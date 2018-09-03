03.09.2018 09:13  Браузеру Chrome исполнилось 10 лет

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|2.3, Я (??), 09:30, 03/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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Благодаря тому что только гики снимают галочки перед установкой софта.
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|3.27, Антон (??), 11:38, 03/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Зависит от локали. В русской чаще всего мелькали защитники маил ру и яндекс стринги, а на забугровых хром и макафи.
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|2.6, istepan (ok), 09:46, 03/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Нет. Он сразу работал быстро. Я помню как не связанные с IT люди делились инфой о новом браузере.
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|3.11, КО (?), 09:55, 03/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Тогда интернет был плохой, а гугл любезно зашивал скрипты и стили в браузер. Отсюда и скорость.
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|2.12, iPony (?), 10:04, 03/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Все благодаря агрессивному маркетингу, в т.ч. рекламе
Ну нет, конечно. Хром давал людям и даёт быстрый и надёжный браузер с простым и нестрашным интерфейсом.
Вот и всё...
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|2.14, trdm (ok), 10:13, 03/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Все благодаря агрессивному маркетингу, в т.ч. рекламе. И хомячки схавали.
А еще благодаря подлости Гугла.
Дело в том, что на FF доступны не все разрешения видео на ютюбе.
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|3.41, iPony (?), 12:21, 03/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Вот где реально не доступны все разрешения — это Safari.
Ибо Гугл делает ставку на WebM, который Safari не поддерживает, а все остальные мажорные браузеры (Chrome, Firefox, Opera, ЕDGE) его умеют.
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|1.4, Фуррь (ok), 09:39, 03/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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>Предложенные в Chrome ... переняли и остальные браузеры
>Порождённая появлением Chrome ... привела к кардинальному увеличению производительности
>способствовала унификации Web API
Такой тон слащавый, сразу ассоциация, как будто рекламный буклетик в самолёте читаю.
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|3.51, Аноним (51), 13:11, 03/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Дружище, с таким объемом ОЗУ, 10 лет назад, можно было вполне нормально серфить инет в любом браузере. Даже игры типо GTA: SA вполне нормально шевелились.))
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|1.15, W3C (?), 10:18, 03/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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>Например, вместо "https://www.opennet.ru/" при включении опции будет показано "opennet.ru", несмотря на то, что с "www.opennet.ru" и "opennet.ru" связаны принципиально разные страницы (без "www" выводится упрощённая версия главной страницы).
Нарушители стандартов заслуженно страдают.
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|2.18, Аноним (18), 10:39, 03/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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> Нарушители стандартов заслуженно страдают.
Покажите пальцем на web-стандарт, в котором говориться, что содержимое с www. и без должно быть одинаковым?
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|2.22, Безысходность (?), 11:16, 03/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Старая мозилла - плохо: тормоза, дополнения могут крашнуть браузер, не модно. Новая мозилла квантум - плохо: ничем не отличается от хрома, дополнения не всё могут, настройки кук убрали.
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|2.29, rarog (?), 11:43, 03/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А смысл сидеть на мозилле?
После убийства аддонов пользовательский опыт на firefox не отличается от chrome.
Зачем плодить сущности если на планшете и телефоне chrome уже есть?
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|3.63, Аноним (60), 14:08, 03/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Не сливает пароли в гугл, можно запустить свой сервер синхронизации, поддержка настройки прокси из коробки и т.д.
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|3.43, iPony (?), 12:30, 03/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну я бы ещё добавил в копилку Firefox страшный интерфейс.
Он какой-то, как... как 1С-бухгалтерия что ли (хоть я её толком не видел, но такие ассоциации).
Тормоза тоже.
Отставания от стандартов. Когда уже у всех был MSE, в фурифоксе его не было.
Слабая интеграция с ОС. Особенно смешно выглядит под линуксами, где Firefox дефолтный браузер, который не может в тот же Gnome Keyring
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|6.69, llolik (ok), 15:17, 03/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Открыл "Журнал" - внезапно там структурированная история/журнал и есть по ней поиск. Что с ней/ним не так?
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|2.46, demimurych (ok), 12:35, 03/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Для этого нужно было быть не только бесплатным и расово верным, а еще и что-то делать лучше чем Ослик. Хотя бы не тормозить.
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|2.64, Аноним (60), 14:14, 03/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Перегнал, это уже после появления новой монополии с дефолтным браузером на большинстве телефонов
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|1.44, Аноним (44), 12:30, 03/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Если бы не хром, интересно, сколько бы еще лет разрабы остальных браузеров кормили бы нас завтраками на тему многопроцессности или сандбокса?
Но зато теперь все браузеры - хром, да. Слава гуглу!
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|3.66, Аноним84701 (ok), 14:42, 03/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> //мелкопАндовую
> Где кнопка Смотреть все?
Для перехода в "режим форума" достаточно щелкнуть по номеру сообщения (любому).
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