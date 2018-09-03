03.09.2018 10:33  Уязвимость в гипервизоре KVM

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|2.10, Аноним (-), 12:50, 03/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Ваистену поехавший, рхела с ядром 4.10 и новее нет. В 0.9 небось половина штеудовых багов не заработает, присвой и эту фичу успешным партнёрам интырпрайса.
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|4.15, redgad (?), 13:53, 03/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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да не, мы на самом деле не большие любители обмазаться свеженьким.
Переходим на новые версии только когда уже действительно что-то важное не удается заставить работать со старой, и бэкпорт нужных фич оказывается невозможным.
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|2.14, Anonimus (??), 13:52, 03/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Все банально просто - это из-за того что "Проблема проявляется начиная с ядра 4.10", а в "энтерпрайзе" более старая версия...
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|2.18, SysA (?), 16:33, 03/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Читай внимательно: "...короткое время уязвимость присутствовала ... в пакете kernel-alt из состава RHEL"! ;)
Ну и не забываем о том, что ядра у шапки 3.10, а дырка была в 4.10 - почувствуйте разницу!
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|3.8, A.Stahl (ok), 12:34, 03/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>Лучше расскажи мне почему 2.6.32 работает шустро как часики, а 4.10 безбожно тормозит.
Только после того как ты мне расскажешь почему у василисков осенью зелёное оперение на хвосте.
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|3.13, Аноним (13), 13:47, 03/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Лучше расскажи мне почему 2.6.32 работает шустро как часики, а 4.10 безбожно тормозит.
Из-за регрессий
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|3.19, SysA (?), 16:36, 03/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ты не поверишь, разница есть! В старых ядрах не полностью работают некоторые фишки системД, например...
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|1.16, HyC (?), 13:58, 03/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+2 +/–
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> Проблема вызвана ошибкой в коде эмуляции инструкций sgdt/sidt/fxsave/fxrstor, в котором не выполнялась проверка текущего уровня привилегий, что давало возможность выполнения данных инструкций обычным пользователем для повышения полномочий внутри гостевой системы
Каким образом это можно сделать ?
Долгое время эти sgdt и sidt были вообще непривилегированные, и никому это особо не мешало, сейчас проверка привелегий зависит от битика UIMP в CR4 и предназначена эта порнография исключительно для скрытия факта виртуализации. В патче как я гляжу просто прибили все намертво гвоздями, причем исключительно к CPL3. По индусски дыру заткнули вобщем.
Ждем ровно тех же граблей с sldt, smsw и str. Тут про них тщательно забыли.
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