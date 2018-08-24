The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

23.08.2018 23:06  Критическая уязвимость в Apache Struts

В web-фреймворке Apache Struts, применяемом для создания web-приложений на языке Java с использованием парадигмы Model-View-Controller, выявлена уязвимость (CVE-2018-11776), позволяющая удалённому злоумышленнику выполнить свой код в системе через отправку специально оформленного запроса. Проблема устранена в выпусках Struts 2.3.35 и 2.5.17 и проявляется в приложениях, в которых не выставлено пространство имён для всех определённых в конфигурации результатов.

Уязвимость вызвана некорректной проверкой передаваемых извне данных в ядре Struts и может проявляться различными способами. В настоящее время известно два вектора атаки, позволяющих выполнить код на сервере. Для успешной атаки требуется выполнение двух условий: Во-первых, в настройках флаг alwaysSelectFullNamespace должен быть выставлен в значение "true" (автоматически выставляется при использовании плагина Convention). Во-вторых, в приложении должно применяться действие, указанное в файле конфигурации или Java-коде без указания пространства имён или с указанием маски для пространств имён ("/*").

Первый известный вектор атаки затрагивает приложения, в которых применяются следующие три типа результата (result type="...") без указания пространств имён: "redirectAction" для переброса на другой URL, "chain" для связывания нескольких действий в одну последовательность и "postback" для формирования формы на основе полученных параметров. Второй вектор атаки связан с использованием тегов "url" в шаблонах страниц, которые вызываются из пакетов без указания атрибута с пространством имён.

Эксплуатация уязвимости производится через отправку HTTP-запроса с включением дополнительного параметра, определяющего собственное пространство имён. Из-за отсутствия надлежащих проверок значение параметра может включать выражение на языке OGNL (Object-Graph Navigation Language), позволяющем манипулировать настройками и поведением Apache Struts, а также запускать произвольный Java-код в контексте сервера.

Напомним, что прошлая критическая уязвимость в Apache Struts, которая не была вовремя устранена в инфраструктуре компании Equifax, послужила причиной одной из самых крупных утечек персональных данных, в результате которой атакующие получили доступ к сведениям о 143 млн американцев. По приблизительной оценке Struts применяется в web-приложениях 65% крупнейших компаний из списка Fortune 100, поэтому выявленная уязвимость может привести к новой волне крупных утечек и взломов.

  1. Главная ссылка к новости (https://semmle.com/news/apache...)
  2. OpenNews: Equifax подтвердил, что взлом произошёл из-за игнорирования обновления Apache Struts
  3. OpenNews: Уязвимость в Apache Struts может затрагивать различные продукты Cisco
  4. OpenNews: Уязвимость в Apache Struts стала причиной утечки персональных данных 143 млн американцев
  5. OpenNews: Критическая уязвимость в Apache Struts
  6. OpenNews: Волна взломов сайтов через неисправленную уязвимость в Apache Struts
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: apache, struts
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноним (1), 01:35, 24/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А я думал, что Java - это надёжно
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 01:58, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > значение параметра может включать выражение на языке OGNL (Object-Graph Navigation Language)

    Если сотрудники спецслужб попали в корневую группу разработчиков, то и полено станет ненадёжным...

     
  • 2.6, Аноним (6), 05:01, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > А я думал, что Java - это надёжно

    Не являюсь поклонником явы, но как вы за#$@ли уже!
    Какое отношение надёжность языка имеет к подобного рода ошибкам/уязвимостям?

     
  • 1.4, Аноним (-), 02:48, 24/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Что, опять?!
     
  • 1.5, Аноним (5), 04:02, 24/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Макаки - они не только на пыхе или ноде...
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 05:12, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ты уже сегодня утром вспоменал npm leftpad?
     
  • 1.8, Аноним (8), 06:14, 24/08/2018 [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Я, честно говоря, надеялся на какую-нибудь низкоуровневую жесть или хотя бы случ... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor