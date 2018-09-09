The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

09.09.2018 22:10  В Firefox появится поддержка перевода страниц при помощи Google Translate

В кодовую базу Firefox, на основе которой будет сформирован октябрьский релиз, добавлена возможность перевода страниц с использованием сервиса Google Translate. Следует отметить, что несколько лет назад в Firefox уже была добавлена поддержка перевода при помощи сервисов перевода Yandex и Bing, но она отключена по умолчанию.

Для включения перевода страниц в about:config следует установить переменную browser.translation.ui.show=true, после чего выбрать желаемый сервис при помощи переменной "browser.translation.engine=Google|Yandex|Bing". Дополнительно необходимо указать через переменные browser.translation.google.apiKey, browser.translation.bing.apiKeyOverride или browser.translation.yandex.apiKeyOverride ключи доступа к API Google, Bing и Yandex, при отсутствии которых будет выведена ошибка перевода (в настоящее время Mozilla не предоставляет подобные ключи, например для Google Translate ключ можно получить в Developers Console).

Для автоматического определения языка просматриваемой страницы можно установить переменную "browser.translation.detectLanguage=true". При активации опции при открытии страницы на неизвестном языке будет всплывать специальная панель с предложением осуществить перевод страницы.

После активации browser.translation.ui.show в настройках в секции выбора языка также появятся опции для управления поведением при переводе и задания списка исключений.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.ghacks.net/2018/09...)
  2. OpenNews: В Firefox появится новый конфигуратор и поддержка перевода страниц
  3. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 33
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, KOT040188 (ok), 22:23, 09/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Они так все оставшиеся расширения внутрь запихнут…
     
     
  • 2.5, AnonPlus (?), 22:33, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Меня радует только то, что запихивают именно те расширения, которыми я пользуюсь. Кнопка для очистки кук текущего домена? Пожалуйста. Переводчик? Отлично.
     
     
  • 3.10, дикий динозавр (?), 22:52, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Переводчик отстаёт от дополнения в функционале же. Если допилят, может быть. А так - немного нелепо.
     
  • 1.2, Аноним (-), 22:24, 09/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Нафиг этот шпионский модуль там нужен?
     
     
  • 2.9, IRASoldier (?), 22:50, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Да у вас всё шпионский модуль - Google и Mozilla спят и видят, как бы создать твою цифровую копию, запихать её в AI и потом как-нибудь в час X заменить тебя и других человеков управляемыми с помощью встроенных команд андроидами, не отличимыми от оригинала для постороннего взгляда. Беги, человек, спасайся в лесах, в горах и в пустынях, уничтожай компьютеры и Интернет, но корпорации найдут тебя и поработят всё равно, использовав остатки бренной плоти для насыщения аккумуляторных батарей андроидов, и миром будет править Золотой Миллиард избранных рептилоидов, муахахаха!
     
     
  • 3.19, Аноним (-), 00:26, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Клоун, если ты такой бестрашный и тебе нечего скрывать, то построй себе стеклянный сортир справляй там прилюдно нужду.
     
     
  • 4.27, IRASoldier (?), 00:58, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    О, в Google, Mozilla или Microsoft разглядывают твои фотки на унитазе или даже слили их в паблик?! Обязательно расскажи об этом своему психоаналитику, ему это будет чрезвычайно интересно.
     
  • 2.24, Аноним (24), 00:47, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Главный вопрос - как это дерьмо отключить, да еще чтобы и кнопка из GUI исчезла.
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:30, 09/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    2019: Mozilla Firefox переименован в Google Chrome 2
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:40, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Chrome 2.0, улучшенная версия
     
     
  • 3.15, маркетолог мурзиллы (?), 23:44, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    приватный Chromofox 65:"Браузер для людей, а для прибыли".
     
  • 1.4, Аноним (4), 22:31, 09/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    о, в хроме первые пару минут после установки за**ует, теперь и тут будет
     
     
  • 2.7, grayich (ok), 22:45, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    мало того что достаёт, так и переводить страницу целиком обычно нафик нужно, более востребован перевод выделенного фрагмента, типа s3google-translator
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 23:03, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Востребован перевод по словам. С этим прекрасно справляется Goldendict - запихиваем словари в него и больше не надо докладывать корпорациям что ты там читаешь.
     
  • 1.8, дикий динозавр (?), 22:50, 09/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    ''' будет всплывать специальная панель с предложением  '''
    Вот ещё говна всплывающего не хватало, когда есть дополнение с пкм и настройкой автоперевода.
    Ладно бы эта панель была бы ненавязчивой и аккуратной, но то что на скрине привет из прошлого.
     
  • 1.11, timur.davletshin (ok), 22:54, 09/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Нафиг-нафиг. Замучаешься эти гуглоподелия выпиливать потом.

     
  • 1.13, Аноним (13), 23:22, 09/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А переводчик гугловский или мозилловский? То-то же.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 00:09, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    На последнем скрине "Microsoft Translator".
     
  • 1.14, Аноним (14), 23:39, 09/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Парни, просьба - просветите некроманта чем пользоваться сейчас Чем Каким брау... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, Василий (??), 23:57, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    chromium же
     
  • 2.17, IRASoldier (?), 00:00, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    >просветите некроманта

    Обрати взор к жизни, а не к смерти.

    >скатился до УГ

    Подумай - всегда ли "непривычное" есть "ужасное"?

    >анальные зонды

    Перестань бояться и начни жить.

    Пользуйся тем инструментом, который даст тебе больше, а не меньше.

    Аминь.

     
     
  • 3.20, Аноним (20), 00:28, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А что за ужасного в УГ?
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 01:29, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Уныние же. Смертный грех и всё такое.
     
  • 2.21, KOT040188 (ok), 00:28, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Их не так много. Возьми и попробуй все.
     
  • 2.25, Crazy Alex (ok), 00:48, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я на Pale Moon плюс Seamonkey всё никак не снесу (но там больше почта прижилась) - уже года два или три полёт нормальный, включая свой сервер синхронизации. Но это сильно зависит от потребностей и привычек на самом деле. Допустим, мне JS обычно не нужен и заблочен по дефолту, соответственно его скорость вообще побоку, а вот чтобы сотню вкладок тянуло - надо. А кому-то наоборот...
     
     
  • 3.29, Аноним (14), 01:58, 10/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Я - тот вопрошающий анон Спасибо тебе большое Пока - единственный годный комме... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.26, vitalif (ok), 00:52, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ФФ, вариантов особо нет - хоть что-то настраивается :)
     
  • 1.22, Atterratio (ok), 00:45, 10/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    FUUUUU....
     
  • 1.23, Аноним (23), 00:46, 10/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А нет ли форка где браузер остается просто браузером?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor