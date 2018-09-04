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04.09.2018 22:20  Более 7500 маршрутизаторов MikroTik вовлечены в атаку с перехватом трафика

Исследователи из лаборатории 360 Netlab выявили вредоносную активность, в результате которой злоумышленники получили контроль за необновлёнными маршрутизаторами MikroTik. Атака была совершена через эксплуатацию уязвимости CVE-2018-14847, устранённой в апрельском обновлении MikroTikOS 6.42.1. Уязвимость была вызвана ошибкой в компоненте Winbox и позволяла изменить настройки устройства без прохождения аутентификации. По данным 360 Netlab в сети сейчас находится около 370 тысяч устройств MikroTik с неисправленной уязвимостью.

Многие из этих устройств уже атакованы. Например, на более чем 7500 устройствах были активированы настройки перехвата пакетов и зеркалирования перехваченного трафика с использованием протокола TZSP. Трафик отправлялся на один из девяти внешних IP-адресов с использованием выборочного отфильтровывания запросов на сетевые порты 20, 21 (FTP), 25 (SMTP), 110 (POP3), 144 (IMAP), 161 и 162 (SNMP). Наибольшее число устройств было поражено в России (1628), Иране (637), Бразилии (615), Индии (594) и Украине (544).

На 239 тысячах устройств обнаружено создание скрытой точки проброса трафика, которая была организована через включение прокси Socks4, открытого только для подсети 95.154.216.128/25. Также зафиксирована неудачная попытка использования маршрутизаторов для вовлечение пользователей в майнинг криптовалют. На некоторых устройствах атакующие включили HTTP-прокси и настроили проброс всех запросов к HTTP-прокси на локальную страницу, выводимую при HTTP-ошибке 403. На эту страницу был добавлен JavaScript-код для майнинга криптовалюты, загружаемый с сайта coinhive.com. Код оказался нерабочим, так как загрузка данных с coinhive.com также подпадала под установленный атакующими ACL.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.netlab.360.com/75...)
  2. OpenNews: Новые сведения о вредоносном ПО VPNFilter, поражающем домашние маршрутизаторы
  3. OpenNews: Уязвимость в настройке NAT-PMP позволяет управлять трафиком на SOHO-маршрутизаторах
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в коммутаторах Cisco
  5. OpenNews: В маршрутизаторах Netgear выявлена уязвимость, позволяющая узнать пароль входа
  6. OpenNews: Уязвимости в маршрутизаторах GPON, которые уже используются для создания ботнета
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: mikrotik
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  • 1.1, Аноним (-), 22:24, 04/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +23 +/
    Всегда при покупке роутера сношу заводской бэкдор и ставлю OpenWRT. Будь мужиком, делай как я!
     
     
  • 2.2, тоже Аноним (ok), 22:30, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Это Микротик. На него крутые хацкеры обычно ставят Хакинтош.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 00:05, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Хакиншто на MIPS?
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:30, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Всегда при выборе роутера иду на сайт опенврт, проверяю совместимость современных моделей читаю отзывы и беру наиболее подходящий чтобы снести заводской шлак и поставить опенврт
     
     
  • 3.7, anonymous (??), 23:06, 04/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• –9 +/
    Тоже почитал подобных заявлений и сделал В итоге куплены 2 роутера, оба как ока... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 23:45, 04/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сколько покупал роутеров - все прошивались через загрузку прошивки через вебинте... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.17, anonymous (??), 23:58, 04/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Конечно, и покупая хлеб в магазине надо приходить не как лох c сумкой и деньгами... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.26, Аноним (26), 01:06, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Абсолютно верно. Только не с газовым хроматогрофом (зачем он тут вообще приплетён?), а с базой данных плохих производителей хлеба.
     
     
  • 7.32, Аноним (32), 01:32, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Абсолютно верно. Только не с газовым хроматогрофом (зачем он тут вообще приплетён?),
    > а с базой данных плохих производителей хлеба.

    Неплохо вам мозги промыли.


     
  • 6.30, Аноним (-), 01:27, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >это не производитель хлеба опилок напихал, а название продукта не изменил, это ты лох что купил.

    Особенности дикого капитализма в отдельно взятой стране. Не умеете вы в сарказм.

     
  • 6.41, ryoken (ok), 07:11, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Покупать надо не хлеб, а домашнюю хлебопечку. Уже 4 года только компоненты для хлеба покупаем :).
     
  • 4.18, Аноним (-), 00:02, 05/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    А ты хотел и на елку влезть, и жеппу не ободрать Плохо матчасть изучал Перед п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.23, КО (?), 00:14, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >и не вскрыв корпус или попытавшись реально прошить об этом не узнаешь.

    Можно подумать, что удачно прошив не вскрывая корпуса, не лишишься гарантии.

     
  • 3.29, Аноним (29), 01:18, 05/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Всегда покупаю Mikrotik и тупо закрываю доступ извне XD в последнее время с Quic... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.8, angra (ok), 23:06, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –6 +/
    Вот только зачем тебе в таком случае брать microtik? Или ты из тех, что на берет макбук и ставит туда винду/линукс?
     
  • 2.11, Аноним (-), 23:36, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сам ставлю OpenWRT. Прошивка от народа!
     
  • 2.20, КО (?), 00:07, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Всегда при покупке роутера сношу заводской бэкдор и ставлю OpenWRT.

    Проатит если только данная модель поддерживается.

     
     
  • 3.22, Адекватный (?), 00:10, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Адекватные люди сперва смотрят список поддерживаемых устройств, а потом покупают.
     
  • 2.25, псевдонимус (?), 00:52, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да им хоть что поставь, всё равно ни обновлять не хотят (а некротикда, оно с заглавной буквы "Г".
     
     
  • 3.31, Аноним (29), 01:30, 05/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Вы просто не умеете Mikrotik готовить Впрочем, OpenWRT тоже нужно уметь готовит... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.36, Аноним (36), 02:02, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Всегда при покупке роутера сношу заводской бэкдор и ставлю OpenWRT. Будь мужиком,
    > делай как я!

    Мож сразу на неттоп перейти?

     
  • 1.5, Аноним (5), 22:43, 04/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Выставил 22,8291 tcp-порты в инет? Молодец, сам себе злобный буратино.
     
     
  • 2.27, Аноним (-), 01:11, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Что это?
     
  • 1.10, Аноним (-), 23:18, 04/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Winbox

    Никак сам M$ приложил свои грязные лапы...

     
     
  • 2.16, Анончик (?), 23:57, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    RouterOS дикая проприетарщина. Где проприетарщина там M$.
     
  • 1.24, Аноним (24), 00:39, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –6 +/
    Чё вы несёте... Какой openwrt? Вы ещё циску купите и туда свой врт прошейте.

    Какой ещё Ms?) Или вы если вместе видите 3 заветные буквы то это ввме Ms?)

     
     
  • 2.34, Led (ok), 01:36, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Вы ещё циску купите

    Циску покупают не для себя, а для откатов. Ну или для понтов.

     
  • 2.38, Анончик (?), 02:17, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что такого в циске есть чего нет в openwrt, кроме бэкдоров?
     
  • 1.28, Аноним (28), 01:15, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Судя по комментариям, большинство микротики в глаза не видело и даже не представляет что это такое. :)
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 01:42, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Коробочка со светодиодами, раздающая вайфай. Довольно хорошая, после того как накатишь openwrt)
     
     
  • 3.40, аа (?), 04:15, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Еще один
     
  • 1.42, Юрий (??), 07:14, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    И нет упоминания о Литве - стране производителя! Похоже на кибер-атаку...
     

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