22.08.2018 18:30  Уязвимость в пакетном менеджере APT, проявляющаяся в конфигурациях с зеркалами

В пакетном менеджере APT выявлена уязвимость (CVE-2018-0501) в реализации метода "mirror://", позволяющая обойти проверку пакета по цифровой подписи. При использовании конфигурации с зеркалами (протокол mirror:// в sources.list) атакующий, контролирующий трафик (MiTM), может спровоцировать ситуацию в которой проверка подписи файла InRelease производится некорректно, что может использоваться для подмены содержимого пакетов. Проблема проявляется в ветках 1.6.x и 1.7.x и устранена в выпусках 1.6.3ubuntu0.1, 1.6.4 и 1.7.0~alpha3. Обновления с устранением уязвимости уже выпущены для Debian и Ubuntu.



