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29.08.2018 22:37  Уязвимость, позволяющая удалённо выполнить код на сервере PHP-репозитория Packagist

В Packagist, крупнейшем репозитории пакетов на языке PHP, ежемесячно обслуживающем более 400 млн загрузок и по умолчанию применяемом в пакетной менеджере Composer, выявлена критическая уязвимость, позволяющая выполнить код на сервере проекта через передачу специально оформленных значений в форму добавления нового пакета.

Уязвимость вызвана отсутствием должной проверки передаваемых значений перед их обработкой в shell-скриптах. В частности, для выполнения произвольных shell-команд в текстовое поле с URL репозитория добавляемого проекта достаточно было ввести строку вида "$(код)". На стороне сервера данный URL передаётся в качестве аргумента при вызове команд git, p4, svn и hg. Для git и hg выполняется экранирование строки кавычками, но для p4 (Perforce) и svn (Subversion) строка передаётся как есть, например, при вводе "$(sleep 1)" будет запущена команда "svn info --non-interactive $(sleep 1)". Разработчики Packagist уже исправили проблему, добавив экранирование при помощи вызова ProcessExecutor::escape().

К сожалению халатное отношение к безопасности присуще разработчикам многих современных репозиториев пакетов, что ставит под вопрос возможность компрометации подобных систем злоумышленниками. Например, выявивший проблему исследователь безопасности в прошлом году обнаружил похожую проблему в RubyGems, позволяющую выполнить код на сервере RubyGems.org при загрузке специально оформленного gem-пакета, а также продемонстрировал возможность запуска своего кода на некоторых зеркалах NPM и нашёл способ удаления произвольных файлов из репозитория PyPI. Исследователь также выявил уязвимость в часто применяемой с NPM сети доставки контента unpkg.com, которая позволяла записать любые данные на сервер и в том числе заменить содержимое отдаваемых пакетов, что давало возможность организовать запуск любого JavaScript-кода на сайтах, использующих unpkg.

  1. Главная ссылка к новости (https://justi.cz/security/2018...)
  2. OpenNews: Доступен Composer 1.0.0, менеджер зависимостей для PHP
  3. OpenNews: Применение тайпсквоттинга для распространения вредоносных модулей NPM, PyPI и Gems
  4. OpenNews: Более половины npm-пакетов могли быть скомпрометированы из-за ненадёжных паролей доступа
  5. OpenNews: Сбой антиспам-системы привёл к коллапсу в репозитории NPM
  6. OpenNews: Выявлена попытка включения бэкдора в популярный NPM-пакет mailparser
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: packagist, php
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  • 1, Китайский кулхацкер (?), 22:44, 29/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Загадка: что общего у дешёвого китайского роутера и крупнейшего репозитория пакетов на языке PHP?
     
     
  • 2, Аноним (2), 23:07, 29/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Голая жопа торчащая в интернет
     
     
  • 3, Евгений_Вагинович_Петросян (?), 23:57, 29/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Моя школа!
     

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