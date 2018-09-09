09.09.2018 22:10  В Firefox появится поддержка перевода страниц при помощи Google Translate

В кодовую базу Firefox, на основе которой будет сформирован октябрьский релиз, добавлена возможность перевода страниц с использованием сервиса Google Translate. Следует отметить, что несколько лет назад в Firefox уже была добавлена поддержка перевода при помощи сервисов перевода Yandex и Bing, но она отключена по умолчанию.

Для включения перевода страниц в about:config следует установить переменную browser.translation.ui.show=true, после чего выбрать желаемый сервис при помощи переменной "browser.translation.engine=Google|Yandex|Bing". Дополнительно необходимо указать через переменные browser.translation.google.apiKey, browser.translation.bing.apiKeyOverride или browser.translation.yandex.apiKeyOverride ключи доступа к API Google, Bing и Yandex, при отсутствии которых будет выведена ошибка перевода (в настоящее время Mozilla не предоставляет подобные ключи, например для Google Translate ключ можно получить в Developers Console).

Для автоматического определения языка просматриваемой страницы можно установить переменную "browser.translation.detectLanguage=true". При активации опции при открытии страницы на неизвестном языке будет всплывать специальная панель с предложением осуществить перевод страницы.

После активации browser.translation.ui.show в настройках в секции выбора языка также появятся опции для управления поведением при переводе и задания списка исключений.