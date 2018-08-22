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22.08.2018 18:30  Уязвимость в пакетном менеджере APT, проявляющаяся в конфигурациях с зеркалами

В пакетном менеджере APT выявлена уязвимость (CVE-2018-0501) в реализации метода "mirror://", позволяющая обойти проверку пакета по цифровой подписи. При использовании конфигурации с зеркалами (протокол mirror:// в sources.list) атакующий, контролирующий трафик (MiTM), может спровоцировать ситуацию в которой проверка подписи файла InRelease производится некорректно, что может использоваться для подмены содержимого пакетов. Проблема проявляется в ветках 1.6.x и 1.7.x и устранена в выпусках 1.6.3ubuntu0.1, 1.6.4 и 1.7.0~alpha3. Обновления с устранением уязвимости уже выпущены для Debian и Ubuntu.

  1. Главная ссылка к новости (https://mirror.fail/...)
  2. OpenNews: Root-уязвимость из-за некорректных настроек в пакете nginx для Debian и Ubuntu
  3. OpenNews: В пакетном менеджере RPM устранена опасная уязвимость
  4. OpenNews: В пакетном менеджере APT выявлена новая уязвимость
  5. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере APT, позволяющая обойти проверку пакетов
  6. OpenNews: Компрометация SSL сертификатов из-за уязвимости, обнаруженной в пакете Debian OpenSSL
Автор новости: Аноним
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: apt
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  • 1.2, Аноняшка (?), 21:11, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    sudo grep -Hir "mirror" /etc/apt
    это поможет?
    вроде пусто
     
     
  • 2.16, VINRARUS (ok), 22:33, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –7 +/
    Это поможет: sudo rm -f /usr/bin/apt
     
  • 1.3, Аноним (3), 21:44, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > протокол mirror:// в sources.list

    А как этим пользоваться? В первый раз о нём слышу.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:49, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    вот-вот, я тоже ни разу этим функционалом не пользовался %/
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 22:06, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    На ваше счастье дефолтную конфигурацию не пробирает, только тех немногих кто почитал описание и настроил.
     
  • 1.5, Аноняшка (?), 21:59, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Главный вопрос; а каким скриптиком / батником /экзэшником проверить теперь свои /usr/bin/*, на соответствие цифровым подписям в репозитории? Так, на всякий случай...
     
     
  • 2.6, Аноним (7), 22:05, 22/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Debsums Не совсем подписи, но все же Однако проверять что либо на системе кото... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.12, Аноняшка (?), 22:14, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет смысла: Debsums сверяет с *локальным* хранилищем хэшей,
    DESCRIPTION
           Verify  installed  Debian package files against MD5 checksum lists from
           /var/lib/dpkg/info/*.md5sums.
    А мне бы сравнить с репозиторием...
    Кстати, почему http://, почему не https:// у apt-get?
     
     
  • 4.20, Аноним (4), 00:21, 23/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что в свете тотального применения цифровых подписей и хэш-сумм в репозиториях APT, использовать SSL/TLS - дикий перегиб.
     
  • 2.8, EuPhobos (ok), 22:07, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –12 +/
    debootstrap+rsync/md5sum
    А вообще rkhunter надо ставить, и убирать автообновление базы после apt, что бы быть в курсе что поменялось.
     
     
  • 3.10, Парам (?), 22:08, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    >А вообще rkhunter надо ставить, и убирать автообновление базы после apt, что бы быть в курсе что поменялось.

    Обалденный совет, как раз заслуживает дислайка.

     
  • 3.18, Аноним (18), 23:57, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Совет многолетнего мамкиного распидяя.
     
  • 1.9, Кат (?), 22:07, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Буква S в слове Linux означает Security.
     
     
  • 2.11, A.Stahl (ok), 22:12, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, она означает Reißschiene.
     
     
  • 3.13, Фуррь (ok), 22:18, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Reißschiene

    Просто мимо проходил - что это за слово? Сколько учу, пока не встречал, по составным словам толком не разбить, а ГугльТранслейт пишет какую-то муть.

     
     
  • 4.14, Лёшка (?), 22:24, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Гуглить не пробовал?

    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Рейсшина

     
     
  • 5.15, Фуррь (ok), 22:29, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Гуглить не пробовал?

    Это не по-спортивному.
    Благодарю :3

     
     
  • 6.19, Аноним (18), 23:59, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Специалист по специальным олимпиадам?
     
  • 4.17, тот самый Аноним (?), 23:51, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >>Reißschiene
    > Просто мимо проходил - что это за слово? Сколько учу, пока не
    > встречал, по составным словам толком не разбить, а ГугльТранслейт пишет какую-то
    > муть.

    Не, ну по составным разбить можно:
    Reiß - составное: срывать, вырывать, выдергивать, раздирать
    Schiene - рельс, лубок, шина (электр), направляющая (планка)
    но догадаться о том, что это такая чертежная линейку, будет сложно ))

     

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