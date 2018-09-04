04.09.2018 22:20  Более 7500 маршрутизаторов MikroTik вовлечены в атаку с перехватом трафика

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|2.4, Аноним (4), 22:30, 04/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+5 +/–
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Всегда при выборе роутера иду на сайт опенврт, проверяю совместимость современных моделей читаю отзывы и беру наиболее подходящий чтобы снести заводской шлак и поставить опенврт
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|6.26, Аноним (26), 01:06, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Абсолютно верно. Только не с газовым хроматогрофом (зачем он тут вообще приплетён?), а с базой данных плохих производителей хлеба.
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|7.32, Аноним (32), 01:32, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Абсолютно верно. Только не с газовым хроматогрофом (зачем он тут вообще приплетён?),
> а с базой данных плохих производителей хлеба.
Неплохо вам мозги промыли.
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|6.30, Аноним (-), 01:27, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>это не производитель хлеба опилок напихал, а название продукта не изменил, это ты лох что купил.
Особенности дикого капитализма в отдельно взятой стране. Не умеете вы в сарказм.
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|6.41, ryoken (ok), 07:11, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Покупать надо не хлеб, а домашнюю хлебопечку. Уже 4 года только компоненты для хлеба покупаем :).
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|4.23, КО (?), 00:14, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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>и не вскрыв корпус или попытавшись реально прошить об этом не узнаешь.
Можно подумать, что удачно прошив не вскрывая корпуса, не лишишься гарантии.
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|2.8, angra (ok), 23:06, 04/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–6 +/–
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Вот только зачем тебе в таком случае брать microtik? Или ты из тех, что на берет макбук и ставит туда винду/линукс?
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|2.20, КО (?), 00:07, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>Всегда при покупке роутера сношу заводской бэкдор и ставлю OpenWRT.
Проатит если только данная модель поддерживается.
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|2.36, Аноним (36), 02:02, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Всегда при покупке роутера сношу заводской бэкдор и ставлю OpenWRT. Будь мужиком,
> делай как я!
Мож сразу на неттоп перейти?
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|2.34, Led (ok), 01:36, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Вы ещё циску купите
Циску покупают не для себя, а для откатов. Ну или для понтов.
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|2.35, Аноним (35), 01:42, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Коробочка со светодиодами, раздающая вайфай. Довольно хорошая, после того как накатишь openwrt)
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