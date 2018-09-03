03.09.2018 09:13  Браузеру Chrome исполнилось 10 лет

Исполнилось 10 лет с момента первого анонса web-браузера Chrome. За эти годы Chrome занял лидирующую позицию на рынке, почти вытеснив Firefox и Microsoft Internet Explorer/Edge. Предложенные в Chrome многопроцессную архитектуру и sandbox-изоляцию переняли и остальные браузеры, а формат разработки дополнений вытеснил XUL. Порождённое появлением Chrome усиление конкуренции не только привело к кардинальному увеличению производительности JavaScript-движков, но и способствовало унификации Web API и усилению совместимости между разными браузерами.

В настоящее время, по данным общемирового рейтинга Net Applications, доля Chrome составляет 59.7%, Internet Explorer - 10.8%, Firefox 9.8%, а Edge - 4.3%. По сведениям рейтинга StatCounter браузер Chrome занимает 65.2% рынка, Internet Explorer - 3%, Firefox 4.9%, Safari - 14.5%. По статистике посещений Wikipedia доля Chrome составляет 47.3%, а Firefox 13.1%. Для сравнения, в начале 2009 года положение на браузерном рынке выглядело следующим образом: IE - 50.56% рынка, Firefox - 37.57%, Opera - 7.41%, Safari - 2.23%, Chrome - 1.39%.

Из связанных с Chrome событий также можно отметить тестирование новой экспериментальной опции для скрытия параметров запроса в адресной строке при обращении к поисковой системе Google. Пока данная опция отключена по умолчанию, доступна только в версии для Android (судя по описанию скоро появится и в настольной версии Chrome) и требует активации при помощи настройки "chrome://flags/#enable-query-in-omnibox". При включении нового режима вместо URL в адресной строке отображается только заданные пользователем ключи, например, при поиске "linux" будет отображено не "https://www.google.ru/search?q=linux&oq=linux&....", а просто "linux". Недостатком предложенного изменения является невозможность скопировать URL с запросом и оценить какие данные отправляются.

Кроме того, во всех выпусках Chrome тестируется опция "chrome://flags/#omnibox-ui-hide-steady-state-url-scheme-and-subdomains", осуществляющая скрытие названия протокола и типовых поддоменов в запросе. Например, вместо "https://www.opennet.ru/" при включении опции будет показано "opennet.ru", несмотря на то, что с "www.opennet.ru" и "opennet.ru" связаны принципиально разные страницы (без "www" выводится упрощённая версия главной страницы).



