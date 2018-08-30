30.08.2018 19:04  В Firefox решено по умолчанию блокировать отслеживание перемещений

Компания Mozilla объявила о кардинальном изменении политики в отношении отслеживания перемещений пользователей между сайтами. Представители Mozilla признают, что недооценивали вред от неконтролируемого сбора данных о пользователях. Некоторые негативные последствия неконтролируемого отслеживания сразу заметны, например, таргетированная реклама и снижение производительности из-за загрузки лишнего кода, но после инцидентов, подобных утечке в результате деятельности Cambridge Analytica, становится ясно, что видимое проявление отслеживания пользователей лишь вершина айсберга.

В одном из ближайших выпусков Firefox функции блокирования кода для отслеживания поведения пользователя и перемещений между сайтами будет активирована по умолчанию. Раньше пользователю предоставлялась опциональная возможность активировать в режиме приватного просмотра блокировку внешних JavaScript-скриптов, изображений и iframe-страниц, используемых для отслеживания пользователей вопреки установке заголовка Do Not Track (блокировка по чёрному списку disconnect.me). В одном из следующих выпусков Firefox привязка к режиму приватного просмотра будет убрана, а блокирование подобных элементов будет включено по умолчанию для любых сайтов.

Интерфейс управления блокировкой будет существенно расширен и позволит выключать блокировку для отдельных сайтов, контролировать информацию к которой могут получить доступ сайты, выбирать тип блокирования содержимого, просматривать список применяемых блокировок и управлять подключенными списками блокировки.

Положительным эффектом от изменения также станет ощутимое ускорение загрузки страниц, так как счётчики и код для отслеживания не будут отнимать ресурсы и конкурировать с загрузкой основного содержимого. Проведённое в 2015 году исследование показало, что включение блокировки отслеживания приводит к сокращению времени загрузки страниц в среднем на 44% и уменьшению размера загружаемых данных на 39%. Новое исследование, проведённое в этом году разработчиками блокировщика рекламы Ghostery, показало, что в среднем при открытии сайта около 55.4% времени тратятся на загрузку внешнего кода для отслеживания пользователей.

План противостояния Mozilla отслеживанию пользователей выглядит следующим образом: В Firefox 63 запланировано блокирование по умолчанию медленно загружаемого стороннего кода, который замедляет открытие страниц. В Firefox 65 для любого кода отслеживания, загружаемого со сторонних сайтов (cross-site tracking), будет выполняться очистка установленных Cookie и блокироваться доступ к локальным хранилищам. Указанные возможности уже доступны для тестирования в экспериментальной ветке Firefox Nightly для участников программы SHIELD Studies (about:studies).

В дальнейшем планируется блокировать по умолчанию сбор информации, которая может применяться для идентификации пользователя (fingerprint), а также блокировать работу скриптов для майнинга криптовалют. Кроме того, рассматривается возможность встраивания в браузер блокировщика назойливой рекламы (перекрывающие контент всплывающие окна, автовоспроизводимая со звуком видеореклама, реклама со счётчиком секунд до закрытия, очень большие закреплённые блоки) и интеграции поддержки работы через анонимную сеть Tor.



