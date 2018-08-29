29.08.2018 22:37  Уязвимость, позволяющая удалённо выполнить код на сервере PHP-репозитория Packagist

В Packagist, крупнейшем репозитории пакетов на языке PHP, ежемесячно обслуживающем более 400 млн загрузок и по умолчанию применяемом в пакетной менеджере Composer, выявлена критическая уязвимость, позволяющая выполнить код на сервере проекта через передачу специально оформленных значений в форму добавления нового пакета.

Уязвимость вызвана отсутствием должной проверки передаваемых значений перед их обработкой в shell-скриптах. В частности, для выполнения произвольных shell-команд в текстовое поле с URL репозитория добавляемого проекта достаточно было ввести строку вида "$(код)". На стороне сервера данный URL передаётся в качестве аргумента при вызове команд git, p4, svn и hg. Для git и hg выполняется экранирование строки кавычками, но для p4 (Perforce) и svn (Subversion) строка передаётся как есть, например, при вводе "$(sleep 1)" будет запущена команда "svn info --non-interactive $(sleep 1)". Разработчики Packagist уже исправили проблему, добавив экранирование при помощи вызова ProcessExecutor::escape().

К сожалению халатное отношение к безопасности присуще разработчикам многих современных репозиториев пакетов, что ставит под вопрос возможность компрометации подобных систем злоумышленниками. Например, выявивший проблему исследователь безопасности в прошлом году обнаружил похожую проблему в RubyGems, позволяющую выполнить код на сервере RubyGems.org при загрузке специально оформленного gem-пакета, а также продемонстрировал возможность запуска своего кода на некоторых зеркалах NPM и нашёл способ удаления произвольных файлов из репозитория PyPI. Исследователь также выявил уязвимость в часто применяемой с NPM сети доставки контента unpkg.com, которая позволяла записать любые данные на сервер и в том числе заменить содержимое отдаваемых пакетов, что давало возможность организовать запуск любого JavaScript-кода на сайтах, использующих unpkg.



