • 1.7, Аноним (7), 10:15, 10/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    ребята опоздали лет на 10-15
     
  • 1.8, inferrna (ok), 10:24, 10/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >256 MB ОЗУ и CPU с частотой 500 Mhz

    ... в качестве браузера установлен FF1.5, а в правилах файрволла заботливо заблокированы все сайты, которые данный браузер открыть не сможет, либо открытие которых приведёт к исчерпанию 256МБ ОЗУ, на которых обещана работа этого замечательного платного дистрибутива. Если это не так, то и смысла в нём нет.

     
  • 1.11, Володя (??), 10:33, 10/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –10 +/
    Как же задолбали эти мини-мини, хватит тормозить прогресс, выбросьте свои древние компы и купите нормальные и пользуйтесь современными технологиям, а не допотопными.
     
     
  • 2.14, ssh (ok), 10:45, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > хватит тормозить прогресс

    Вам похоже виднее, но похоже, что прогресс движется в направлении больше ядер/памяти/мощней видеоадаптер. Короче не совсем туда! ;)

     
  • 2.15, тоже Аноним (ok), 10:46, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Современные технологии - это не "вышла новая игрулька, нужно бежать за новой видюхой".
    Это, например, участие цеха в работе ERP-системы. Которое реализовано на машинках уровня Pentium4 / 512 RAM / PATA 40 Gb. Debian + Chromium kiosk-mode. Для работы с одной страничкой корпоративного сайта - за глаза. Передохнут эти пеньки - сменю на Малинки какие-нибудь...
    А вы продолжайте уговаривать родителей спонсировать "прогресс".
     
  • 2.16, Michael Shigorin (ok), 10:46, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Как же задолбали эти мини-мини, хватит тормозить прогресс

    Попался тут на глаза абзац полчаса назад:

    ---
    На этом делают бизнес. Капиталократия допускает возможность богатеть на этом, – и это становится лидирующим средством обогащения. Богатеть разрушая, а не созидая. Выдумывая безумные прожекты и извращая смысл старых жизнеобеспечивающих процессов. Это не требует усилий, исследований, опытной проверки и т.д. Это требует лишь привычки ко лжи и шизофреничности ума. В результате процесс сам себя усиливает». [...]
    --- http://www.contrtv.ru/print/3431/

    > выбросьте свои древние компы и купите нормальные и пользуйтесь
    > современными технологиям, а не допотопными.

    Слышал неплохие отзывы про довольно давний уже французский фильм "Купить, выбросить, купить".  Вы его явно пока тоже не смотрели :)

     
     
  • 3.18, Попугай Кеша (?), 11:00, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так в этом все и дело. В том, что есть определенный баланс. Чем более производительные процессоры делают и чем больше памяти ставят, тем меньше разработчики напрягаются. Чем меньше напрягаются - остаются на том же уровне производительности, что и раньше. Следовательно, нет прироста производительности и у ПО.

    К примеру. MBP загружал систему в 15-м году за 3 секунду. В 18-м загружает секунд за 12-15. Что стало хуже? Железо осталось то же самое. Функции аппарат выполняет те же самые, для чего и покупался.

    Но работает сильно хуже. Почему? Вопрос риторический. То же самое и с производителями техники, телефонов, смартфонов и прочего.

    Выводы? Не обновляться.

    Еще ни разу не видел, чтобы после обновления ПО какая-либо информационная система работала быстрее и лучше. Если у вас есть такие примеры - welcome.

     
  • 3.22, Онанимус (?), 11:19, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да Вы, батенька - лудит!
     
  • 2.21, Аноним (21), 11:13, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > хватит тормозить прогресс

    Ну так не тормозите прогресс - разрабатывайте что-то новое. Хотя по большому счёту всё новое что можно было разработать уже лет 40 как есть.

     
  • 1.17, trdm (ok), 10:51, 10/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну и нахрена мне иконки в пол-экрана?
    Долбоклюи какие-то.
     
     
  • 2.19, Попугай Кеша (?), 11:00, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У айтишников зрение плохое как правило. Не видят, вот и делают
     
  • 2.20, dusky (?), 11:06, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На высоте культуры, тоже знатный фильм.
     

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