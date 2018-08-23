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22.08.2018 23:45  Изменение лицензионной политики проекта Redis

Сальвадор Санфилиппо (Salvatore Sanfilippo), создатель СУБД Redis, пояснил ситуацию с изменением лицензионной политики проекта, вокруг которого стали возникать домыслы о переводе Redis в разряд проприетарного ПО. Изменения не касаются базовой части Redis, которая как и раньше будет поставляться под лицензией BSD. Но для некоторых дополнительных модулей (например, RediSearch, Redis Graph, ReJSON, Redis-ML и Rebloom), в которых предлагаются расширенные возможности для корпоративных пользователей, будет применена новая схема лицензирования.

Вместо ранее применяемой лицензии AGPL подобные модули будут поставляться в исходных текстах под лицензией Apache 2.0, но с дополнительной оговоркой - Commons Clause, которая вводит ограничение на продажу производных продуктов. Модули могут свободно использоваться в любых приложениях, но продажа продукта, функциональность которого полностью или значительно основана на данных модулях, теперь запрещена.

Иными словами, если приложение использует функциональность модуля, никаких ограничений на продажу нет, но если приложение лишь воспроизводит в основном возможности модуля в виде платного облачного сервиса или проприетарного приложения, подобная практика теперь не допускается. Отмечается, что применение Commons Clause стало компромиссом в борьбе с перепродажей открытых модулей в виде облачных сервисов, позволившим полностью не закрывать код.

  1. Главная ссылка к новости (http://antirez.com/news/120...)
  2. OpenNews: Выпуск СУБД Redis 4.0 с новым движком репликации и поддержкой модулей
  3. OpenNews: Выявлено вредоносное ПО, использующее уязвимые СУБД Redis для майнинга криптовалют
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в СУБД Redis
  5. OpenNews: 75% общедоступных серверов Redis поражены вредоносным ПО
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: redis, license
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  • 1, zloykakpes (ok), 00:14, 23/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Отличный ход. А то под вседозволяющей BSD продают то, что и так бесплатно. Это некрасиво.
     
  • 2, robot228 (?), 00:43, 23/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А компанию при этом можно будет продать которая разрабатывала продукт с применением сабжа?
     
  • 3, rm1 (?), 01:09, 23/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    То самое чувство когда и так никогда не пользовался этим продуктом, но теперь уже можно даже не начинать.
     

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