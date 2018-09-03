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03.09.2018 10:33  Уязвимость в гипервизоре KVM

В поставляемом в составе ядра Linux гипервизоре KVM выявлена уязвимость (CVE-2018-10853), позволяющая непривилегированному пользователю гостевой системы выполнить код с правами ядра в данной гостевой системе.

Проблема вызвана ошибкой в коде эмуляции инструкций sgdt/sidt/fxsave/fxrstor, в котором не выполнялась проверка текущего уровня привилегий, что давало возможность выполнения данных инструкций обычным пользователем для повышения полномочий внутри гостевой системы. Проблема проявляется начиная с ядра 4.10. Патч с исправлением уже принят в состав ядра Linux. Обновления пакетов выпущены для Debian, SUSE, openSUSE, Ubuntu и Fedora. Ядра из состава RHEL проблеме не подвержены.

Дополнительно можно упомянуть недавно выявленную уязвимость (CVE-2018-14619) в криптоподсистеме ядра, которая потенциально позволяет локальному атакующему выполнить свой код с правами ядра Linux. Тем не менее, уязвимость не представляет реальной опасности, так как около 8 месяцев назад была устранена как ошибка и только сейчас стало ясно, что эта проблема представляла угрозу безопасности (уязвимость всплыла после автоматизированного тестирования на наличие use-after-free уязвимостей в старых ядрах).

Уязвимость присутствовала в ядре 4.14 и была устранена в обновлении 4.14.8, т.е. в основном ядре просуществовала с 12 ноября по 20 декабря 2017 года. Тем не менее, короткое время уязвимость присутствовала в одном из пакетов с ядром для Fedora Linux и в пакете kernel-alt из состава RHEL для архитектур ARM64, IBM POWER9 (little endian) и IBM z.

  1. Главная ссылка к новости (http://seclists.org/oss-sec/20...)
  2. OpenNews: Уязвимости в гипервизоре Xen
  3. OpenNews: Серия критических уязвимостей в гипервизоре Xen
  4. OpenNews: Уязвимость в гипервизоре bhyve, позволяющая получить контроль над хост-системой
  5. OpenNews: Сайт проекта OpenSSL был взломан через уязвимость в гипервизоре хостинг-провайдера
  6. OpenNews: Критические уязвимости в подсистеме eBPF ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: linux, kernel
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  • 1.1, Поехавший (?), 11:04, 03/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +6 +/
    >Ядра из состава RHEL проблеме не подвержены

    К слову об энтерпрайсе, который тут почему-то поливают грязью.

     
     
  • 2.9, Аноним (-), 12:39, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    От зависти и невежества. Кому надо, те знают, что за ядро у шапки, и прекрасно используют.
     
  • 2.10, Аноним (-), 12:50, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Ваистену поехавший, рхела с ядром 4.10 и новее нет. В 0.9 небось половина штеудовых багов не заработает, присвой и эту фичу успешным партнёрам интырпрайса.
     
     
  • 3.11, Crazy Alex (ok), 13:00, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ты как-то очень наивно сравниваешь версии редхатовских ядер с мейлайном
     
     
  • 4.15, redgad (?), 13:53, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    да не, мы на самом деле не большие любители обмазаться свеженьким.
    Переходим на новые версии только когда уже действительно что-то важное не удается заставить работать со старой, и бэкпорт нужных фич оказывается невозможным.

     
     
  • 5.17, Crazy Alex (ok), 14:00, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Только к этому моменту пол-ядра состит из бэкпорта, что делает сравнение по цифиркам совершенно бессмысленным
     
  • 2.14, Anonimus (??), 13:52, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Все банально просто - это из-за того что "Проблема проявляется начиная с ядра 4.10", а в "энтерпрайзе" более старая версия...
     
  • 2.18, SysA (?), 16:33, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Читай внимательно: "...короткое время уязвимость присутствовала ... в пакете kernel-alt из состава RHEL"! ;)

    Ну и не забываем о том, что ядра у шапки 3.10, а дырка была в 4.10 - почувствуйте разницу!

     
  • 1.2, Шумер (?), 11:04, 03/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Опять в красношапке с древним ядром ничего не работает.
     
     
  • 2.3, Картошкин (?), 11:53, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Дурик, кто же в интерпрайзных сборках на номер версии смотрит?
     
  • 2.5, Vitaliy Blats (?), 12:27, 03/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Какая к черту разница какое ядро на работающей системе Если ты аж настолько сп... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 12:33, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что нихрена не умеет?
     
  • 3.8, A.Stahl (ok), 12:34, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Лучше расскажи мне почему 2.6.32 работает шустро как часики, а 4.10 безбожно тормозит.

    Только после того как ты мне расскажешь почему у василисков осенью зелёное оперение на хвосте.

     
  • 3.12, Аноним (12), 13:00, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >скомпилить необходимые новые модули под старое ведро

    Сначала их придётся ещё бекпортировать.

     
  • 3.13, Аноним (13), 13:47, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Лучше расскажи мне почему 2.6.32 работает шустро как часики, а 4.10 безбожно тормозит.

    Из-за регрессий

     
  • 3.19, SysA (?), 16:36, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты не поверишь, разница есть! В старых ядрах не полностью работают некоторые фишки системД, например...
     
  • 1.4, rm1 (?), 12:01, 03/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ссылка под словом "устранена" вообще на что-то не на то.
     
  • 1.16, HyC (?), 13:58, 03/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Проблема вызвана ошибкой в коде эмуляции инструкций sgdt/sidt/fxsave/fxrstor, в котором не выполнялась проверка текущего уровня привилегий, что давало возможность выполнения данных инструкций обычным пользователем для повышения полномочий внутри гостевой системы

    Каким образом это можно сделать ?

    Долгое время эти sgdt и sidt были вообще непривилегированные, и никому это особо не мешало, сейчас проверка привелегий зависит от битика UIMP в CR4 и предназначена эта порнография исключительно для скрытия факта виртуализации. В патче как я гляжу просто прибили все намертво гвоздями, причем исключительно к CPL3. По индусски дыру заткнули вобщем.

    Ждем ровно тех же граблей с sldt, smsw и str. Тут про них тщательно забыли.

     

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