09.09.2018 22:10  В Firefox появится поддержка перевода страниц при помощи Google Translate

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|2.5, AnonPlus (?), 22:33, 09/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Меня радует только то, что запихивают именно те расширения, которыми я пользуюсь. Кнопка для очистки кук текущего домена? Пожалуйста. Переводчик? Отлично.
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|2.9, IRASoldier (?), 22:50, 09/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Да у вас всё шпионский модуль - Google и Mozilla спят и видят, как бы создать твою цифровую копию, запихать её в AI и потом как-нибудь в час X заменить тебя и других человеков управляемыми с помощью встроенных команд андроидами, не отличимыми от оригинала для постороннего взгляда. Беги, человек, спасайся в лесах, в горах и в пустынях, уничтожай компьютеры и Интернет, но корпорации найдут тебя и поработят всё равно, использовав остатки бренной плоти для насыщения аккумуляторных батарей андроидов, и миром будет править Золотой Миллиард избранных рептилоидов, муахахаха!
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|3.19, Аноним (-), 00:26, 10/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Клоун, если ты такой бестрашный и тебе нечего скрывать, то построй себе стеклянный сортир справляй там прилюдно нужду.
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|4.27, IRASoldier (?), 00:58, 10/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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О, в Google, Mozilla или Microsoft разглядывают твои фотки на унитазе или даже слили их в паблик?! Обязательно расскажи об этом своему психоаналитику, ему это будет чрезвычайно интересно.
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|2.7, grayich (ok), 22:45, 09/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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мало того что достаёт, так и переводить страницу целиком обычно нафик нужно, более востребован перевод выделенного фрагмента, типа s3google-translator
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|3.12, Аноним (12), 23:03, 09/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Востребован перевод по словам. С этим прекрасно справляется Goldendict - запихиваем словари в него и больше не надо докладывать корпорациям что ты там читаешь.
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|1.8, дикий динозавр (?), 22:50, 09/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+3 +/–
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''' будет всплывать специальная панель с предложением '''
Вот ещё говна всплывающего не хватало, когда есть дополнение с пкм и настройкой автоперевода.
Ладно бы эта панель была бы ненавязчивой и аккуратной, но то что на скрине привет из прошлого.
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|2.17, IRASoldier (?), 00:00, 10/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>просветите некроманта
Обрати взор к жизни, а не к смерти.
>скатился до УГ
Подумай - всегда ли "непривычное" есть "ужасное"?
>анальные зонды
Перестань бояться и начни жить.
Пользуйся тем инструментом, который даст тебе больше, а не меньше.
Аминь.
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|2.25, Crazy Alex (ok), 00:48, 10/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Я на Pale Moon плюс Seamonkey всё никак не снесу (но там больше почта прижилась) - уже года два или три полёт нормальный, включая свой сервер синхронизации. Но это сильно зависит от потребностей и привычек на самом деле. Допустим, мне JS обычно не нужен и заблочен по дефолту, соответственно его скорость вообще побоку, а вот чтобы сотню вкладок тянуло - надо. А кому-то наоборот...
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