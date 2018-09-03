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03.09.2018 09:13  Браузеру Chrome исполнилось 10 лет

Исполнилось 10 лет с момента первого анонса web-браузера Chrome. За эти годы Chrome занял лидирующую позицию на рынке, почти вытеснив Firefox и Microsoft Internet Explorer/Edge. Предложенные в Chrome многопроцессную архитектуру и sandbox-изоляцию переняли и остальные браузеры, а формат разработки дополнений вытеснил XUL. Порождённое появлением Chrome усиление конкуренции не только привело к кардинальному увеличению производительности JavaScript-движков, но и способствовало унификации Web API и усилению совместимости между разными браузерами.

В настоящее время, по данным общемирового рейтинга Net Applications, доля Chrome составляет 59.7%, Internet Explorer - 10.8%, Firefox 9.8%, а Edge - 4.3%. По сведениям рейтинга StatCounter браузер Chrome занимает 65.2% рынка, Internet Explorer - 3%, Firefox 4.9%, Safari - 14.5%. По статистике посещений Wikipedia доля Chrome составляет 47.3%, а Firefox 13.1%. Для сравнения, в начале 2009 года положение на браузерном рынке выглядело следующим образом: IE - 50.56% рынка, Firefox - 37.57%, Opera - 7.41%, Safari - 2.23%, Chrome - 1.39%.

Из связанных с Chrome событий также можно отметить тестирование новой экспериментальной опции для скрытия параметров запроса в адресной строке при обращении к поисковой системе Google. Пока данная опция отключена по умолчанию, доступна только в версии для Android (судя по описанию скоро появится и в настольной версии Chrome) и требует активации при помощи настройки "chrome://flags/#enable-query-in-omnibox". При включении нового режима вместо URL в адресной строке отображается только заданные пользователем ключи, например, при поиске "linux" будет отображено не "https://www.google.ru/search?q=linux&oq=linux&....", а просто "linux". Недостатком предложенного изменения является невозможность скопировать URL с запросом и оценить какие данные отправляются.

Кроме того, во всех выпусках Chrome тестируется опция "chrome://flags/#omnibox-ui-hide-steady-state-url-scheme-and-subdomains", осуществляющая скрытие названия протокола и типовых поддоменов в запросе. Например, вместо "https://www.opennet.ru/" при включении опции будет показано "opennet.ru", несмотря на то, что с "www.opennet.ru" и "opennet.ru" связаны принципиально разные страницы (без "www" выводится упрощённая версия главной страницы).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theverge.com/2018/...)
  2. OpenNews: Релиз web-браузера Chrome 68
  3. OpenNews: В Chrome будет прекращена поддержка установки дополнений по запросу сторонних сайтов
  4. OpenNews: Релиз web-браузера Chrome 67
  5. OpenNews: В Chrome изменится индикация безопасных соединений
  6. OpenNews: Релиз Chrome OS 68
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Анончик (?), 09:29, 03/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +23 +/
    Все благодаря агрессивному маркетингу, в т.ч. рекламе. И хомячки схавали.
     
     
  • 2.3, Я (??), 09:30, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Благодаря тому что только гики снимают галочки перед установкой софта.
     
     
  • 3.27, Антон (??), 11:38, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Зависит от локали. В русской чаще всего мелькали защитники маил ру и яндекс стринги, а на забугровых хром и макафи.
     
  • 2.5, AHOH (?), 09:41, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Почему тогда не популярен Amigo?
     
     
  • 3.7, Я (??), 09:49, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Амиго считают как Chrome.
     
  • 3.34, Саша (??), 11:57, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Потому что есть Falkon...
     
  • 2.6, istepan (ok), 09:46, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Нет. Он сразу работал быстро. Я помню как не связанные с IT люди делились инфой о новом браузере.
     
     
  • 3.11, КО (?), 09:55, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Тогда интернет был плохой, а гугл любезно зашивал скрипты и стили в браузер. Отсюда и скорость.
     
  • 3.33, Тот_Самый_Анонимус (?), 11:55, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    >Я помню как не связанные с IT люди делились инфой о новом браузере.

    А рекламу по телевидению не помните? Я помню.

     
     
  • 4.36, Саша (??), 11:57, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Какую-такую рекламу???
     
     
  • 5.56, llolik (ok), 13:18, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да хотя бы вот эту
    https://youtu.be/ne5bHNNR7r0
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:54, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Неправда ваша. Когда хром вышел, он был наименее жручим из актуальных браузеров.
     
     
  • 3.60, Аноним (60), 13:57, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    по процессу на вкладку? нет
     
  • 2.12, iPony (?), 10:04, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Все благодаря агрессивному маркетингу, в т.ч. рекламе

    Ну нет, конечно. Хром давал людям и даёт быстрый и надёжный браузер с простым и нестрашным интерфейсом.
    Вот и всё...

     
     
  • 3.13, Apple (?), 10:12, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Быстрый и надёжный браузер только Safari и никакой другой. За что мы тебе платим?
     
     
  • 4.19, z (??), 10:53, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Как там яблочники говорят "быстро перезапущенное не считается упавшим"
     
     
  • 5.35, Apple (?), 11:57, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Правило 5 секунд, если быть точным.
     
  • 4.37, Аноним (37), 12:02, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Сафари - это который Хромиум с пользовательской мордой от конторы Тима Хука?
     
     
  • 5.38, commiethebeastie (ok), 12:10, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нет, это независимый форк KHTML, как и хромиум.
     
  • 5.39, iPony (?), 12:11, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нет.
    Safari на WebKit всё же. Вообще вполне себе фапабельный браузер.
     
     
  • 6.42, Apple (?), 12:23, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот так бы сразу.
     
  • 6.45, Аноним (45), 12:32, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не умеет ни черта, но выглядит фапабельно. Как и всё у Apple.
     
  • 6.49, Аноним (49), 13:01, 03/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    К слову большинство специфичных для конкретного браузера ошибок именно на сафари... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.67, Аноним (67), 14:50, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Safari
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox
     
  • 3.61, Аноним (60), 14:00, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну и ещё всего лишь по умолчанию установлен на большинстве телефонов.
     
  • 2.14, trdm (ok), 10:13, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >  Все благодаря агрессивному маркетингу, в т.ч. рекламе. И хомячки схавали.

    А еще благодаря подлости Гугла.
    Дело в том, что на FF доступны не все разрешения видео на ютюбе.

     
     
  • 3.24, Аноним (24), 11:23, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Ещё они мило ломали свои страницы при useragent'е Оперы (той оперы).
     
  • 3.40, iPony (?), 12:12, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Врёшь же
     
  • 3.41, iPony (?), 12:21, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот где реально не доступны все разрешения — это Safari.
    Ибо Гугл делает ставку на WebM, который Safari не поддерживает, а все остальные мажорные браузеры (Chrome, Firefox, Opera, ЕDGE) его умеют.
     
  • 3.47, iPony (?), 12:39, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот кстати, даже расписали
    https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-4k-ultra-high-definition-youtube-

    VP9 по умолчанию не будет доступен, если фурифокс сочтёт твою железку не подходящей для него.
    Даже бенчмарк запускает для проверки.
    PS: но во всём виноват гугл, ага.

     
  • 1.2, Я (??), 09:29, 03/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    > Порождённая появлением Chrome конкуренция

    Конкуренция между форками хромиума?

     
     
  • 2.8, Свобода рабство (?), 09:52, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Монополия это конкуренция.
     
  • 1.4, Фуррь (ok), 09:39, 03/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Предложенные в Chrome ... переняли и остальные браузеры
    >Порождённая появлением Chrome ... привела к кардинальному увеличению производительности
    >способствовала унификации Web API

    Такой тон слащавый, сразу ассоциация, как будто рекламный буклетик в самолёте читаю.

     
     
  • 2.48, IRASoldier (?), 12:49, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Пофиг на тон - по смыслу верно.
     
  • 1.9, Аноним (10), 09:53, 03/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Эх, 10 лет назад хром был единственным браузером, нормально работающим на сильно загаженном компе с 256 Мб памяти... Как все изменилось
     
     
  • 2.50, Аноним (49), 13:03, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Видимо оперу не пробовали. А лучше и вовсе текстовые с таким ОЗУ.
     
     
  • 3.51, Аноним (51), 13:11, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Дружище, с таким объемом ОЗУ, 10 лет назад, можно было вполне нормально серфить инет в любом браузере. Даже игры типо GTA: SA вполне нормально шевелились.))
     
     
  • 4.65, Аноним (65), 14:19, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не 10, а 15 лет назад. На календарь посмотри внимательней.
     
     
  • 5.70, Аноним (51), 15:35, 03/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Нет, именно 10 Лично ставил свеженький XP SP3 на машину с Sempron 2500 и 256MB ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, W3C (?), 10:18, 03/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Например, вместо "https://www.opennet.ru/" при включении опции будет показано "opennet.ru", несмотря на то, что с "www.opennet.ru" и "opennet.ru" связаны принципиально разные страницы (без "www" выводится упрощённая версия главной страницы).

    Нарушители стандартов заслуженно страдают.

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 10:39, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > Нарушители стандартов заслуженно страдают.

    Покажите пальцем на web-стандарт, в котором говориться, что содержимое с www. и без должно быть одинаковым?

     
     
  • 3.20, Аноним (20), 10:54, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это, как минимум, только путает и вообще в целом бессмысленно
     
     
  • 4.23, Аноним (24), 11:21, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это уж мне решать, есть смысл в этом, или нет. Причём тут навязанные решения?
     
     
  • 5.26, Энтоним (?), 11:30, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Это уж мне решать
    > Chromium

    Повеселил.

     
     
  • 6.62, Аноним (60), 14:05, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Google нарушает стандарты интернет? Это не новость.
     
  • 1.21, Аноняшка (?), 11:00, 03/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А почему популярность Мозиллы падает? Я с Мозиллы, - значит, я лох, а дерзкие пацанчики давно поставили хром?
     
     
  • 2.22, Безысходность (?), 11:16, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Старая мозилла - плохо: тормоза, дополнения могут крашнуть браузер, не модно. Новая мозилла квантум - плохо: ничем не отличается от хрома, дополнения не всё могут, настройки кук убрали.
     
     
  • 3.72, Аноним (72), 16:39, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так сейчас хроме новый дизайн (будет или уже), похожий на Абастрались файрфокса.
     
  • 2.29, rarog (?), 11:43, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А смысл сидеть на мозилле?
    После убийства аддонов пользовательский опыт на firefox не отличается от chrome.
    Зачем плодить сущности если на планшете и телефоне chrome уже есть?
     
     
  • 3.32, Урри (?), 11:53, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Потому что нет дырявого флеша из коробки и встроенного антивируса.
     
  • 3.63, Аноним (60), 14:08, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не сливает пароли в гугл, можно запустить свой сервер синхронизации, поддержка настройки прокси из коробки и т.д.
     
  • 2.30, Аноним (30), 11:49, 03/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Популярность падает по причине оттока значительной доли к конкуренту, который ре... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.43, iPony (?), 12:30, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну я бы ещё добавил в копилку Firefox страшный интерфейс.
    Он какой-то, как... как 1С-бухгалтерия что ли (хоть я её толком не видел, но такие ассоциации).
    Тормоза тоже.
    Отставания от стандартов. Когда уже у всех был MSE, в фурифоксе его не было.
    Слабая интеграция с ОС. Особенно смешно выглядит под линуксами, где Firefox дефолтный браузер, который не может в тот же Gnome Keyring
     
     
  • 4.52, Аноним (49), 13:11, 03/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Когда хром появился я думал что это за вместо дизайна Ну браузера свеж... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.54, Аноним (-), 13:15, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Gnome Keyring

    И хорошо, что не может, а то ещё украдёт оттудова всё

     
  • 4.57, Аноним (20), 13:32, 03/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    В Firefox 57 хороший интерфейс и минимум тормозов обычно не больше хрома Плох... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.68, iPony (?), 15:08, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Открой "Историю" — ужас из пошлого десятилетия.
     
     
  • 6.69, llolik (ok), 15:17, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Открыл "Журнал" - внезапно там структурированная история/журнал и есть по ней поиск. Что с ней/ним не так?
     
  • 1.25, Аноним (24), 11:25, 03/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Браузеру Chrome исполнилось 10 лет

    Sad story

     
  • 1.28, Аноним (28), 11:40, 03/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Что смешно, файерфокс перегонял перегонял ослика, да так и не перегнал xD
     
     
  • 2.46, demimurych (ok), 12:35, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Для этого нужно было быть не только бесплатным и расово верным, а еще и что-то делать лучше чем Ослик.  Хотя бы не тормозить.
     
     
  • 3.55, Аноним (49), 13:16, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Существуют люди у которых квантум медленее хрмоа и уж тем более осла?
     
  • 2.64, Аноним (60), 14:14, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Перегнал, это уже после появления новой монополии с дефолтным браузером на большинстве телефонов
     
  • 1.31, Аноним (31), 11:51, 03/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    10 лет рака, а пациент всё ещё не умер.
     
  • 1.44, Аноним (44), 12:30, 03/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Если бы не хром, интересно, сколько бы еще лет разрабы остальных браузеров кормили бы нас завтраками на тему многопроцессности или сандбокса?
    Но зато теперь все браузеры - хром, да. Слава гуглу!
     
  • 1.58, Ilya Indigo (ok), 13:35, 03/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > ... доля Chrome составляет 59.7%, Internet Explorer - 10.8%, Firefox 9.8%, ...

    Лисичку (мелкопендовую) жалко. :-(

     
     
  • 2.59, Ilya Indigo (ok), 13:38, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    //мелкопАндовую
    Где кнопка Смотреть все?
    Где кнопка Редактировать?
     
     
  • 3.66, Аноним84701 (ok), 14:42, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > //мелкопАндовую
    > Где кнопка Смотреть все?

    Для перехода в "режим форума" достаточно щелкнуть по номеру сообщения (любому).

     
  • 1.71, Аноним (71), 15:57, 03/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Мне, как пользователю firefox, это выгодно Чем меньше доля у последнего, тем ме... весь текст скрыт [показать]
     

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