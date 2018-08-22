22.08.2018 18:30  Уязвимость в пакетном менеджере APT, проявляющаяся в конфигурациях с зеркалами

|
|
|
|
|
|
|
|3.7, Аноним (7), 22:06, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
На ваше счастье дефолтную конфигурацию не пробирает, только тех немногих кто почитал описание и настроил.
|
|1.5, Аноняшка (?), 21:59, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
|
Главный вопрос; а каким скриптиком / батником /экзэшником проверить теперь свои /usr/bin/*, на соответствие цифровым подписям в репозитории? Так, на всякий случай...
|
|
|
|
|
|3.12, Аноняшка (?), 22:14, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Нет смысла: Debsums сверяет с *локальным* хранилищем хэшей,
DESCRIPTION
Verify installed Debian package files against MD5 checksum lists from
/var/lib/dpkg/info/*.md5sums.
А мне бы сравнить с репозиторием...
Кстати, почему http://, почему не https:// у apt-get?
|
|
|
|4.20, Аноним (4), 00:21, 23/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Потому что в свете тотального применения цифровых подписей и хэш-сумм в репозиториях APT, использовать SSL/TLS - дикий перегиб.
|
|2.8, EuPhobos (ok), 22:07, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–12 +/–
|
debootstrap+rsync/md5sum
А вообще rkhunter надо ставить, и убирать автообновление базы после apt, что бы быть в курсе что поменялось.
|
|
|
|3.10, Парам (?), 22:08, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+6 +/–
|
>А вообще rkhunter надо ставить, и убирать автообновление базы после apt, что бы быть в курсе что поменялось.
Обалденный совет, как раз заслуживает дислайка.
|
|
|
|
|
|3.13, Фуррь (ok), 22:18, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
>Reißschiene
Просто мимо проходил - что это за слово? Сколько учу, пока не встречал, по составным словам толком не разбить, а ГугльТранслейт пишет какую-то муть.
|
|
|
|4.17, тот самый Аноним (?), 23:51, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
>>Reißschiene
> Просто мимо проходил - что это за слово? Сколько учу, пока не
> встречал, по составным словам толком не разбить, а ГугльТранслейт пишет какую-то
> муть.
Не, ну по составным разбить можно:
Reiß - составное: срывать, вырывать, выдергивать, раздирать
Schiene - рельс, лубок, шина (электр), направляющая (планка)
но догадаться о том, что это такая чертежная линейку, будет сложно ))
|